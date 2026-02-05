Дикий конфуз на Олимпиаде-2026. Организаторы опозорились на первом же турнире

Соревнования по керлингу в Италии были прерваны из-за отсутствия электроэнергии. А ведь Игры официально еще не начались.

Скандал с неготовностью ряда олимпийских объектов был одной из главных тем мировых СМИ последние несколько недель. Кадры с хоккейной арены в Италии действительно шокировали, а история с недостроенными туалетами вызывала нервный смех. Официальное открытие Игр-2026 еще не состоялось, но первые соревнования уже начались. И первый их день запомнится позором организаторов, после которого становится страшно за то, что будет дальше.

Спектакль окончен?

Истории о том, что же будет с хоккейным турниром на Олимпиаде, будоражили всех, включая руководство НХЛ. Ходили даже разговоры о том, что звезды лиги могут не приехать в Милан, если организаторы срочно не устранят все проблемы. В итоге сложности так и не были решены на сто процентов, но в НХЛ все же не стали бойкотировать соревнования.

В среду, 4 февраля, стартовали первые матчи на Играх, но не в хоккее, а в керлинге. На олимпийском стадионе в Кортина‑д’Ампеццо проходили четыре матча, которые были прерваны из-за того, что на всей арене внезапно погас свет. Соревнования тут же приостановили, и организаторы начали выяснять причину отключения электроэнергии. Пока не до конца понятно, что же конкретно произошло.

Не факт, что власти и организаторы расскажут всю правду. Зато социальные сети мгновенно забурлили, а пользователи стали придумывать безумные конспирологические теории. Британский журналист Стив Крэм на BBC сказал, что увиденное наводит его на определенные мысли.

— Будет честно заявить, что не все было готово к этой Олимпиаде. Какая-то суета происходит как внутри, так и снаружи объектов. К тому же еще сегодня шел снег весь день, что также не ускоряло процесс. Вот и свет погас на керлинге, — отметил он.

Проблемы накапливаются

Справедливости ради надо отметить, что проблема с электричеством была решена в пределах пяти минут, после чего все матчи продолжились. Другое дело, что когда такое происходит на первых же соревнованиях, это вызывает беспокойство по поводу проведения Игр. Сложности явно накапливаются, а гарантии того, что недоработки будут устранены, на данный момент не выглядят железобетонными.

Это ещё не всё. Издание La Repubblica написало, что спрос на билеты на мероприятия настолько низкий, что организаторы вынуждены устраивать щедрые акции. К примеру, на церемонию открытия Игр в Милане можно купить два билета на трибуны по цене одного. То есть фактически цена была снижена в два раза. А ведь это не какой-то рядовой матч по керлингу — при всем к нему уважении, а одно из главных событий всей Олимпиады.

Спрос на билеты был низким и до старта соревнований, поэтому в Италии уже применяли различные способы, чтобы пригласить зрителей на Игры. Похоже, что маркетинг не сработал, поэтому пришлось пойти на более радикальные меры. Опять же совсем не хочется злорадствовать и иронизировать над происходящим, но, к большому сожалению, пока все выглядит так, что Игры в Италии могут не стать «лучшими в истории».