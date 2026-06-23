Breve evacuación de gradas y se prevén posibles inundaciones antes del Noruega-Senegal en el Mundial

EAST RUTHERFORD, Nuevva Jersey, EE.UU. (AP) — Las gradas del MetLife Stadium fueron desalojadas brevemente durante un aguacero, unas cuatro horas antes de que Noruega y Senegal se enfrenten en un partido del Mundial la noche del lunes, con posibles inundaciones en el pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta por inundaciones para partes de la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva Jersey que incluía el condado de Bergen, donde se encuentra el MetLife Stadium. Las carreteras que conducen al estadio tenían agua acumulada cuatro horas antes del saque inicial previsto para las 8 de la noche.

“El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se espera que chubascos y posibles tormentas eléctricas con altos niveles de humedad atraviesen la zona esta tarde y esta noche. “Estos chubascos podrían producir hasta alrededor de 2 pulgadas de lluvia por hora. Estas tasas podrían provocar inundaciones repentinas, principalmente en zonas urbanas y con mal drenaje”.

El recinto al aire libre, que abrió en 2010 y tiene capacidad para unas 80.000 personas, fue construido sobre pilotes de acero en un terreno pantanoso de Nueva Jersey.

“Estoy instando a todos a planificar con anticipación y darse tiempo extra para viajar de manera segura”, manifestó el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en un comunicado. “Ningún destino vale arriesgar su seguridad. Si las condiciones se vuelven severas, permanezcan en interiores y esperen hasta que sea seguro viajar”.

No se han registrado retrasos por el clima durante los primeros 11 días del torneo.

En el Mundial de Clubes del año pasado en Estados Unidos, seis de 63 partidos se retrasaron por el clima, por un total de 8 horas y 29 minutos.

El inicio del amistoso de Inglaterra contra Costa Rica el 10 de junio en Orlando, Florida, se retrasó una hora debido a una tormenta, y un amistoso del 5 de junio entre Arabia Saudí y Puerto Rico en Austin, Texas, fue suspendido a los 21 minutos por el clima y se reanudó unos 90 minutos después.

El reglamento del Mundial señala que “en el caso de que un partido sea abandonado como resultado de fuerza mayor después de que ya haya comenzado… el partido se reanudará en el minuto en que se interrumpió el juego, en lugar de repetirse por completo, y con el mismo marcador”.

“El partido se reanudará donde se detuvo el juego cuando el partido fue interrumpido (por ejemplo, con un tiro libre, saque de banda, saque de meta, tiro de esquina, tiro penal, etc.)”, añade. “Si el partido fue abandonado mientras el balón aún estaba en juego, se reiniciará con un balón a tierra desde la posición del balón cuando se detuvo el juego. La hora de inicio, la fecha, el lugar y cualquier otro asunto serán decididos por la FIFA”.