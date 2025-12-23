CANLI | Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ilk 11 ler belli oldu | beIN SPORTS Türkiye

Ezeli rekabette heyecan, Ziraat Türkiye Kupası’na taşınacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, C grubu ilk maçında Chobani Stadı’nda kozlarını paylaşacak. İŞTE İLK 11’LER Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Asensio, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Devrim Şahin, Abraham

Türkiye Kupası’nı daha önce 7 kez müzesine götüren Fenerbahçe, organizasyona grup aşamasında dahil oldu. Trendyol Süper Lig’de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ettiği son 16 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu sezon iki ekip arasında oynanan maçta, Fenerbahçe deplasmanda 2-0 geri düşmesine karşın, derbiyi 3-2’lik skorla kazanmıştı.

11 kez Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Beşiktaş, organizasyonun en başarılı 2. takımı konumunda. Kara kartal, turnuvaya grup aşamasında katıldı. Siyah-beyazlılar, derbide kazanarak kupaya 3 puanla başlamayı hedefliyor. Beşiktaş, oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 3-2 yenildikten sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3’er galibiyet ve beraberlik aldı.

İki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 362 kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında 28 kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0’lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette, sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkat çekiyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 502 kez fileleri havalandırırken, Beşiktaş ise 461 gol kaydetti.

İki ekip arasında Türkiye Kupası’nda yaşanan eşleşmelerde Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye karşı üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda şimdiye dek 22 maç yaptı. Bu karşılaşmalardan 11’ini Beşiktaş, 2’si hükmen olmak üzere 5’ini Fenerbahçe kazandı, 6 maç ise berabere bitti. Beşiktaş’ın 32 golüne, Fenerbahçe hükmen galibiyetler de dahil olmak üzere 26 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş’ta, derbi öncesi hücum hattındaki önemli eksikler dikkat çekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 54 gol atan Fenerbahçe’de, gollerin yüzde 53,7’sine imza atan Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Dorgeles Nene çeşitli nedenlerle derbide forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde gol yükünü bu maçta Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu’nun taşıması bekleniyor. Beşiktaş’ta ise toplam 40 golün yüzde 27,5’ini kaydeden El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Jota Silva derbide görev alamayacak. Siyah-beyazlıların gol yollarındaki en önemli kozu, bu sezon 12 golü bulunan Tammy Abraham olacak.

Bu dev maç öncesinde her iki takımda da eksikler bulunuyor. Ev sahibi Fenerbahçe’de kart cezalısı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran’ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş’taysa 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak. Sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası’nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure, derbide görev alamayacak.

Chobani Stadı’nda oynanacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Dev derbi bu akşam saat 20.30’da başlayacak.