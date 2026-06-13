Clima en Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX: Pronóstico del sábado 13 de junio con lluvia ligera, temperaturas templadas y buena calidad del aire. Mantente informado sobre las condiciones meteorológicas y el ambiente en la capital.

La Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, amanece este sábado 13 de junio con un panorama de lluvia ligera y ambiente templado. La temperatura actual ronda los 20°C, con una sensación térmica idéntica, invitando a los capitalinos a prepararse para un día fresco y húmedo.

¿Cómo se presenta el termómetro en la capital hoy?

Durante esta jornada sabatina, el mercurio en la Cuauhtémoc oscilará entre una mínima de 17°C y una máxima de 26°C. La percepción del ambiente es de 20°C, lo que subraya la prevalencia de un clima agradable, aunque con la presencia constante de precipitaciones suaves.

La humedad relativa se mantiene en un 59%, contribuyendo a la sensación de frescura y la ligera llovizna que caracteriza el día. Este nivel de vapor de agua en el aire es típico de la temporada de lluvias, garantizando un ambiente que se sentirá consistente a lo largo del día.

Precipitaciones y condiciones atmosféricas del día

Se anticipa que la lluvia ligera persistirá a lo largo de este sábado, siendo una constante en el paisaje urbano de la capital. Aunque las precipitaciones no serán intensas, es prudente considerar que el cielo se mantendrá cubierto, con aguaceros intermitentes que refrescarán el entorno.

Los vientos soplarán de forma suave, con una velocidad promedio de 2 metros por segundo, lo que no generará mayores alteraciones en el ambiente. Esta brisa ligera complementa el clima fresco y húmedo, sin influir significativamente en la sensación térmica percibida por los habitantes.

Clima hoy Alcaldía Cuauhtémoc 20°C lluvia ligera

Perspectivas climáticas para los próximos días

El pronóstico extendido para la Alcaldía Cuauhtémoc sugiere condiciones húmedas y frescas:

14 de junio de 2026: Máxima 24°C, Mínima 17°C. Lluvia ligera, viento de 2 km/h.

15 de junio de 2026: Máxima 25°C, Mínima 16°C. Se esperan precipitaciones suaves, con brisa de 2 km/h.

16 de junio de 2026: Máxima 25°C, Mínima 18°C. Persisten los aguaceros, con ráfagas de 2 km/h.

La tendencia general para los próximos días indica la permanencia de un patrón climático similar, con temperaturas máximas que rondarán los 24°C y 25°C, y mínimas entre 16°C y 18°C. La presencia de precipitaciones ligeras será una constante, manteniendo el ambiente fresco.

Consejos para cuidar su salud ante el clima

Ante estas condiciones de humedad y precipitaciones, es vital mantener una hidratación adecuada, aunque el calor no sea extremo. Consuma líquidos regularmente, evite cambios bruscos de temperatura y preste atención a la vestimenta adecuada para evitar resfriados. Priorice su bienestar.

Se sugiere planificar actividades al aire libre considerando la lluvia intermitente, especialmente entre las 14:00 y 18:00 horas, cuando las precipitaciones podrían ser más frecuentes. Tenga a mano un paraguas o impermeable para cualquier salida. La prevención es clave.

Impacto del tiempo en su rutina diaria

La lluvia ligera podría afectar ligeramente las actividades al aire libre y los deportes que no cuenten con techado. Es aconsejable optar por espacios cubiertos o posponer entrenamientos intensos al aire libre. La visibilidad podría reducirse un poco en momentos de mayor llovizna.

En cuanto al transporte, la presencia de lluvia ligera puede generar superficies resbaladizas y un tráfico ligeramente más lento en las principales avenidas. Se recomienda a los automovilistas conducir con precaución, mantener una distancia segura y encender las luces para mejorar la visibilidad.

Recomendaciones de vestimenta para hoy

Para este sábado, la vestimenta ideal incluye prendas ligeras pero que ofrezcan cierta protección contra la humedad y el fresco. Un impermeable delgado o una chaqueta resistente al agua serán sus mejores aliados. Los colores claros siempre son una buena opción para días templados.

Al salir de casa, es indispensable llevar un paraguas compacto o un impermeable. Aunque la radiación solar no sea intensa, una botella de agua siempre es útil para mantenerse hidratado. Considere también un suéter ligero para las primeras horas o al anochecer, por si baja la temperatura.

Calidad del aire y fuentes de información confiables

La calidad del aire en la Alcaldía Cuauhtémoc es favorable, con un Índice de Calidad del Aire (AQI) de 2, catalogado como “Aceptable”. Los niveles de PM2.5 son de 10.1 µg/m³ y PM10 de 11.7 µg/m³, lo que significa que es apta para la mayoría de las personas.

Para mantenerse informado sobre cualquier cambio inesperado o alerta meteorológica, se recomienda encarecidamente seguir las cuentas oficiales de Protección Civil de la Ciudad de México y del Servicio Meteorológico Nacional. La información oportuna es fundamental para su seguridad y planificación.



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