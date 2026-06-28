Croacia – Ghana en directo hoy

Última hora del Croacia – Ghana en directo:
Croacia quiere estirar la leyenda mundialista de Luka Modric al menos un partido más. Para ello necesita sumar ante Ghana (23.00 horas, DAZN) para por lo menos ser uno de los mejores terceros, con la posibilidad de ser segundo de grupo si vence e, incluso, terminar líder de grupo si además Inglaterra se despista. Finalista en 2018 y semifinalista en 2022, los croatas no quieren hacer las maletas antes de tiempo. Espera una Ghana en el que el ‘zorro’ Queiroz está al frente y que ya demostró ante Inglaterra que es un hueso duro de roer.
- Cómo llega Croacia. Es de esperar que los de Zlatko Dalic salgan decididos a llevarse los tres puntos y se encomienden a la batuta de Modric, que a sus 40 años jugará su encuentro 201 tras unirse esta misma semana al panteón de los pocos futbolistas -Messi, Cristiano y Al-Mutawa- que han superado los dos centenares de partidos jugados con su país. El ánimo croata llega además al alza ya que, pese a deshilvanarse en la segunda parte en el debut ante Inglaterra, los balcánicos lograron imponerse por la mínima en la segunda jornada a una Panamá más aguerrida de lo esperado. El técnico croata podría dar entrada en el once a Budimir, que decidió el partido contra el cuadro panameño entrando al descanso. Habrá que ver si hay ‘caso Gvardiol’, sustituido el último partido
- Cómo llega Ghana. Los de Queiroz, que aterrizaban en el Mundial sin el relumbrón de sus rivales y con la polémica de Thomas Partey, cumplió ante Panamá y contra Inglaterra se mostraron como una roca que se le atragantó al plantel de Thomas Tuchel. Pesará de nuevo en su contra la controversia en torno a Partey, al que Canadá vetó la entrada para disputar el debut, aparentemente por el hecho de que el centrocampista del Villarreal encara en Reino Unido un juicio por presuntamente violar y cometer abusos sexuales sobre varias mujeres. Paradójicamente, si Ghana logra un empate o una victoria terminará segunda de grupo, lo que la emplazaría a jugar en la ciudad canadiense de Toronto, a donde se presume que Partey nuevamente no podría viajar y se perdería los dieciseisavos.
- El duelo del partido. Modric vs Thomas. El balance de enfrentamientos entre ambos está igualado: cuatro triunfos para cada uno y cinco empates en sus trece partidos disputados, el croata siempre como jugador del Real Madrid y el ghanés repartido entre Atlético -once encuentros- y Arsenal -dos-. Son los cerebros de sus equipos. El ’10’ croata se llevará los focos en el que podría ser su último partido mundialista. El ‘5’ de Ghana, que no pudo disputar el primer encuentro, fue de los más destacados de su equipo en el segundo ante Inglaterra. Quizá el partido lo ganen otros, pero el fútbol pasará por sus botas.