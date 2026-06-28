Croacia – Ghana en directo hoy

Última hora del Croacia – Ghana en directo:

Croacia quiere estirar la leyenda mundialista de Luka Modric al menos un partido más. Para ello necesita sumar ante Ghana (23.00 horas, DAZN) para por lo menos ser uno de los mejores terceros, con la posibilidad de ser segundo de grupo si vence e, incluso, terminar líder de grupo si además Inglaterra se despista. Finalista en 2018 y semifinalista en 2022, los croatas no quieren hacer las maletas antes de tiempo. Espera una Ghana en el que el ‘zorro’ Queiroz está al frente y que ya demostró ante Inglaterra que es un hueso duro de roer.