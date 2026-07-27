Dónde ver Pachuca vs Querétaro EN VIVO: horario y canal Jornada 2 HOY

La Jornada 2 en el Apertura 2026 finalizará este domingo 26 de julio desde el Estadio Hidalgo, donde el conjunto de los Tuzos de Pachuca recibirá a los Gallos Blancos del Club Querétaro, poniendo de por medio unidades importantes para las aspiraciones de ambas escuadras en el campeonato.

El conjunto hidalguense intentará retomar el liderato del certamen para el final de esta segunda fecha, mientras que Querétaro quiere sumar sus primeras unidades tras no haber tenido la primera actuación esperada en este semestre futbolístico de la Liga MX. Por ello, aquí podrás conocer todos los detalles sobre el horario en que iniciará y el canal de transmisión donde podrás seguirlo completamente en vivo.

¿Cómo llegan Pachuca y Querétaro?

Los Tuzos tuvieron un formidable arranque en el Apertura 2026, esto luego de haber goleado 0-3 a los Pumas UNAM en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, gracias a la anotación de Elías Montiel y el doblete de Salomón Rondón. Con ello, la escuadra dirigida por Benjamín Mora logró dar un golpe de autoridad para posicionarse como una de las escuadras más relevantes en el campeonato mexicano, buscando ahora replicar dicho nivel en su primer encuentro como local del semestre futbolístico, recibiendo a un conjunto de Querétaro que no logró conseguir un resultado positivo en sus primeros minutos de actividad.

Por otra parte, los Gallos Blancos no pudieron rescatar unidades en su partido de la Fecha 1 ante el Club América, donde cayeron 0-1 ante los azulcremas en el Estadio Corregidora. Sin haber podido concretar oportunidades ni generar grandes sopresas, Querétaro ahora deberá asumir un complejo reto como visitante ante los Tuzos de Pachuca, siendo fundamental mostrar un mejor nivel para este domingo en la Jornada 2 del Apertura 2026, pues de lo contrario podría complicar su paso por el certamen y estancarse en la parte baja de la clasificación.

¿A qué hora juega Pachuca vs. Querétaro HOY?

Fecha: domingo 26 de julio de 2026.

domingo 26 de julio de 2026. Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

19:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Estadio Hidalgo.

¿Dónde ver Pachuca vs. Querétaro EN VIVO?

Transmisión: FOX+.

FOX+. Streaming: FOX One.

FOX One. Minuto a minuto: mediotiempo.

Rivalidad Pachuca vs. Querétaro: Jornada 2 Apertura 2026 Liga MX.

Pronóstico de Pachuca vs. Querétaro

RushBet comparte los momios para este partido en la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 en la Liga MX:

Club Pachuca: -200

-200 Empate: +310

+310 Club Querétaro: +510

Recuerda que estas cifras se modifican antes y durante el partido de hoy.

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