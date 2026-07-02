Drame de Crans-Montana : “Il n’y aura aucun pardon” – Dans la presse

À la Une de la presse ce mercredi 1er juillet : l’onde de choc à Monaco, après le déclenchement d’un engin explosif lundi au pied d’un immeuble, une explosion qui ciblait un oligarque ukrainien ; l’Ukraine qui poursuit ses frappes contre les infrastructures de l’armée russe en Crimée ; les témoignages de victimes du drame de Crans-Montana six mois jour pour jour après l’incendie ; et la très belle victoire des Bleus face à la Suède cette nuit en 16èmes de finale du Mondial de football.

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À la Une de la presse, l’onde de choc à Monaco, après le déclenchement d’un engin explosif, lundi, au pied d’un immeuble de la principauté.

D’après Nice-Matin, Vadim Ermolaev, le “sulfureux personnage” ciblé par cette explosion, serait tiré d’affaire mais le pronostic vital de sa compagne resterait engagé. L’édition monégasque du journal local raconte que cet oligarque ukrainien menait “une vie sans histoire depuis plusieurs années à Monaco” et cite des sources policières ukrainiennes indiquant que cet acte criminel est “lié au milieu des centres d’appels frauduleux, un réseau d’arnaques financières massives à l’échelle européenne”, dans lequel la famille Ermolaev serait très impliquée, notamment l’un des fils Ermolaev arrêté à Chypre l’année dernière et condamné, notamment, à la confiscation de plusieurs millions d’euros d’avoirs criminels. Ukrainska Pravda précise que Vadim Ermolaev figurait dans le classement Forbes des 100 personnes les plus riches d’Ukraine et qu’il avait renoncé à sa nationalité pour obtenir un passeport chypriote. D’après le journal, l’oligarque était visé par des sanctions en Ukraine à cause de ses activités en Crimée occupée et faisait partie du “bataillon Monaco”, le sobriquet donné aux riches expatriés ukrainiens de la principauté et de la Côte d’Azur. Selon des sources interrogées par Le Figaro, la piste privilégiée serait celle des services de renseignements ukrainiens mais s’apparenterait davantage à “une mise en garde” qu’à une tentative d’homicide.

L’Ukraine poursuit ses frappes contre les infrastructures de l’armée russe en Crimée. Ces attaques, qui provoquent des pénuries de carburant, alimentent aussi les inquiétudes des défenseurs des droits humains, qui redoutent des représailles contre la population civile, selon RFI qui évoque une “recrudescence des arrestations arbitraires, par l’administration russe”, ces dernières semaines. Ukrainska Pravda rappelle que ces arrestations ont commencé “dès les premiers jours de l’invasion russe”, en 2014. Selon ses estimations, au moins 230 personnes ont été victimes de disparitions forcées en Crimée, ces douze dernières années. La réalité de l’occupation russe en Crimée, dans les régions de Donetsk, Zaporijjia, Kherson et Louhansk, à lire aussi avec l’enquête des Echos sur les investissements de Pékin dans ces territoires dont la Chine ne reconnaît pourtant pas officiellement l’annexion. Le journal évoque des investissements “en masse, par le biais d’intermédiaires russes”, dans la construction, les télécommunications, les équipements industriels et les banques.

Dans la presse également, les témoignages de victimes et de leurs proches, six mois jour pour jour après le drame de Crans-Montana. Six mois après l’incendie du Constellation, qui a fait 41 morts et 115 blessés, un lycéen brûlé, la mère de victimes et le capitaine des pompiers déclarent dans Libération qu'”il n’y aura aucun pardon” et que même si le temps de l’enquête et de la justice sera long, très long, “seul importe pour eux que les enseignements soient tirés et les responsables condamnés”. Libération évoque une enquête internationale “hors norme” qui pourrait prendre “plusieurs années” avant d’établir notamment la responsabilité exacte de Jacques et Jessica Moretti, poursuivis pour “homicide par négligence” – un chef d’inculpation qui pourrait être aggravé. Le Figaro fait état de “nouveaux documents compromettants” qui “fragilisent la défense” du couple, comme cet édifiant message envoyé en décembre 2019 par Jessica Moretti à ses employés : “Si (les clients) veulent des scintillants faites très attention car s’ils les tiennent en hauteur et crament la mousse au plafond, le Constel brûle..”. Un message qui prouve, selon les procureurs, qu’elle était consciente “des risques encourus”. La gérante du bar et son mari tentent, malgré tout, de rouvrir deux autres de leurs établissements, d’après Le Parisien/Aujourd’hui en France. Une démarche jugée “indécente” par les victimes et leurs familles.

Le Parisien/Aujourd’hui en France qui se réjouit, comme toute la presse française, de la victoire des Bleus, cette nuit, face à la Suède en 16èmes de finale du Mondial de football. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola, les Bleus se sont imposés facilement (3-0) et qualifiés pour les 8èmes qu’ils disputeront samedi face au Paraguay. Du “très haut potentiel”, d’après L’Equipe, dont le papier n’est pas mal non plus. “Heureux les enfants qui auront eu la permission d’une heure du matin pour voir de leurs yeux la magie en action de Michael Olise, ses passes de soie, sa manière d’inventer des espaces, au service des autres, du mouvement général et de la beauté mais aussi au service de Kylian Mbappé qui a retrouvé ses semelles de vent”. Le Rimbaud du foot, en somme.

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