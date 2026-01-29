el pronóstico del tiempo para este jueves 29 enero de 2026

El pronóstico del tiempo para Ituzaingó este jueves 29 de enero indica que la temperatura máxima será de 32°C y la mínima de 19°C.

A su vez, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se estiman vientos de 11 km/h, y la humedad promedio será del 80%.

El reporte del SMN informa que en las primeras horas de este jueves 29 de enero no hay precipitaciones previstas, la humedad será del 80% y se esperan vientos leves de 11 km/h del este.

En tanto, para la media mañana no se anuncian lluvias, la humedad será del 72% y habrá vientos leves de 9 km/h del sureste.

Según el pronóstico del organismo en Ituzaingó, para esta tarde no se anuncian lluvias y se esperan vientos leves de 16 km/h del este.

En tanto, para esta noche, no se pronostican precipitaciones y habrá vientos leves de 17 km/h del este.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el organismo oficial encargado de recopilar, analizar y difundir información meteorológica en el país. Su función principal es predecir el clima y el tiempo atmosférico, emitir alertas tempranas sobre fenómenos meteorológicos peligrosos y brindar información climática para diversas actividades, como la aviación, la agricultura y la navegación.

El SMN opera a través de una red de estaciones meteorológicas distribuidas por todo el país, además de utilizar imágenes satelitales y modelos de predicción numérica.

El propio organismo se refiere a un alerta como “la posible ocurrencia de una amenaza meteorológica”, que da a conocer con el objetivo de apoyar la toma de decisiones de todos los sectores de la población. Generalmente se emiten 24, 48 ó 72 horas previas al evento. Por otro lado, los avisos a muy corto plazo (ACP) instan a la población a tomar acciones rápidamente, ya que el fenómeno puede ocurrir pocos minutos luego de su emisión.

El alerta se puede emitir ante situaciones de lluvia o tormenta, o bien frente a temperaturas extremas o fenómenos que salen de las condiciones habituales.

Son posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, según el SMN.

En el caso de temperaturas elevadas, el nivel amarillo refiere a que pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como chicos, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.

Esta advertencia indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. En este caso, las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

El sitio web del organismo alerta sobre “fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.