Video: Freezing rain, ice moves in tonight
RUN TOWARD 50 LATER THIS WEEK, AND FREEZING RAIN IS ONE OF THOSE PRECIPITATION TYPES. THAT’S A LITTLE DECEIVING, BECAUSE YOU’RE GOING TO LOOK OUTSIDE AND YOU’RE GOING TO SAY, OH, IT’S JUST RAINING BECAUSE THERE’S THIS LAYER OF WARMER AIR MELTING THE SNOWFLAKES, TURNING THEM INTO RAIN. BUT THERE IS A SHALLOW LAYER OF COLD AIR RIGHT AT GROUND LEVEL. SO WHEN THAT RAIN HITS THE GROUND, IT FREEZES ON CONTACT. IT’S KIND OF LIKE POURING WATER IN YOUR FREEZER. IT JUST CREATES THIS GLAZE OF ICE. AND IF IT LASTS LONG ENOUGH, IT CAN BE DEVASTATING. ICE STORMS CAN BE VERY DISRUPTIVE WHEN YOU’RE TALKING MORE THAN A HALF AN INCH OF ICE, THAT IS A VERY DISRUPTIVE ICE STORM. WE’RE NOT TALKING ABOUT THAT THIS GO AROUND. WE ARE TALKING ABOUT UP TO OR UNDER A QUARTER OF AN INCH OF ICE. SO THESE WILL BE MODERATE IMPACTS. WHAT DOES THAT MEAN? WELL, I THINK THAT A LOT OF YOU ARE GOING TO HAVE YOUR WIPERS KIND OF STUCK TO YOUR WINDSHIELD TOMORROW MORNING. UNTREATED SURFACES, YOUR WALKWAY, THAT FIRST STEP OUT THE DOOR, THEY WILL BE A LITTLE SLIPPERY TOMORROW MORNING IN MANY AREAS, AND ICE MAY COAT THE TREE LIMBS AND POWER LINES, BUT NOT ENOUGH. NOT ENOUGH WEIGHT TO THAT TO BRING THEM DOWN. SO WE ARE NOT LOOKING AT POWER DISRUPTIONS CLOSER TO THE COASTLINE. THIS IS A MINIMAL ISSUE FOR YOU. I DON’T SEE IT BEING AN ISSUE AT ALL IN SOUTHEASTERN MASSACHUSETTS, BUT WE COULD GET A THIN GLAZE OF ICE CLOSER TO BOSTON THROUGH A LOT OF METRO WEST. IT’S REALLY ONCE YOU GET BEYOND 495 INTO THE WORCESTER HILLS WITH ELEVATION, THAT WE MIGHT APPROACH 1 TO 2 TENTHS OF AN INCH OF ICE, AND THAT WILL BE THE CASE THROUGH PARTS OF THE MERRIMACK VALLEY, THE ROUTE TWO CORRIDOR, AND UP INTO SOUTHERN NEW HAMPSHIRE. THESE LOCATIONS ARE NOTORIOUS IN THESE SETUPS FOR HANGING ON TO THE COLD AND HAVING IT BE STUBBORN LONGER THAN EVERYWHERE ELSE. SO WE DO HAVE WINTER WEATHER ADVISORIES GOING INTO EFFECT HERE IN OUR AREA AT 7 P.M. THEY LAST UNTIL TOMORROW MORNING AT 10 A.M., BUT TO THE NORTH THERE WILL BE SOME SNOW OUT OF THIS ONE. YOU CAN SEE THAT MIX HERE OFF TO THE WEST. SO WE STILL GOT SOME TIME BEFORE THIS MOVES ON IN JUST SOME THIN CLOUD COVER OUT THERE. NOW. TEMPERATURES ARE COLD. WE’RE RUNNING IN THE 20S TO THE MID 30S DOWN ON CAPE COD AND ON OUR RADAR HERE IN THE NEXT 12 HOURS YOU’RE GOING TO NOTICE THE CLOUDS THICKENING UP. BUT THAT ICY MIX DOESN’T COME IN UNTIL AFTER THE EVENING COMMUTE. THAT, THOUGH, IS OUR NEXT THREAT. AND THAT WILL CREATE THOSE SLICK ROADS HERE IN THE OVERNIGHT HOURS INTO TOMORROW MORNING’S COMMUTE IN SOME AREAS. AND THEN WE DO WARM IT UP. THAT WARMER WEATHER COMING IN FOR YOUR WEEKEND, THOUGH, IT COMES IN WITH SOME RAIN, SO IT IS GOING TO BE MILD, BUT A WET START TO THE UPCOMING WEEKEND. LET ME TIME THINGS OUT FOR YOU HOUR BY HOUR. WE’LL STOP THE CLOCK AT 6:00 THIS EVENING. JUST STARTING TO SEE A FEW FLAKES SPILL INTO THE WORCESTER HILLS WITH SOME RAIN DOWN OVER CONNECTICUT. MOST OF EASTERN MASSACHUSETTS IS DRY BETWEEN 6 AND 9 P.M. THAT’S WHEN THE MOISTURE STARTS FILLING IN AND IT IS VERY LIGHT INITIALLY. BUT LOOK AT THE TEMPERATURE IN BOSTON. IT’S ABOVE FREEZING JUST BARELY, THOUGH, AND OFF TO THE NORTH AND WEST. SEE HOW IT IS COLDER? WE’RE RUNNING BELOW THE FREEZING MARK. THERE MIGHT BE A LITTLE BURST OF SNOW INITIALLY THAT DOES COAT THE GROUND. ROUTE TWO UP INTO SOUTHERN NEW HAMPSHIRE, BUT HERE TOO. IT THEN WARMS UP ALOFT. SO SEE HOW IT CHANGES TO THAT PINK INDICATING THAT FREEZING RAIN. THIS IS 5:00 TOMORROW MORNING. SO THE MORNING COMMUTE IN THE BOSTON AREA, POINTS SOUTH WILL JUST BE WET. BUT OFF TO THE NORTH AND WEST. THIS IS WHERE IT COULD BE ICY. AND THAT ICE MAY HANG AROUND WITH SOME FREEZING RAIN AND FREEZING DRIZZLE THROUGH MID TO LATE MORNING. AFTER THAT WE GO FROM MIDDAY INTO THE EARLY AFTERNOON AND ALL THE MOISTURE IS MOVING OUT, SO WE WILL DRY OUT TOMORROW AFTERNOON. TEMPERATURES WITH A COUPLE OF BREAKS OF SUN DEVELOPING GET CLOSE TO 40 DEGREES, BUT AS THIS SYSTEM KICKS OUT, THAT’S WHEN THE REAL MILD AIR SETTLES IN. AND THURSDAY IS LOOKING GREAT. CALLING IT THE PICK OF THE WEEK WITH MID 40S AND SUNSHINE. ENJOY IT. BECAUSE AS THE 50 DEGREE WEATHER COMES, WELL, ANOTHER SLUG OF RAIN IS COMING IN FRIDAY AFTERNOON. THEN THERE’S A BREAK AND THEN ANOTHER ROUND OF RAIN LATER SATURDAY INTO SUNDAY MORNING. THEN WE SHOULD DRY THINGS OUT BUT ALSO COOL THEM DOWN SO YOU CAN SEE ON SUNDAY WE’RE DRYING OUT. SHOULD BE DRY FOR THE PATRIOTS GAME AT GILLETTE ON SUNDAY EVENING, BUT THE TEMPERATURES TURNING COLDER. WE’RE B
A system with freezing rain and ice will move in tonight.
