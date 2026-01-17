Fuga en La Masia: Dro se va del Barça

Malas noticias para el Barcelona, que parecía vivir instalado en una nube. El club azulgrana pierde a uno de sus mayores talentos. Tal y como ha adelantado el diario ‘SPORT’ y ha podido confirmar AS, Dro ha decidido abandonar el Barça este mercado de invierno y lo hará, en principio, abonando los seis millones de euros de su cláusula de rescisión. Tiene ofertas de clubes ingleses y alemanes. Y según ha podido saber AS, el Borussia Dortmund es el mejor situado para llevarse al futbolista. Los alemanes son un club que suele hacer este tipo de apuestas por jóvenes talentos.

Según Gerard Romero, de ‘Jijantes, el City de Guardiola, es otro de los clubes que estaría dispuesto a comprar su carta de libertad. Incluso también se habla del PSG de Luis Enrique.

👀 Dro decide estos próximos días. La saturación de jugadores en su zona les llevó a tomar la decisión de su salida, y ahora tiene que decidir al club que marchará Dsd el City de Pep, hasta clubes alemanes y más que van a salir le han puesto propuesta al chaval https://t.co/s5Z07Xlvzq — Gerard Romero (@gerardromero) January 16, 2026

Lo que está claro es que su marcha es un golpe para la dirección deportiva liderada por Deco, que tenía en mente renovar al futbolista justo ahora que acababa de cumplir los 18 años. De hecho, en la vuelta de Arabia le regalaron un pastel de aniversario.

La salida de Dro es totalmente inesperada. Esta mañana le ha comunicado a Hansi Flick su decisión de continuar su carrera deportiva fuera del Barcelona. El entrenador alemán confió en él y se lo llevó a la gira por Japón y Corea. Dro se estrenó con el primer equipo en el amistoso contra el Vissel Kobe marcando un golazo.

El centrocampista llegó a La Masia en 2022 con Pedro Villar, otro gallego criado en el Val Miñor, su club de procedencia. El año pasado subió como la espuma del Juvenil B de Pol Planas al campeón de la Youth League de Belletti. En el club detectaron pronto que era un jugador con un talento especial y con cualidades para llegar hasta arriba del todo.

De hecho, desde la pretemporada ha estado en dinámica del primer equipo, llegando a debutar en el partido contra la Real Sociedad el 28 de septiembre. Jugó la primera parte. Desde entonces, tuvo minutos ante el Elche (2′), Athletic Club (26′) y Atlético (16′). En Champions fue titular contra Olympiacos y jugó 59 minutos. Dio una asistencia de gol.

Dro y su entorno entienden que con Dani Olmo y Fermín las oportunidades de jugar en el Barcelona en el futuro no serán demasiadas y ante las ofertas que ha recibido ha decidido dar el paso para irse del club. En el club azulgrana entienden que al jugador le ha faltado paciencia, la que tampoco tuvo Marc Guiu, que se fue al Chelsea, y que si que han tenido otros jugadores.

