Javi Chica asegura que la llegada de Monchi ha levantado la moral al entorno del Espanyol

Javi Chica ha pasado por los micrófonos de Pericos en Radio Marca para analizar su reciente éxito con el Juvenil B del Espanyol, equipo con el que ha logrado la salvación tras sumar un espectacular 13 de 15 puntos posibles en el tramo final de la temporada. El técnico ha explicado que su regreso se produjo de forma natural ante la llamada de la entidad, afirmando que «cuando el club se puso en contacto conmigo para pedirme ayuda por mi conocimiento de la casa y de la categoría, no lo pensé ni un segundo porque siempre me he sentido un hombre de club dispuesto a colaborar en cualquier situación». Chica ha reconocido la dificultad del reto al admitir que «me sorprendió la llamada por lo pronto que se produjo y por la situación tan delicada del equipo, pero acepté el reto personal de ver hasta dónde podía llegar con mis conocimientos para convencer a unos jugadores jóvenes que estaban sufriendo mentalmente«.

Durante la entrevista, el exjugador ha reflexionado sobre su trayectoria y el valor de los profesionales formados en la Dani Jarque, señalando que «después de mis seis años anteriores de trabajo en el club me sentía respetado, aunque no entendiera mi salida en su momento; ese tiempo fuera me sirvió para pensar, formarse y regresar con más fuerza«. De cara al futuro, ha subrayado que su intención es aportar estabilidad al proyecto: «Espero tener continuidad dentro del proceso de reestructuración que vive la entidad porque siento que este es mi sitio». Respecto al primer equipo, Chica ha hecho un llamamiento a la unidad de todo el entorno, recordando que «en momentos de máxima ansiedad como el actual es fundamental estar unidos; el papel de la grada en el RCDE Stadium es clave para sacar adelante los partidos en casa, como ya vimos en el partido ante el Oviedo o el playoff de ascenso«.

El técnico también ha valorado con entusiasmo la llegada de Monchi como nuevo director general deportivo, asegurando que «su trayectoria en el Sevilla habla por sí sola; sentí ilusión al ver su imagen en el palco y tener a una figura de su talla en el vestuario, hablando con los jugadores y con Manolo González, es una noticia que levanta la moral de todo el entorno espanyolista«. Además, ha querido destacar la importancia de los referentes de la cantera, haciendo especial mención a Pol Lozano, de quien ha dicho que «es un jugador que tiene raza, coraje y sentimiento perico; debe seguir creciendo con humildad pese a su excelente temporada porque es el espejo donde deben mirarse los más jóvenes».