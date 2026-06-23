Jordania vs Argelia: previa, predicciones y alineaciones

El Grupo J del Mundial 2026 podría guardar alguna sorpresa. Queda claro que Argentina es la selección favorita para quedarse con la primera posición del sector, pero el segundo puesto está abierto. Austria y Argelia buscarán apropiarse del boleto a los dieciseisavos de final, aunque Jordania, en su primera justa, tratará de complicarles.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre Jordania y Argelia de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Pronóstico SI

Argelia cuenta con grandes futbolistas como Ibrahim Maza, Rayan Aït Nouri, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa, Riyad Mahrez y Mohamed Amoura, por nombrar a algunos. ‘Los Zorros del Desierto’ parecen ser un equipo muy superior a Jordania, cuadro que debuta en los mundiales. Sería una sorpresa que el cuadro asiático pudiera rescatar un punto.

Jordania 0-1 Argelia

¿A qué hora se juega el Jordania vs Argelia?

Ciudad: Santa Clara, California, Estados Unidos

Estadio: Estadio Bahía de San Francisco

Fecha: lunes 22 de junio

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos/ET), 21:00 horas (México), 5:00 horas (España)

Historial de enfrentamientos

Ambas escuadras no se han enfrentado en un partido oficial. En 2004 jugaron un amistoso que terminó en empate a un gol.

Últimos 5 partidos

Jordania Argelia Austria 3-1 Jordania 16/06/26 Argentina 3-0 Argelia 16/06/26 Colombia 2-0 Jordania 7/6/26 Bolivia 0-4 Argelia 10/6/26 Suiza 4-1 Jordania 31/5/26 Países Bajos 0-1 Argelia 3/6/26 Jordania 2-2 Nigeria 31/3/26 Argelia 0-0 Uruguay 31/3/26 Jordania 2-2 Costa Rica 27/3/26 Argelia 7-0 Guatemala 27/3/26

¿Cómo ver el Jordania vs Argelia por TV y Streaming Online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Peacock, FOX One, FOX Sports 1, FOX Sports, Telemundo México Vix Premium España DAZN Mundial

Últimas noticias de Jordania

La selección asiática fue semifinalista de la última copa asiática. Sin embargo, su primer partido del Mundial no empezó como esperaban cayendo derrotada ante Austria, pero tienen mejor equipo de lo que parece.

Se trata de un combinado rocoso al que es muy difícil anotarle goles con facilidad. Al-Tamari es la estrella de la selección, y es que el delantero jordano acumula 15 goles/asistencias en la presente temporada.

Para este encuentro, la presencia de Abdallah Nasib está en el aire. El jugador tuvo que abandonar el partido contra Austria en el minuto 81 por lesión y se someterá a una prueba este mismo lunes para determinar su disponibilidad.

Austria v Jordan: Group J – FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación de Jordania contra Argelia (4-3-3): Abulaila; Al Rousan, Al Arab, Abualnadi; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha; Fakhoury, Olwan; Tamari.

Últimas noticias de Argelia

Se trata de la gran candidata para quedar segunda de grupo y enfrentarse a España en los dieciseisavos de final. Los argelinos, liderados por Riyad Mahrez, son una de las selecciones outsiders de este campeonato.

El partido de los africanos ante Argentina fue notable, a pesar de la derrota. Para el día de hoy, el seleccioandor podría hacer un cambio en el once. Mohamed Amoura podría entrar en la alineación titular tras su sorprendente ausencia el martes pasado. El delantero anotó 10 goles en la fase de clasificación para el Mundial, la mayor cantidad de cualquier jugador del equipo, y sin duda tendrá oportunidades contra una defensa jordana inestable.

Posible alineación de Argelia contra Jordania (4-3-3): Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Maza; Mahrez, Amoura, Chaïbi.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026