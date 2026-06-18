¿Palo o estabilidad en la zona de marca de la Selección Colombia? Las opciones para el debut contra Uzbekistán

By / June 18, 2026

Se va a dormir tranquilo, dice, y ha de ser cierto. Cuando armó su convocatoria de 26 para el Mundial 2026 apostó a un gran número de mediocampistas para sortear cualquier problema de lesión o suspensión en medio de una competencia de la exigencia del Mundial 2026.

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