¿Palo o estabilidad en la zona de marca de la Selección Colombia? Las opciones para el debut contra Uzbekistán

Se va a dormir tranquilo, dice, y ha de ser cierto. Cuando armó su convocatoria de 26 para el Mundial 2026 apostó a un gran número de mediocampistas para sortear cualquier problema de lesión o suspensión en medio de una competencia de la exigencia del Mundial 2026.

Néstor Lorenzo eligió a quienes han sido sus escuderos en estos cuatro años porque sabe qué le ofrecen. Descartó la promesa del buen momento por la certeza de lo que ha visto ya en eliminatorias y Copa América 2024 en la cancha con la Selección Colombia. Y mal no le ha ido.

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¿Jefferson Lerma y diez más?

Sabiendo qué pueden ofrecerle, ha elegido como mediocampistas defensivos a cinco jugadores: Jefferson Lerma, Richard Ríos, Gustavo Puerta, Kevin Castaño y Juan Camilo Portilla.

Cada uno le ofrece una alternativa particular, pero no por eso le despeja las dudas.

Excepto Lerma, claro está. Con él, sano, prácticamente desaparece la discusión de quién será el titular contra Uzbekistán en el debut y en el Mundial 2026.

Colombia generó ocasiones de peligro en la primera mitad; Argentina lo hizo en la segunda. Foto:Efe

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El vallecaucano es eje, es patrón de la mitad, es alternativa para incrustarse entre los centrales, equilibrio para que un segundo mediocampista ayude a sacar al equipo y sea alternativa de pase para los atacantes en los últimos metros del campo, incluso opción en el juego aéreo ofensivo, pues ya más de una vez se ha reportado con goles.

Es tan indiscutible que claramente se extraña cuando, por problemas físicos, no ha podido estar disponible. ¿Lerma y diez más? Probablemente no, pero en tareas de marca sí que no hay discusión sobre su peso específico.

El tema entonces para por su compañero en ese dos de la mitad. Algunos dirán que es un happy problem y sí, pues se mueve entre un titular con Mourinho en Benfica y un hombre clave en el ascenso de Racing de Santander a la primera división en España. Pero no es tan simple.

¿Richard Ríos o Gustavo Puerta?

El hombre de Lorenzo desde la Copa América ha sido Richard Ríos, un hombre por quien pagaron más de 20 millones de euros después de su fascinante Copa América y su buena presentación en el Mundial de Clubes 2025 con Palmeiras.

Richard Ríos Foto:Getty Images via AFP

En rigor, no habría discusión sobre su rol, salvo la inevitable realidad de su declive en términos de rendimiento en el elenco nacional, precisamente después de aquel feliz recuerdo del subcampeonato continental hace ya dos años.

Ríos no ha vuelto a ser el mismo, ha pasado varios partidos de Eliminatorias con serias críticas sobre su rendimiento y ni en la fecha Fifa de marzo, cuando se vio tan superado (como toda la Selección), ni en los amistosos contra Costa Rica (3-1) y Jordania (2-0) ha logrado convencer.

Es eso lo que le abrió una enorme posibilidad a Gustavo Puerta, un derroche de energía, de fondo físico, de personalidad y carácter, que además ofrece pase y remate de media distancia… lo mismo que Ríos en sus mejores días y con la virtud, no menor, de tener solo 22 años.

Gustavo Puerta. Foto:Getty Images via AFP

Después están en la fila un Kevin Castaño que es una enorme incógnita, pues no cuenta en River Plate, y Juan Camilo Portilla, a quien llaman poco pero, cuando lo hacen, no decepciona.

¿A quién apostará Lorenzo? Es una de las pocas dudas en su 11 para el debut.

Jenny Gámez

Editora de Deportes

@JennyGamezA