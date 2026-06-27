Pronóstico Clima hoy en Houston, Texas, del 25 de junio de 2026: Cielos mayormente despejados con calor; el termómetro alcanzará 93 °F | Video | Univision Houston KXLN

La transcripción se genera mediante el uso de inteligencia artificial y puede contener errores o inexactitudes. En caso de una discrepancia, prevalece el audio.

Un cambio en la temperatura, tal vez de uno o dos grados por debajo de y sobre todo en el índice de calor. Pero van a seguir siendo condiciones cálidas, así que es ligerito cambio.

Realmente no significa mucho, sobre todo para los trabajadores al aire libre, sobre todo para esos planes, porque el calor seguirá presente. Altos índices de radiación ultravioleta, así que también hay que proteger nuestra piel.

Así estamos comenzando con temperaturas en los 75 grados a esta hora de la mañana, que se sienten como 75, el índice de calor o la sensación térmica, prácticamente igualando lo que está marcando el termómetro o iniciando bajo condiciones en muchas zonas con menor cobertura de nube. También estamos viendo temperaturas en los 70 grados.

En los 77 grados se reportan 74 en college station, los 80 grados en galveston. Y vean hoy que la variación de la temperatura es un poquito más marcada, oscilando entre esos 70 grados hasta los 80 grados en galveston, en comunidades próximas a la costa o el cambio en las temperaturas hoy ha sido entre cero y entre seis grados a esta hora, comparando las temperaturas que marcan el termómetro a esta hora con las temperaturas que se registraban ayer a las 06:30.

Así que sí se siente ese descenso en temperaturas. Impacto menor también en cuanto a la humedad allá afuera, vientos bastante débiles, en calma en muchas zonas del interior y prácticamente hoy estamos esperando cielos mayormente despejados, sobre todo en el periodo de la tarde.

Así que nubosidad que están viendo que vimos en esa imagen en vivo al inicio de este segmento, prácticamente esperamos que se disipe hacia el periodo de la tarde con cielos despejados. El calor será importante.

Máximas que pueden alcanzar los 93 grados y el índice de calor que nuevamente hoy se espera que esté alcanzando esos 100 grados y que puede llegar hasta 103 grados fahrenheit en houston durante el periodo de la tarde y el calor presente en gran parte del sureste de texas. Los medios 90 grados posibles en nuestras zonas más hacia el interior más hacia el norte collins con esos 95 grados y ese índice de calor también posible , superando esos 100 grados fahrenheit, estarían quedándose el índice de calor en los altos 90 grados.

Prácticamente hay riesgo menor a moderado de calor, sobre todo para los grupos más sensibles, pero incluidos también los