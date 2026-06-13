Tennis heute: Bublik fordert Titelverteidiger Fritz in Stuttgart

Die Stuttgart Open 2026 und das parallel laufende Libéma Open in ’s-Hertogenbosch erleben am heutigen Samstag (13.06.2026) ihren Halbfinaltag. In Stuttgart kämpfen die Spieler um den Einzug ins Endspiel am TC Weissenhof, in ’s-Hertogenbosch wird in Rosmalen über die Finalteilnahme entschieden. Jeweils ein Halbfinale steht bereits fest – die anderen Paarungen hängen von den noch ausstehenden Viertelfinals ab. Wir werfen einen Blick auf die packenden Duelle beim Tennis heute.

Tennis heute in Stuttgart: Bublik vs. Fritz – Titelverteidiger gegen Aufschlag-Magier

Das erste Stuttgart-Halbfinale steht fest und verspricht ein hochkarätiges Duell: Alexander Bublik (gesetzt Nr. 4) trifft auf Titelverteidiger Taylor Fritz (Nr. 3). Bublik hatte am Freitag den französischen Aufschlag-Riesen Giovanni Mpetshi Perricard in seinem Viertelfinale ausgeschaltet. Der Kasache ist auf Rasen klar gefährlich – zweimaliger Halle-Open-Champion und nun in seinem ersten Stuttgart-Halbfinale.

Fritz seinerseits behielt im Viertelfinale gegen Mattia Bellucci die Oberhand und setzt seine Titelverteidigung fort. Der US-Amerikaner hatte schon im Achtelfinale 25 Asse gegen Martin Landaluce geschlagen und ist auf seinem Lieblings-Untergrund (vier Rasen-Titel, darunter Stuttgart 2025) wieder in Topform. Wer in Stuttgart das Endspiel erreicht, dürfte spannender Aufschlag-Krimi werden.

Stuttgart Open heute: Das zweite Halbfinale – Lehecka, Tiafoe, Shelton oder Shimabukuro?

Das zweite Stuttgart-Halbfinale ist zu noch offen. Auf der einen Seite gewann Jiří Lehečka gegen Frances Tiafoe – der US-Amerikaner gewann das Stuttgart-Turnier bereits 2023. Auf der anderen Seite steht der erst spät beendete Viertelfinal-Auftakt zwischen Top-Setzling Ben Shelton und dem japanischen Sensations-Qualifikanten Sho Shimabukuro, der zuvor Nick Kyrgios besiegt hatte.

Shelton hatte sein wetterbedingt unterbrochenes Achtelfinale gegen Marcos Giron erst am späten Freitagnachmittag mit 6:7(4), 6:4, 7:6(5) beendet. Sein Viertelfinale gegen Shimabukuro musste deshalb am Abend wegen Dunkelheit abgebrochen werden und wird beim Tennis heute ab 12.00 Uhr fortgesetzt. Den ersten Satz gewann Außenseiter Shimabukro mit 6:4.

Tennis heute in ’s-Hertogenbosch: De Minaur vs. Mannarino – Klassiker auf dem Rasen

Im niederländischen Rosmalen steht das erste Libéma-Open-Halbfinale fest: Alex de Minaur (Nr. 2) trifft auf den französischen Routinier Adrian Mannarino. Der Australier hatte am Freitag Benjamin Bonzi mit 6:2, 6:4 souverän geschlagen und ist als Libéma-Open-Sieger 2024 klarer Favorit. De Minaur hat seit 2024 eine 19:2-Bilanz auf niederländischem Boden – inklusive Rotterdam-Triumph 2026.

Mannarino seinerseits ist auf dem Rasen in Rosmalen ein Spezialist. Der 37-Jährige hatte Zhizhen Zhang mit 7:6(4), 6:3 abgefertigt und steht bei seinem 20. Match-Sieg in ’s-Hertogenbosch – nur Richard Krajicek (25) und Sjeng Schalken (21) haben mehr. Der direkte Vergleich spricht klar für De Minaur (4:1), allerdings gewann Mannarino seinen einen Sieg ausgerechnet bei diesem Turnier.

Libéma Open heute: Majchrzak gegen Medvedev oder Cilic

Das zweite Halbfinale in ’s-Hertogenbosch ist ebenfalls noch nicht fix. Kamil Majchrzak – Sensationssieger gegen Topgesetzten Felix Auger-Aliassime im Viertelfinale – wartet auf seinen Halbfinal-Gegner. Im noch nicht entschiedenen Viertelfinale zwischen Daniil Medvedev (Nr. 3) und Marin Cilic kämpfen zwei Grand-Slam-Sieger um den Einzug ins Halbfinale. Den ersten Satz gewann Medvedev mit 6:3, Cilic konterte im zweiten Durchgang mit 6:3.

Tennis heute live: Wer überträgt die ATP-Halbfinals im TV & Stream?

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Bergs/Rinderknech – Arends S/Pel Tipp 1 2,10

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