Wimbledon, il programma e gli orari di lunedì: Cobolli e Paolini in campo

I due azzurri protagonisti contro De Minaur ed Eala nella seconda giornata degli ottavi

Pellegrino dell’Anno​

Seconda giornata di ottavi a Wimbledon, e ci sarà anche un generoso spruzzo di tricolore domani all’All England Club. Saranno infatti due gli azzurri impegnati per raggiungere i quarti di finale dei Championships 2026: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Quest’ultimo scenderà in campo come primo match sul Campo 1, alle 14, italiane, contro Alex de Minaur. La prima partita del torneo che vedrà contrapporsi due top 10, precisamente la quinta e la nona testa di serie. De Minaur è avanti in classifica e anche nei precedenti, vinti entrambi, però nel 2024. Quando lui era già al top, mentre Cobolli era lontano anni luce dal giocatore di oggi. La partita di domani sarà di sicuro più equilibrata ed incerta, con entrambi che puntano a raggiungere per la seconda volta (per il romano sarebbe consecutiva) i quarti a Wimbledon. Il match, come tutti i Championships, sarà visibile in tv su Sky Sport e in streaming su Now Tv.

jas e big — Ma anche sul Centre Court ci sarà spazio per la bandiera italiana, grazie a Jasmine Paolini. La n.13 del seeding aprirà il programma, alle 14.30, contro la 29esima testa di serie Alexandra Eala, che ha battuto Swiatek al terzo turno. La mancina filippina ha vinto l’unico precedente, lo scorso febbraio a Dubai. E con un gioco ricco di variazioni e cambi di ritmo, molto coraggioso, può dare decisamente fastidio a Paolini, apparsa però in crescendo durante il torneo. Dopo di loro, intorno alle 16.30, il “derby” tra wild card: Grigor Dimitrov, rivisto al suo meglio, vincitore di un’epica partita su Berrettini, contro il padrone di casa Arthur Fery, che aveva vinto un solo match in uno Slam prima di Wimbledon 2026. A chiudere il programma, verso le 19, la seconda testa di serie Alexander Zverev, che punta a passare per la prima volta in carriera gli ottavi ai Championships, e il n.13 del seeding Jiri Lehecka, tra i più convincenti della prima settimana.

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Programma — C’è da dire che però, in ogni caso, sul Campo 1 non mancherà lo spettacolo. Dopo Cobolli e de Minaur, partita che potrebbe rivelarsi lunga, verso le 16.30 sarà il momento di Madison Keys e Linda Noskova, n.26 e n.9 del seeding. Due giocatrici apparse in grande spolvero, che potrebbero proporsi come candidate a fare molto bene a Wimbledon. A chiudere, l’ottavo più imprevedibile: Taylor Fritz contro Alexander Bublik: 4-4 i precedenti, con il n.6 del seeding che ha vinto i due su erba, compreso il più recente, in semifinale a Stoccarda. I due giocheranno alle 18.30 circa con in palio i quarti di finale. Per Bublik sarebbe la prima volta a Wimbledon, per Fritz la quarta negli ultimi cinque anni. Il vincitore sfiderà Zverev o Lehecka. Completano il programma di singolare Krueger-Kostyuk e Bouzkova-Mertens, primo e secondo match dalle 12 sul Campo 2.