Yunus Akgün kimdir, Yunus Akgün kaç yaşında, nereli, evli mi, nişanlı mı, bekar mı, çocuğu var mı, Yunus Akgün hangi takımda oynuyor?

Sahanın içinde “hız rekorları” kıran Yunus Akgün, özel hayatında da mutlu adımlar atmaya devam ediyor. Son dönemde magazin ve spor dünyasının yakından takip ettiği yıldız futbolcu hakkında “Yunus Akgün evli mi, çocuğu var mı, hangi takımı tutuyor?” soruları arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor. 2025 yılının Eylül ayında uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk ciddi adımını atan aslen Samsunlu yıldızın, aile yaşantısından kariyerindeki son dakika gelişmelerine kadar merak edilen tüm detaylar burada.

YUNUS AKGÜN KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Futbola doğduğu ilçenin yerel takımı Kosova Güçspor’da başladıktan sonra henüz 8 yaşındayken Galatasaray altyapısına girmiş ve sarı-kırmızılı camianın her kademesinde forma giyerek A Takım’a yükselmiştir.

YUNUS AKGÜN ASLEN NERELİDİR?

İstanbul doğumlu olan Yunus Akgün’ün ailesi aslen Samsunludur. Küçükçekmece’de büyüyen ve Karadeniz kökenli bir ailenin çocuğu olan Yunus, futbola olan tutkusuyla kısa sürede Florya’nın en dikkat çeken yeteneklerinden biri haline gelmiştir.

EVLİ Mİ, NİŞANLI MI, ÇOCUĞU VAR MI?

Yunus Akgün şu an için bekardır ancak evlilik yolunda ilk ciddi adımını atmıştır. Başarılı futbolcu, 9 Eylül 2025 tarihinde uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Alaca ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştır. Çiftin henüz çocuğu bulunmamaktadır.

YUNUS AKGÜN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Yunus Akgün, 2025-2026 sezonu itibarıyla ana kulübü olan Galatasaray forması giymektedir. Leicester City’deki kiralık döneminin ardından yuvasına dönen Yunus, sarı-kırmızılı ekibin hücum hattındaki en önemli yerli kozlarından biridir. Aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosunun vazgeçilmez isimleri arasında yer almaktadır.

YUNUS AKGÜN HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Küçük yaşlardan itibaren Galatasaray bünyesinde yetişen ve Florya’nın havasını soluyan Yunus Akgün, koyu bir Galatasaray taraftarıdır. Her röportajında “evim” olarak nitelendirdiği kulübüne olan bağlılığını dile getiren milli yıldız, sarı-kırmızılı formayla şampiyonluklar yaşamayı en büyük hedefi olarak görmektedir.

KARİYERİNDEKİ KRİTİK BAŞARILAR

Adana Demirspor Dönemi: 2020-2022 yılları arasındaki kiralık döneminde sergilediği performansla Türk futboluna damga vurmuş ve takımıyla Süper Lig’e yükselme sevinci yaşamıştır.

Avrupa Deneyimi: Leicester City ile İngiltere’de forma giyerek oyununu fiziksel anlamda geliştirmiş ve uluslararası tecrübe kazanmıştır.

Milli Takım: A Milli Takım düzeyinde ilk maçına 2022 yılında çıkan Yunus, günümüzde Ay-Yıldızlı ekibin hücum varyasyonlarındaki kilit isimlerden biri haline gelmiştir.