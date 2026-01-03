США наносят удары по Венесуэле – DW – 03.01.2026

Пропустить раздел Американские СМИ: США наносят удары по Венесуэле

03.01.2026 3 января 2026 г.

CBS News и Fox News со ссылкой на представителей администрации Дональда Трампа подтвердили информацию об ударах американскими ВС по Каракасу. Агентство Reuters также сослалось на неназванного американского чиновника, заявившего, что за ударами стоят США.

Официальный комментарий Соединенных Штатов пока не поступал. Белый дом опубликует заявление по Венесуэле после того, как американские военные покинут ее воздушное пространство, передала газета The Wall Street Journal.