США наносят удары по Венесуэле – DW – 03.01.2026

3 января 2026 г.
Американские СМИ: США наносят удары по Венесуэле
CBS News и Fox News со ссылкой на представителей администрации Дональда Трампа подтвердили информацию об ударах американскими ВС по Каракасу. Агентство Reuters также сослалось на неназванного американского чиновника, заявившего, что за ударами стоят США.
Официальный комментарий Соединенных Штатов пока не поступал. Белый дом опубликует заявление по Венесуэле после того, как американские военные покинут ее воздушное пространство, передала газета The Wall Street Journal.
У официальной резиденции Мадуро дежурят вооруженные солдаты и бронетехника
Из Каракаса поступают снимки, на которых видно, что у дворца Мирафлорес – официальной резиденции Николаса Мадуро – дежурят вооруженные солдаты и бронетехника. Из других кадров следует, что жители близлежащих районов садятся в машины с вещами – по всей видимости, для эвакуации.
ФАУ запретило полеты коммерческой авиации США над Венесуэлой “из-за военной активности”
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США запретило американским коммерческим самолетам полеты на любой высоте над территорией Венесуэлы. Об этом сообщила газета The New York Times. При этом ФАУ сослалось на риски для безопасности, “связанные с продолжающейся военной активностью”. Уведомление расчитано на 23 часа и начало действовать 3 января в 02:00 по венесуэльскому времени (09:00 мск).
NYT: Для Трампа провели брифинг по вопросам нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп находится в резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). По данным Белого дома, вечером 2 января для американского лидера провели брифинг по вопросам нацбезопасности, передала газета The New York Times (NYT). По ее данным, ряд главных советников по нацбезопасности провели значительное время в резиденции, где президент в последние дни принимал иностранных лидеров.
Президент Колумбии призвал к срочному созыву заседания ООН
Президент Колумбии Густаво Петро призвал к срочному созыву заседаний ООН и Организации американских государств (ОАГ). “В настоящее время Каракас подвергается бомбардировкам… Венесуэла подверглась нападению”, – написал Петро в соцсети X. “ОАГ и ООН должны немедленно созвать заседание”, – написал он.
Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле после “атаки” США
Правитель Венесуэлы Николас Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение после “атаки США” , передало агентство AFP. Венесуэла заявила о “военной агрессии” со стороны США, указало правительство Мадуро в заявлении, опубликованном 3 января. Удары нанесены в столице Каракасе и штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, говорится в заявлении, что побудило Мадуро ввести режим ЧП и призвать социальные и политические силы “активировать планы мобилизации”.
Клубы дыма замечены в районе аэропорта Ла-Карлота
Жители ряда районов Каракаса выбежали на улицы. Венесуэльские СМИ Efecto Cocuyo и Tal Cual Digital сообщают, что взрывы были слышны и в Ла-Гуайре к северу от Каракаса , на побережье страны, а также в Игуэроте (штат Миранда). Клубы дыма замечены в районе аэропорта Ла-Карлота, где с 2005 года находится военная база Венесуэлы.
“Меня разбудил шум, и, выглянув в окно, я увидел, что столбы дыма тянутся в направлении Ла-Карлоты”, – сказал житель района Лас-Мерседес в Каракасе. В Ла-Карлоте находится авиабаза генералиссимо Франсиско де Миранды и военный аэродром.
В столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы
В столице Венесуэлы Каракасе ранним утром 3 января раздались взрывы. По данным агентств AP, AFP и Reuters над городом были заметны низко летящие самолеты, виден минимум один столб дыма. В южной части столицы, недалеко от крупной военной базы, отключилось электричество.
По данным корреспондентов CNN, первый взрыв в Каракасе зафиксирован примерно в 01:50 по местному времени (08:50 мск). “Один из них был настолько сильным, что после него задрожали стекла”, – сообщила корреспондент Осмарри Эрнандес.