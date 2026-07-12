عاجل: قطر تعلن وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

التعليق على الصورة، الشيخ حمد في عام 1999 وهو يلقي خطاباً أمام لجنة مكونة من 32 عضواً لمناقشة كتابة أول مشروع للدستور في تاريخ البلاد، وأمهل الشيخ أعضاء اللجنة ثلاث سنوات لتقديم الاقتراحات حول مسودة الدستور الجديد. واعتبرت هذه الخطوة الأولى تجاه تطبيق الديمقراطية في قطر، وتمت الموافقة بالفعل على مسودة الدستور في عام 2003 بعد التصويت عليها.