عاجل: قطر تعلن وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

Published 12 يوليو/ تموز 2026، 05:19 GMT
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أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم، وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير السابق للدولة ووالد الأمير الحالي، عن عمر ناهز 74 عاماً.
ونشر الديوان الأميري بياناً، جاء فيه: “ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد 27 محرم 1448 الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عاما”.
محطات في مسيرة الأمير السابق
صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، في عام 1995، استولى الشيخ حمد بن خليفة على السلطة في انقلاب أبيض على أبيه الشيخ خليفة بدعم من القوات المسلحة القطرية ومجلس الوزراء وبعض الدول المجاورة.
صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، أعلن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في عام 1996، بعد مرور عام فقط على توليه الحكم، تأسيس قناة الجزيرة الإخبارية الشهيرة، التي كان معظم صحفييها من قناة بي بي سي العربية الفضائية الأولى التي أغلقت في عام 1996.
صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الشيخ حمد في عام 1999 وهو يلقي خطاباً أمام لجنة مكونة من 32 عضواً لمناقشة كتابة أول مشروع للدستور في تاريخ البلاد، وأمهل الشيخ أعضاء اللجنة ثلاث سنوات لتقديم الاقتراحات حول مسودة الدستور الجديد. واعتبرت هذه الخطوة الأولى تجاه تطبيق الديمقراطية في قطر، وتمت الموافقة بالفعل على مسودة الدستور في عام 2003 بعد التصويت عليها.
صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، أدت قطر تحت حكم الشيخ حمد دوراً كبيراً في حرب الولايات المتحدة على العراق في عام 2003، حيث كانت قاعدة العديد مركز العمليات القتالية الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط.
صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في عام 2003، وافق أمير قطر على تنازل الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عن ولاية العهد لصالح أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أصبح ولياً للعهد.
صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، توسط الشيخ حمد بين حزب الله وإسرائيل خلال الحرب التي اندلعت في عام 2006. في هذه الصورة التي التقطت في عام 2006، يتفقد الشيخ منطقة متضررة بجنوب لبنان.
صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قطعت قطر علاقتها التجارية مع إسرائيل في عام 2009 بعد أن شنت إسرائيل هجوماً على قطاع غزة. وكانت قطر حينذاك الدولة الخليجية الوحيدة التي تربطها بإسرائيل علاقة تجارية.
صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، في عام 2011، اشتركت قطر في الحملة العسكرية ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وشاركت في مؤتمر المساندة لليبيا الجديدة في العاصمة الفرنسية باريس، حين صرح الرئيس الفرنسي بأن التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا لم يكن ليتم دون دعم من سماهم “الأصدقاء العرب” لهذه المهمة، وفي مقدمتهم قطر والإمارات والأردن.
صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في يونيو/حزيران 2013، سلم الأمير حمد بن خليفة آل ثاني السلطة إلى ابنه وولي عهده الشيخ تميم. وقال الشيخ حمد في خطاب تسليم السلطة: “تنتقلون إلى عهد جديد ترفع الراية فيه قيادة شابة تضع طموحات الأجيال القادمة نصب عينها وتعمل دون كلل أو ملل من أجل تحقيقها مستعينة في ذلك بالله أولاً وبأبناء الوطن وبما اكتسبته من خبرة ودراية في الحكم وإدارة شؤون البلاد ومعرفة عميقة بالواقع في منطقتنا وعالمنا العربي”.