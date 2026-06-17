Avessac. Sortie sur le chemin des marais en septembre

Avessac Histoire et Patrimoine continue à conduire sa mission de devoir de mémoire et devoir d’histoire. Le bureau envisage de nouvelles actions à venir. Le bureau a récemment tenu une réunion de travail pour la préparation de sa sortie patrimoniale locale. Ce projet intervient après la réussite de la sortie « Sur le chemin des écoliers ».

Sortie le 13 septembre

Ainsi, AHP se lance un nouveau projet : organiser un parcours découverte sur les chemins des marais. Dans ce cadre, l’association fait appel à quelques spécialistes, en sciences et vie comme Yves Philippot, ou Antonin Férand, Alain Billard et Serge Libot en histoire, ainsi qu’à des particuliers détenteurs d’un savoir de terrain pour venir expliquer les particularités locales.

Serge Libot et son équipe ont fixé le 13 septembre pour l’organisation de cette sortie entre Bouix-la-Dibarrais et la « mer » de Murin comme elle fut appelée par le passé. Cette animation prévoit également une exposition qui présentera des arts photographiques, naturalistes et artistiques.

D’autre part, AHP a l’ambition de développer conjointement devoir de mémoire et devoir d’histoire. Deux monuments se partagent l’espace mémoriel d’Avessac. Le temps de la restauration étant arrivé, AHP propose de faire appel aux témoignages et aux archives pour nourrir le devoir de mémoire qui incombe aux institutions, en l’occurrence ici la mairie. L’histoire analyse, contextualise, cherche à comprendre. Elle établit des faits de manière scientifique et critique . Le bureau ajoute : La mémoire en complément se souvient, honore, commémore, transmets le souvenir des victimes, des héros, des événements tragiques. Le monument dédié à la période 1939-1945, aujourd’hui en souffrance, mérite qu’une réflexion soit menée sur les dénominations et les classements opérés en 1946. En lien avec l’Onac (office national des anciens combattants et victimes de guerre), sa restauration pourrait faire l’objet d’une rénovation afin de réactualiser certains détails à la lumière de l’histoire. Revisiter l’histoire n’a bien sûr rien à voir avec le révisionnisme.

24 noms étaient gravés en lettres dorées dans le marbre. AHP souhaite redonner vie à ces victimes en recueillant les témoignages des contemporains. Une plaquette sera érigée et remise aux archives municipales. L’association compte associer les écoles de la commune pour conserver cette mémoire collective.

Un spectacle en gallo en octobre

En parallèle, un travail avec les écoles pourrait contribuer à maintenir vivante cette mémoire collective. Enfin, autre date à retenir en lien avec la culture paysanne en voie de disparition, un spectacle en gallo aura lieu le 16 octobre dans le cadre du festival de la Bogue. Le contou Matao viendra nous plonger dans un autre monde entre mythe et réalité.