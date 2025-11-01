BVB: Schlotterbeck-Überraschung bei Borussia Dortmund! | Sport

Zwei große Personal-Überraschungen bei Borussia Dortmund!

Am heutigen Freitagabend (20.30 Uhr/Sky/ Live-Ticker bei BILD.de ) trifft der BVB auswärts auf Krisen-Klub FC Augsburg. Beim Abflug gab es zwei unerwartete Personal-Entscheidungen.

Schlotterbeck nicht im Spieltags-Kader!

Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck (25) trat die Reise völlig überraschend nicht mit an. Grund: Dortmunds Abwehrchef ist leicht erkältet. Zudem soll er laut „RuhrNachrichten“ eine schöpferische Pause bekommen. Hintergrund: Schlotterbeck hatte nach seinem halbjährigen Verletzungs-Ausfall (Meniskusriss) mit Ausnahme des Champions-League-Spiels gegen Bilbao alle BVB-Partien wieder über die komplette Dauer absolviert. Zuletzt hatte er am vergangenen Dienstag beim Sieg im Pokal-Zweitrundenspiel auswärts bei Eintracht Frankfurt (4:2 im Elfmeterschießen) 120 Minuten lang auf dem Platz gestanden.

Cheftrainer Niko Kovač (54) muss in der Abwehr nun erneut umbauen. Denn: Auch Ersatz-Verteidiger Niklas Süle (30) fehlt gegen Augsburg. Ihn hatte Kovac bereits in der Pressekonferenz am Donnerstag wegen eines „dicken Zehs“ zum Wackel-Fall erklärt. Immerhin: Ramy Bensebaini (30), der in Frankfurt wegen Rückenbeschwerden fehlte, ist wieder einsatzbereit und dürfte die Dreierkette neben Chelsea-Leihgabe Aarón Anselmino (20) und Waldemar Anton (29) komplettieren.

Can erstmals wieder dabei!

Erfreulich für den BVB : Kapitän Emre Can (31) steht nach monatelangem Ausfall wieder im Kader. Der Verteidiger laboriert seit Ende der vergangenen Saison an einer schweren Adduktorenverletzung, verpasste bereits auch die Klub-WM in den USA. Kovac hatte zuletzt betont, dass Can deutliche Fortschritte mache.

Klar ist dennoch: Can wird in den nächsten Wochen noch dosiert zum Einsatz kommen, soll behutsam aufgebaut werden. In Augsburg will ihn Kovac dennoch schon als Notfall-Lösung für die Defensive mit an Bord haben.

Der Coach über das Duell gegen den FCA mit Trainer-Kollege Sandro Wagner: „Ich bewerte die Situation nicht über, es ist eine Bundesliga-Mannschaft, die ungemein viel Qualität hat. Wir müssen uns zu 120 Prozent konzentrieren. Wir schauen nur auf uns, wollen unser Spiel durchbringen und gewinnen.“ Auch ohne Schlotterbeck …