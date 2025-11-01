Eventos de Día de Muertos en Los Ángeles – Telemundo 52

El Día de Muertos, una celebración que ha crecido a nivel mundial, reúne cada 1 y 2 de noviembre a miles de personas que dedican esos días a recordar a sus difuntos.

Durante la conmemoración, las familias suelen crear altares con fotos de sus seres queridos fallecidos y los adornan con flores de cempasúchil, sus comidas y bebidas favoritas, pan de muerto, velas y objetos personales. Estos elementos buscan “dar la bienvenida al regreso de sus espíritus”, según el National Museum of the American Latino.

Las raíces de esta colorida celebración combinan costumbres indígenas y rituales católicos.

Con el paso de los años, el Día de Muertos se ha consolidado como un evento cultural transmitido de generación en generación, con el mismo mensaje: mantener viva la memoria de quienes han partido.

Aquí una lista de eventos donde se celebrará el Día de Muertos en Los Ángeles: