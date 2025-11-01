Eventos de Día de Muertos en Los Ángeles – Telemundo 52

El Día de Muertos, una celebración que ha crecido a nivel mundial, reúne cada 1 y 2 de noviembre a miles de personas que dedican esos días a recordar a sus difuntos.
Durante la conmemoración, las familias suelen crear altares con fotos de sus seres queridos fallecidos y los adornan con flores de cempasúchil, sus comidas y bebidas favoritas, pan de muerto, velas y objetos personales. Estos elementos buscan “dar la bienvenida al regreso de sus espíritus”, según el National Museum of the American Latino.
Las raíces de esta colorida celebración combinan costumbres indígenas y rituales católicos.
Con el paso de los años, el Día de Muertos se ha consolidado como un evento cultural transmitido de generación en generación, con el mismo mensaje: mantener viva la memoria de quienes han partido.
Aquí una lista de eventos donde se celebrará el Día de Muertos en Los Ángeles:
- Gloria Molina Grand Park, ofrece una exposición de 19 altares hasta el 2 de noviembre. Este domingo habrá una ceremonia con danzantes aztecas y varias actividades para la familia. La cantante Lupita Infante cerrará la ceremonia.
- Hollywood Forever, por años, ha realizado uno de los eventos más coloridos y grandes del sur de California, con decenas de altares alrededor del icónico cementerio. El evento es el 1 de noviembre y está dividido en tres sesiones (1-3:30 pm, 4:30-9 am y 9:30 p. m.-1:30 a. m.). El evento ofrece actividades para toda la familia. Boletos aquí.
- Santa Monica Pier tiene preparados eventos para festejar esta tradición el 1 y 2 de noviembre. De 3 p.m a 10 p.m., ambos días, las familias pueden disfrutar de los adornados con papel picado junto a música de mariachi y ballet folklórico.
- La Plaza Olvera tiene celebraciones hasta el 2 de noviembre con una exhibición de altares que se pueden ver comenzando a las 10 a.m. En las tardes se puede disfrutar comenzando a las 5 p.m. hay actividades para los niños, incluidos danzantes aztecas. A las 6 p.m. se realiza una obra especial para compartir la historia sobre el significado de esta tradición.
- East LA Civic Center Park realizará un evento el 1 de noviembre que incluye una procesión, altares, música, bailarines, vendedores de arte y actividades para los niños. El evento es de 2 pm a 8 pm.
- Forest Lawn (Glendale, Cypress, Covina Hills y Cathedral City) realizará una celebración especial el 2 de noviembre al mediodía. Las personas que asistan disfrutarán de las famosas Catrinas, altares, alebrijes pintados a mano, marionetas, ballet folklórico y música de mariachi.
- Canoga Park, como cada año celebrará esta tradición el 2 de noviembre de 10 a.m. a 5 p.m. Este evento familiar tiene un poco de todo, actividades para niños, una exhibición de autos, comida, bailes folklóricos, música en vivo, una procesión, altares, un concurso de Catrinas, entre otras cosas.