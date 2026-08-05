Charlotte vs Pumas: qué canal transmite EN VIVO partido Leagues Cup

La actividad en la Leagues Cup 2026 comenzará a partir de este 4 de agosto, donde equipos de la MLS y Liga MX compiten por alcanzar la gloria, destacando en la agenda el cruce entre Charlotte FC y Pumas UNAM para la Jornada 1 de la Fase de Liga en el Bank of America Stadium.

El combinado de Carolina del Norte ha tenido un desempeño irregular en la presente temporada de MLS, mientras que el Club Universidad Nacional quiere aspirar a importantes escenarios, siendo el actual subcampeón de Liga MX y comenzando un nuevo proceso de la mano de Esteban Solari.

¿Cómo llegan Charlotte y Pumas a la Leagues Cup 2026?

El equipo de Charlotte ha tenido un rendimiento irregular en la MLS 2026, pues tras 18 jornadas de actividad el Equipo de las Carolinas registra una marca de siete victorias, cuatro empates y siete derrotas, lo cual termina por posicionarlo en el séptimo lugar de la clasificación en la Conferencia Este del certamen.

En su más reciente encuentro de la MLS, Charlotte FC cayó 2-1 ante Chicago Fire, en un encuentro donde a pesar de haberse puesto frente en el marcador gracias a la anotación de Pep Biel, Robert Lewandowski marcó un doblete para derrotar al Acuñado, siendo imperativo mejorar su nivel para su debut en esta edición de la Leagues Cup 2026

Por otra parte, Pumas también ha impregnado incertidumbre en su rendimiento futbolístico, aunque dando un golpe de autoridad en la más reciente jornada de la Liga MX, goleando 1-5 a FC Juárez y escalando así al cuarto lugar en la tabla del torneo Apertura 2026.

La escuadra auriazul terminó como subcampeón del Clausura 2026 tras caer ante Cruz Azul en la Gran Final, un evento que marcó un duro golpe en la actualidad de los Pumas, quienes posteriormente anunciaron la salida de Efraín Juárez del banquillo y depositaron sus esperanzas para este nuevo proyecto con Esteban Solari.

Los universitarios llegan con gran inspiración a esta cita, aunque también con alta presión de conseguir éxitos, pues su sequía de campeonatos ha sido uno de los escenarios más repetidos en últimos años, teniendo una oportunidad dorada de dar una impecable actuación ante los equipos de la MLS.

Pumas llega inspirado a Leagues Cup

¿Cuándo y a qué hora juega Charlotte FC vs. Pumas?

El partido de Charlotte FC vs. Pumas UNAM corresponderá a la Jornada 1 de la Fase de Liga en la Leagues Cup 2026, teniendo lugar el martes 4 de agosto y comenzando la actividad entre ambos clubes en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Qué canal transmite Charlotte FC vs. Pumas UNAM EN VIVO?

El compromiso entre Charlotte FC y Pumas en la Leagues Cup 2026 contará con transmisión por televisión y streaming para seguirlo completamente en vivo desde México.

Transmisión: Imagen Televisión.

Imagen Televisión. Streaming: Apple TV.

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