Dahbia Benkired condamnée à la réclusion à perpétuité incompressible, une première pour une femme

Dahbia Benkired a été condamnée, vendredi 24 octobre, à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour le meurtre de Lola, 12 ans, en octobre 2022 à Paris. La perpétuité incompressible, dite aussi perpétuité réelle, est la peine la plus élevée prévue par le code pénal français. Elle n’avait jusqu’ici jamais été prononcée contre une femme.

Cette peine est conforme aux réquisitions énoncées quelques heures plus tôt vendredi par l’avocat général contre Mme Benkired. Celle-ci a, le 14 octobre 2022, attiré sous la contrainte Lola dans son appartement d’une résidence située dans le 19e arrondissement de Paris, avant de la violer, la torturer, puis la tuer en lui obstruant les voies respiratoires avec du ruban adhésif. S’était ensuivie une fuite erratique, avec une malle dans laquelle elle avait placé le corps de la fillette.

« La peine se doit d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social » et d’être « à la hauteur de l’extrême gravité » des trois crimes commis, « de la souffrance qu’ils ont engendrée chez les victimes, comme sa famille », « de leur cruauté », avait justifié le représentant de l’accusation devant la cour d’assises de Paris dans ses réquisitions.

Au cours d’un exposé d’environ une heure et quinze minutes, l’avocat général s’est montré implacable envers Dahbia Benkired, âgée aujourd’hui de 27 ans, dont il a estimé que « si [sa] situation est atypique, c’est du fait de son extrême dangerosité ».

« Ne vous y trompez pas », a-t-il mis en garde les trois magistrats professionnels et six jurés populaires qui ont examiné son cas depuis le 17 octobre, « aucun traitement médicamenteux ne saurait fondamentalement transformer la personnalité de Mme Benkired. Quand il n’y a pas de maladie, il n’y a pas de traitement ».

Traits de personnalité « psychopathiques »

Au cours des débats, trois experts psychiatres avaient à la fois exclu toute pathologie de l’accusée qui aurait pu l’exempter de sa responsabilité pénale, en dépit de traits de personnalité « psychopathiques », et insisté sur leurs réserves quant à la possibilité de soins.

« Le risque de la récidive est maximum du fait de ces traits de personnalité, du fait de l’absence de traitement adapté », a ainsi estimé le représentant de l’accusation. « Celle qui se présente à nous, je ne vois qu’une continuité inquiétante, qui fait frémir », a fustigé l’avocat général, qui avait introduit son réquisitoire par les mots d’Albert Camus : « Un homme, ça s’empêche. » « Dahbia Benkired, elle ne s’empêche pas, elle ne s’empêche plus », a-t-il estimé.

Aux jurés qui s’apprêtaient à partir délibérer vendredi, Dahbia Benkired a lâché ses derniers mots : « Je demande le pardon et c’est horrible ce que j’ai fait. C’est tout ce que j’ai à dire. »

Le Monde avec AFP

