‘Dibu’ Martínez luce nuevo look para la primera ronda de eliminatorias

By / July 4, 2026

IE 11 no es compatible. Para una experiencia óptima, visite nuestro sitio en otro navegador.

  • SIGUIENTE

    Roberto Ayala: “Tenemos que encontrar los espacios para ganar ante Cabo Verde”

    01:41

  • Juan Musso sobre el juego Argentina vs Cabo Verde: “Tenemos al mejor y al más humilde de todos”

    01:34

  • La hinchada enloquece con el autogol de Hany y Australia lo empata en Dallas

    01:58

  • Un autogol de Mohamed Hany le da el empate a Austalia

    02:14

  • Las faraones despiertan y los aficionados celebran el gol de Ashour sobre Australia

    02:51

  • Emam Ashour abre el marcador para Egipto ante Australia

    02:22

  • Enzo Fernández: “Un Mundial cambió mi vida para siempre” | Vive el Mundial

    02:39

  • Un día como hoy: Argentina silenció a Italia en su casa | Vive el Mundial

    01:27

  • ¡Sin miedo! Australia está preparándose para seguir avanzando en la Copa Mundial

    06:17

  • ¿Colombia vs. Argentina en las Semifinales del Mundial? TODO es posible

    01:03

  • Argentinos agradecen a España por “dejar” jugar a Messi con la Albiceleste

    02:05

  • Los Faraones ya pisan el Estadio de Dallas para enfrentar a Australia

    05:10

  • Messi brilla con un control y una definición preciosa para anotar el primero de Argentina

    02:33

  • Lionel Scaloni cumple 100 partidos con la Selección de Argentina | Enlace Mundial

    01:27

  • Valdano: “No sé que tiene que hacer Cabo Verde para tomarla en serio” | Enlace Mundial

    03:15

  • Batistuta ve el tiempo del partido de hoy como la mayor dificultad de Argentina | Enlace Mundial

    03:04

  • Messi va por el bicampeonato: Argentina calienta para chocar con Cabo Verde

    08:32

  • Salah llora de felicidad tras la victoria de Egipto sobre Australia

    01:46

  • Egipto vence a Australia en penales y sella su pase a los Octavos de Final del Mundial 2026.

    10:01

Emiliano ‘Dibu’ Martínez luce la bandera albiceleste en el cabello para el duelo clave ante Cabo Verde en Miami. Scaloni define el once titular de Argentina, con el regreso de Romero y Lautaro de arranque, buscando sellar el boleto frente a Cabo Verde.Jul. 3, 2026

  • SIGUIENTE

    Roberto Ayala: “Tenemos que encontrar los espacios para ganar ante Cabo Verde”

    01:41

  • Juan Musso sobre el juego Argentina vs Cabo Verde: “Tenemos al mejor y al más humilde de todos”

    01:34

  • La hinchada enloquece con el autogol de Hany y Australia lo empata en Dallas

    01:58

  • Un autogol de Mohamed Hany le da el empate a Austalia

    02:14

  • Las faraones despiertan y los aficionados celebran el gol de Ashour sobre Australia

    02:51

  • Emam Ashour abre el marcador para Egipto ante Australia

    02:22

  • Enzo Fernández: “Un Mundial cambió mi vida para siempre” | Vive el Mundial

    02:39

  • Un día como hoy: Argentina silenció a Italia en su casa | Vive el Mundial

    01:27

  • ¡Sin miedo! Australia está preparándose para seguir avanzando en la Copa Mundial

    06:17

  • ¿Colombia vs. Argentina en las Semifinales del Mundial? TODO es posible

    01:03

  • Argentinos agradecen a España por “dejar” jugar a Messi con la Albiceleste

    02:05

  • Los Faraones ya pisan el Estadio de Dallas para enfrentar a Australia

    05:10

  • Messi brilla con un control y una definición preciosa para anotar el primero de Argentina

    02:33

  • Lionel Scaloni cumple 100 partidos con la Selección de Argentina | Enlace Mundial

    01:27

  • Valdano: “No sé que tiene que hacer Cabo Verde para tomarla en serio” | Enlace Mundial

    03:15

  • Batistuta ve el tiempo del partido de hoy como la mayor dificultad de Argentina | Enlace Mundial

    03:04

  • Messi va por el bicampeonato: Argentina calienta para chocar con Cabo Verde

    08:32

  • Salah llora de felicidad tras la victoria de Egipto sobre Australia

    01:46

  • Egipto vence a Australia en penales y sella su pase a los Octavos de Final del Mundial 2026.

    10:01

Related Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top