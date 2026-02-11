dónde ver gratis y en vivo

El Estadio Américo Montanini se viste de gala este martes para recibir uno de los duelos más atractivos de la sexta jornada del fútbol colombiano. Atlético Bucaramanga, el “Leopardo” que busca hacerse fuerte en su fortín tras un inicio de 2026 con altibajos, se enfrenta a un Deportes Tolima que llega con la ambición de asaltar el liderato de la tabla. Con figuras como Fabián Sambueza en el bando local y Juan Pablo Torres liderando la creación del “Vinotinto y Oro”, la Ciudad de los Parques promete una noche de fútbol de alta intensidad.

¿Dónde ver el partido de Pasto vs Bucaramanga en vivo?

Para los aficionados que se preguntan dónde ver el fútbol colombiano hoy, la transmisión oficial contará con la cobertura exclusiva de las señales autorizadas. A continuación, detallamos la guía de canales y plataformas digitales para seguir cada incidencia del encuentro:

País Señal de TV Plataforma Digital Colombia Win+ Fútbol Win Play México ViX / Fanatiz ViX / Fanatiz Argentina Fanatiz Fanatiz Chile Fanatiz Fanatiz España Fanatiz Fanatiz EE.UU. ViX / fuboTV ViX / fuboTV

Horarios para ver a Bucaramanga vs Tolima hoy

El pitazo inicial en el Américo Montanini está programado para la noche de este martes 10 de febrero. Te recomendamos consultar la programación de fútbol oficial para estar al tanto de la previa y las alineaciones confirmadas.

Colombia: 20:30 horas

20:30 horas México: 19:30 horas

19:30 horas Argentina: 22:30 horas

22:30 horas Chile: 22:30 horas

22:30 horas España: 02:30 horas (miércoles 11 de febrero)

02:30 horas (miércoles 11 de febrero) EE.UU. (ET): 20:30 horas

Duelo de realidades en la Ciudad de los Parques

Atlético Bucaramanga llega a este compromiso con la necesidad de mejorar su efectividad ofensiva para empezar a escalar posiciones en la tabla del 2026. Por su parte, el Deportes Tolima ha demostrado ser un visitante sólido, apostando por un orden táctico impecable y transiciones rápidas que suelen complicar a sus rivales. Si quieres vivir la pasión de este encuentro con mayor intensidad, puedes jugar y ganar realizando tus pronósticos deportivos con las cuotas más competitivas.

Estar al día con los partidos de hoy es fundamental en una liga tan competitiva, donde los puntos en casa son vitales para las aspiraciones de clasificación.

Detalles del compromiso

Fecha: Martes 10 de febrero de 2026

Martes 10 de febrero de 2026 Estadio: Américo Montanini

Américo Montanini Ciudad: Bucaramanga, Santander

Bucaramanga, Santander Capacidad: 25,000 espectadores

25,000 espectadores Torneo: Liga BetPlay 2026 – Fecha 6

