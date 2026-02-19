El Congreso de Perú elige a José María Balcázar como presidente hasta julio

Fuente de la imagen, Congreso de Perú

Pie de foto, El congresista Balcázar depositó su papeleta en la votación que le otorgó la presidencia de Perú.

José María Balcázar será el nuevo presidente de Perú.

El Congreso de Perú lo eligió como sucesor de José Jerí, al que apartó del cargo el martes mediante una moción de censura por los escándalos que salpicaron su presidencia.

Balcázar se impuso a la candidata María del Carmen Alva, de Acción Popular, en la segunda y decisiva votación de los congresistas por 64 votos a 46.

Los otros dos candidatos, Edgar Reymundo, del Bloque Democrático, y Héctor Acuña, de Honor y Democracia, fueron descartados en la primera votación.

La victoria de Balcázar se produjo en una segunda votación después de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría de votos requerida para ser proclamado presidente en la primera.

