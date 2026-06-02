EXCLUSIV // VIDEO „Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”

Radu Popescu, antrenorul care a lucrat de-a lungul timpului cu Simona Halep, Andrei Pavel, Horia Tecău și George Cosac, comentează, într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor la Constanța, performanța impresionantă reușită de Sorana Cîrstea la Roland Garros. La 36 de ani, jucătoarea aflată în ultimul an al carierei a atins din nou faza sferturilor la Paris, la 17 ani de la prima ispravă de acest tip. O așteaptă acolo Mirra Andreeva din Rusia, a opta jucătoare a lumii.

Calificată în săptămâna a doua la Roland Garros, Sorana Cîrstea continuă să producă valuri în ceea ce e planificat să fie ultimul ei an în circuit. Românca de pe locul 18 WTA afișează un nivel nemaipomenit și e în sferturi la Paris fără să fi cedat vreun set, după ce a trecut duminică și de chinezoaica Xiyu Wang, scor 6-3, 7-6 (4).

Radu Popescu, 75 de ani, antrenor care a colaborat cu nume de prim rang din tenisul românesc, a acceptat invitația Gazetei de a radiografia perspectivele Soranei, pentru care marile obstacole de pe tablou abia acum încep să se ivească. Reputatul antrenor a încercat să identifice câteva dintre ajustările care au transformat-o pe Cîrstea, la 36 de ani, într-o jucătoare atât de redutabilă.

„Are toate șansele, acum trebuie să-și ia revanșa cu Andreeva”

De pe aceleași terenuri pe care a îndrumat cândva campionii enumerați, profesorul Radu Nichifor Popescu a vorbit în termeni elogioși despre sfertfinalista de la Openul Parizian:

„În primul rând, vreau să vă mulțumesc că mi-ați oferit prilejul de a vorbi despre un star al tenisului românesc, care, pe final de carieră, obține rezultate remarcabile, deosebite . Aproape că-ți pare rău și spui: «Cum, dom’le, se lasă?».

Acum, ne dă toate speranțele ca ea să producă o surpriză plăcută și să-și depășească performanța pe care deja a egalat-o. Eu zic că are toate șansele, trebuie doar să-și ia revanșa de la tânăra Andreeva.

Rezultatele ei din trecut, de la Grand Slam-uri, confirmă o evoluție constantă a Soranei, deși unele sunt reușite sunt la intervale de trei-patru ani. A avut rezultate peste medie la toate Grand Slam-urile (…) Să nu uităm, însă, că în intervalele acestea au mai fost și accidentări, poate unele mai grave, cu recuperări mai grele.

Despre Sorana putem spune că are un mental foarte solid. De fiecare dată a avut tăria să revină ”, crede Radu Popescu referitor la reziliența româncei.

Secretele din 2026: simbioza Sorana-Cruciat, dar și fizicul

În opinia acestuia, chimia dintre Sorana și Adrian Cruciat, antrenorul ei, are un rol determinant în rezultatele din acest an:

„Mă gândesc că ea a colaborat o perioadă cu actualul ei antrenor, Adrian Cruciat, după care a fost o pauză între ei, acum lucrează iarăși împreună, ceea ce înseamnă că există o cunoaștere între ei, chiar dacă au mai fost și mici tensiuni, care sunt inevitabile. Tensiunile duc la progres. Cred că funcționează această colaborare, aici ar putea fi un secret”.

Nu doar colaborarea cu cei din propria lojă, ci și forma fizică remarcabilă a Soranei i-a atras atenția lui Popescu:

„Iar cu alimenația și fizicul… Uitați-vă la ea cum arată! E numai fibră! Se mișcă foarte bine, are sub 60 de kilograme . Importantă este rezistența la efort, capacitatea aceasta trebuie să fie foarte bine pusă la punct”.

Radu Popescu, pe terenurile de zgură de la LPS Constanța / FOTO: Andrei Furnigă (GSP)

„Ar mai putea să joace și la anul”

Chiar dacă ieșirea din scenă fixată pentru finalul anului pare o decizie definitivă, Radu Popescu consideră că Sorana ar mai putea continua, într-un calendar mai restrâns, și în 2027:

„Eu cred că ar putea să mai joace la turneele mari, pentru că o va ajuta clasamentul, în primul rând. Nici nu i-aș recomanda să joace la aceeași intensitate și la același număr de turnee pe care le-a jucat anul acesta, ci doar la cele importante.

Acum, depinde și de opțiunea ei. Se poate retrage în plină glorie, să facă o semifinală, poate mai mult! Noi sperăm să ajungă în semifinală, ne gândim, în primul rând, la următorul pas. Cum te duci puțin mai departe, uiți de pasul pe care trebuie să-l faci mai întâi. Nu sunt adeptul de a sări peste etape”, a punctat Popescu.

El continuă: „Aveam un antrenor care spunea: «Mai sunt de-o vară…». Sorana cred că «mai e de-o vară», după cum arată și după cum se mișcă . Totul depinde de ea. Are o vârstă la care poate își dorește o familie, un copil. Însă doar ea va decide”.

Ce ar însemna un eventual traseu încununat cu trofeu?

„O victorie a ei la Roland Garros ne-ar menține pe harta tenisului mondial. Se observă o scădere… Nu este mare, încă avem 3 fete în Top 70. E vorba și de efectiv, cred că la un moment dat aveam cinci în prima sută”, a mai spus reputatul Radu Popescu, cel care continuă să joace și astăzi în turneele dedicate veteranilor.

Credit pentru primul antrenor

Schițându-i un portret în profunzime, Radu Popescu evidențiază precocitatea afișată de Sorana încă din adolescență și nu-l uită pe antrenorul care a ghidat-o pe aceasta în primii ani ai junioratului:

„Sorana provine dintr-o școală din Dâmbovița, este dintr-o generație de fete care au alcătuit un nucleu foarte bun, cu reprezentare la nivel mondial. Mă refer la Raluca Olaru, generație ’89, Irina Begu, generație ’90, Simona Halep, generație ’91.

Se pare că primul antrenor al ei, Sorin Erlic, a avut ochi, pricepere și tact pedagogic ca să-i dea elementele tehnice cele mai potrivite și să șlefuiască în bine un subiect atât de promițător .

Să nu uităm că Sorana a avut rezultate foarte bune și la juniori, a fost o sportivă precoce. La 16 ani, o vârstă curajoasă, deja făcea față și câștiga turnee ITF de categoria I. Asta a ajutat-o să facă o tranziție mai bună de la juniori spre seniori și să capete experiență”.

25 de victoriia înregistrat Sorana Cîrstea de-a lungul carierei în meciuri cu adversare clasate în Top 10 WTA. Ultima dintre ele, cu Sabalenka, la Roma