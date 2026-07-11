Ferrán Torres se queda soltero en pleno Mundial: el gesto con Martina Hunter que los ha delatado

Ferrán Torres se ha convertido en uno de los ‘sex symbols’ del Mundial 2026 que se está celebrando ahora mismo entre México, Canadá y Estados Unidos. El éxito de la mano de la Selección Española en el terreno de juego va de la mano con el que ha cosechado también en las redes sociales, donde miles de usuarios en todo el mundo beben los vientos por él.

Ferrán Torres en el Mundial 2026. (EFE / Lavandeira. Jr)

Para todos ellos es esta noticia: Ferrán Torres y Martina Hunter han puesto punto final a su historia de amor. Era el periodista y también creador de contenido Javi de Hoyos el que daba la exclusiva en sus redes sociales después de un evidente movimiento por parte de ambos. “Esta noche se dejaron de seguir”. Entre los seguidos y seguidores del futbolista ya no está la creadora de contenido.

En tiempos de las redes sociales, cualquier movimiento en ellas es susceptible de significar algo. “He podido hablar con el entorno de ambos y ese romance ha finalizado”. El presentador de ‘D Corazón’ en La 1 de Televisión Española quiso también matizar los términos en los que se había desarrollado esta historia: no sería tanto una relación, sino un romance, que, por la naturaleza de cada uno de ellos, no es lo mismo.

“No habían iniciado una relación, tenían un romance”, asegura Javi de Hoyos en uno de sus míticos vídeos. Así, a 24 horas de una cita tan importante como el partido de cuartos de final frente a la selección belga en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Ferrán Torres decidía dar carpetazo a una historia en ciernes que había dejado en España.

(Instagram / martinaa_hunter)

Era también el presentador el que a finales del mes de mayo ponía el foco en esta relación tras una escapada de ambos a Ibiza. “Tengo gente de confianza que les ha pillado acaramelados, andando, abrazaditos, subiéndose a un barquito…”. Ya entonces nadie se atrevía tampoco a etiquetar su romance con una relación.

A diferencia de lo que ha pasado con otras parejas de los jugadores de la selección, Martina Hunter no puso rumbo al Mundial 2026 para verlos jugar, como sí ocurrió con la nueva novia de Lamine Yamal, Inés García.