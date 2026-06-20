Gustavo Alfaro reflexiona sobre lo que hace especial a la Selección de Paraguay

By / June 20, 2026

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    Así reaccionaron las figuras del partido a la victoria de Estados Unidos sobre Australia

    11:14

  • Gol de Vinícius Jr. hace estallar Filadelfia con el tercero de Brasil ante Haití

    02:19

  • Golazo de Matheus Cunha firma su doblete e ilusiona a Brasil ante Haití en Filadelfia

    02:21

  • Gol de Matheus Cunha pone adelante a Brasil ante Haití en el Mundial 2026

    02:23

  • Marruecos sigue dando de qué hablar al triunfar ante Escocia con gol de Saibari

    10:01

  • Brasil afina detalles en el Lincoln Financial Field antes de enfrentar a Haití

    08:50

  • Ancelotti cree que la presión y manejo del balón le darán la victoria ante Haití

    01:56

  • Conoce a “Suerte” la encantadora chihuahua que brilló en los festejos del Ángel de la Independencia

    01:19

  • ¡Más de 400 mil mexicanos en el Ángel de la Independencia! Una locura de festejo por el pase a 16vos

    03:39

  • Marquinhos: “Estamos para enfrentar a Haití de la manera cómo salgan a disputar el juego”

    02:36

  • Brasil parte a su segundo partido acompañado de ovaciones

    03:10

  • ¡Marruecos grita el gol! El público marroquí se ilusiona con la ventaja sobre Escocia

    01:52

  • Saibari marca un gol de camerino para Marruecos al min 2 frente a Escocia

    01:24

  • Estados Unidos derrota a Australia y sigue con racha en el Mundial 2026.

    09:56

  • Balogun: “Marcar rápido nos ayudó a poner el tono del juego”

    01:42

  • Ricardo Pepi: “Ganar en casa es algo especial” | Pasión Mundial

    04:25

  • Pochettino y una ovación que resume el gran momento de Estados Unidos

    02:13

  • Cuando el árbitro pidió tiempo: la molestia que frenó el partido de Estados Unidos y Australia

    02:00

  • Todo Seattle grita el primer gol de Estados Unidos ante Australia

    03:30

  • Alex Freeman anota un gol dramático para Estados Unidos que tuvo que ser validado por el VAR

    03:31

En exclusiva con Telemundo Deportes, el entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, explica que la selección no se rinde y pone la cara frente momentos adversos como la derrota ante Estados Unidos.Jun. 19, 2026

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  • Gol de Vinícius Jr. hace estallar Filadelfia con el tercero de Brasil ante Haití

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  • Golazo de Matheus Cunha firma su doblete e ilusiona a Brasil ante Haití en Filadelfia

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  • Gol de Matheus Cunha pone adelante a Brasil ante Haití en el Mundial 2026

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  • Marruecos sigue dando de qué hablar al triunfar ante Escocia con gol de Saibari

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  • Estados Unidos derrota a Australia y sigue con racha en el Mundial 2026.

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  • Pochettino y una ovación que resume el gran momento de Estados Unidos

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  • Cuando el árbitro pidió tiempo: la molestia que frenó el partido de Estados Unidos y Australia

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