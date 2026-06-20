Kenan Yıldız Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli ve Hangi Takımda Oynuyor? İşte Genç Yıldızın Kariyeri ve Hayatı!

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan ve İtalyan devi Juventus’ta 10 numaralı formayı terleten milli futbolcumuz Kenan Yıldız, sergilediği performansla tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Kenan Yıldız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, boyu kaç ve güncel piyasa değeri ne kadar? İşte A Milli Takımımızın ve Juventus’un göz bebeği Kenan Yıldız’ın başarı dolu kariyeri, transfer geçmişi ve biyografisine dair merak edilen tüm detaylar…

Kenan Yıldız Kimdir? (Kişisel Bilgileri)

Doğum Tarihi: 4 Mayıs 2005

4 Mayıs 2005 Kaç Yaşında: 21 yaşında (2026 itibarıyla)

21 yaşında (2026 itibarıyla) Doğum Yeri: Regensburg, Almanya

Regensburg, Almanya Uyruğu: Türkiye / Almanya

Türkiye / Almanya Boyu: 1,87 m

1,87 m Mevki: Forvet – Sol Kanat (Yan Mevkiler: Forvet Arkası, Sağ Kanat)

Forvet – Sol Kanat (Yan Mevkiler: Forvet Arkası, Sağ Kanat) Kullandığı Ayak: Çift ayak

Çift ayak Güncel Kulübü: Juventus (#10)

Juventus (#10) Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2030 (Son Sözleşme Uzatma: 7 Şubat 2026)

30 Haziran 2030 (Son Sözleşme Uzatma: 7 Şubat 2026) Sponsoru: adidas

adidas Güncel Piyasa Değeri: 75.00 Mil. € (En yüksek piyasa değeri: 75.00 Mil. € – 07.10.2025)

Kenan Yıldız’ın Kariyeri ve Altyapı Geçmişi

Futbola çok küçük yaşlarda Almanya’da başlayan Kenan Yıldız, dünyanın en prestijli kulüplerinin altyapı tezgahından geçti. İşte genç yeteneğin adım adım zirveye tırmanışı ve transfer geçmişi:

2011 – 2012: SV Sallern Altyapısı’ndan Regensburg Altyapısı’na bedelsiz transfer oldu.

SV Sallern Altyapısı’ndan Regensburg Altyapısı’na bedelsiz transfer oldu. 2012 – 2022: Almanya’nın en büyük kulüplerinden Bayern Münih ’in dikkatini çekerek Bayern altyapısına transfer oldu. Burada U17 ve U19 takımlarında uzun yıllar forma giydi, tekniği ve çift ayak yeteneğiyle öne çıktı.

Almanya’nın en büyük kulüplerinden ’in dikkatini çekerek Bayern altyapısına transfer oldu. Burada U17 ve U19 takımlarında uzun yıllar forma giydi, tekniği ve çift ayak yeteneğiyle öne çıktı. Temmuz 2022: Bayern Münih ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak İtalyan devi Juventus U19 takımına transfer oldu.

Bayern Münih ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak İtalyan devi takımına transfer oldu. Mart 2023 – Kasım 2023: Juventus B (Next Gen) takımına yükselen Kenan, gösterdiği üstün performansla kısa sürede A takıma göz kırptı.

Juventus B (Next Gen) takımına yükselen Kenan, gösterdiği üstün performansla kısa sürede A takıma göz kırptı. 7 Kasım 2023 – Günümüz: Juventus A Takımı ile profesyonel sözleşme imzaladı. Takımda #10 numaralı efsane formayı sırtına geçirerek kulübün gelecekteki en büyük projesi haline geldi. Son olarak 7 Şubat 2026 tarihinde sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatarak kulübe olan bağlılığını tescilledi.

Milli Takım Performansı

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı seçerek ay-yıldızlı formayı gururla taşıyan Kenan Yıldız, milli takım formasıyla genç yaşına rağmen önemli sorumluluklar üstlendi. Güncel olarak A Milli Takım formasıyla 29 maça çıkan genç yıldız, bu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandırmayı başardı. Hücum hattındaki çok yönlülüğü sayesinde milli takımımızın en önemli hücum silahlarından biri konumunda.

Piyasa Değerinde Rekor Yükseliş

Juventus’taki istikrarlı formu ve milli takımdaki liderlik vasıflarıyla değerini katlayan Kenan Yıldız, 75 Milyon Euro’luk güncel piyasa değeriyle dünyanın en değerli genç yetenekleri arasında yer alıyor. 29 Mayıs 2026 tarihinde güncellenen verilere göre, bu değer aynı zamanda oyuncunun kariyeri boyunca ulaştığı en yüksek piyasa değeri olarak kayıtlara geçti.