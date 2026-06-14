Houston Astros: Tatsuya Imai takes a step back against Royals

By / June 14, 2026
Houston AB R H BI BB SO Avg.
Totals 36 10 10 9 7 4
Peña ss 3 2 1 0 2 0 .282
Alvarez dh 5 2 3 6 0 0 .321
Walker 1b 5 1 1 1 0 2 .248
Paredes 3b 3 0 0 0 1 0 .233
Altuve 2b 4 0 1 0 1 0 .232
Loperfido lf 3 1 0 0 1 1 .246
c-Matthews ph-lf 1 1 1 1 0 0 .209
Smith rf 5 1 1 0 0 0 .220
Trammell cf 3 1 2 1 1 1 .292
Meyers cf 1 0 0 0 0 0 .210
Vázquez c 3 1 0 0 1 0 .229
Kansas City AB R H BI BB SO Avg.
Totals 38 8 13 8 3 6
Jensen dh 4 1 1 1 1 1 .215
Witt ss 4 1 1 1 1 0 .278
Pasquantino 1b 4 0 1 1 0 0 .223
b-Marte ph-rf 1 0 0 0 0 0 .254
Garcia 3b 5 2 2 1 0 1 .264
Caglianone rf-1b 5 0 0 0 0 3 .272
Perez c 5 2 3 0 0 0 .205
Massey 2b 4 2 2 2 0 0 .262
Misner cf 3 0 2 2 0 0 .600
a-Thomas ph-cf 1 0 0 0 0 1 .227
Collins lf 2 0 1 0 1 0 .217
Houston 900 000 001_10 10 0
Kansas City 500 000 030_8 13 1

a-struck out for Misner in the 8th. b-grounded out for Pasquantino in the 8th. c-homered for Loperfido in the 9th.

E_Witt (4). LOB_Houston 7, Kansas City 7. 2B_Trammell (5), Massey (11). HR_Alvarez (23), off Avila; Walker (17), off Avila; Alvarez (24), off Black; Matthews (5), off Strahm. RBIs_Alvarez 6 (54), Walker (49), Trammell (7), Matthews (16), Pasquantino (31), Garcia (25), Massey 2 (22), Misner 2 (3), Jensen (32), Witt (28).

Runners left in scoring position_Houston 3 (Vázquez 2, Peña); Kansas City 4 (Witt, Marte 2, Massey). RISP_Houston 2 for 9; Kansas City 5 for 12.

Runners moved up_Smith, Vázquez, Caglianone, Jensen. GIDP_Altuve, Jensen.

DP_Houston 1 (Peña, Walker); Kansas City 1 (Garcia, Pasquantino).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA
Imai 2-3 4 5 5 1 1 38 6.43
Okert 2 1-3 3 0 0 0 0 28 2.78
Blubaugh 2 1 0 0 1 2 38 4.03
Pearson, W, 1-0 2 1 0 0 0 1 15 3.12
De Los Santos 1-3 3 3 3 0 1 27 3.94
King, H, 6 2-3 1 0 0 1 1 18 2.45
Hader, S, 2-2 1 0 0 0 0 0 20 0.00
Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA
Avila, L, 1-3 2-3 5 8 8 3 0 49 6.19
Black 2 1-3 3 1 1 3 3 48 2.63
Cruz 2 0 0 0 0 1 21 5.95
Erceg 2 1 0 0 1 0 43 5.81
Morgan 1 0 0 0 0 0 13 5.19
Strahm 1 1 1 1 0 0 14 4.64

Inherited runners-scored_Okert 2-2, King 2-2, Black 3-3. HBP_Black (Paredes), King (Collins). PB_Perez (1).

ABS Challenge_Okert (Ball-Overturned to Strike); Trammell (Strike-Overturned to Ball); Trammell (Strike-Overturned to Ball); Blubaugh (Ball-Overturned to Strike); Cruz (Ball-Overturned to Strike); Marte (Strike-Overturned to Ball).

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Nate Tomlinson; Second, Jacob Metz; Third, Mark Wegner.

T_3:19. A_25,672 (38,427).

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