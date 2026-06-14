Houston Astros: Tatsuya Imai takes a step back against Royals

|Houston
|AB
|R
|H
|BI
|BB
|SO
|Avg.
|Totals
|36
|10
|10
|9
|7
|4
|Peña ss
|3
|2
|1
|0
|2
|0
|.282
|Alvarez dh
|5
|2
|3
|6
|0
|0
|.321
|Walker 1b
|5
|1
|1
|1
|0
|2
|.248
|Paredes 3b
|3
|0
|0
|0
|1
|0
|.233
|Altuve 2b
|4
|0
|1
|0
|1
|0
|.232
|Loperfido lf
|3
|1
|0
|0
|1
|1
|.246
|c-Matthews ph-lf
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|.209
|Smith rf
|5
|1
|1
|0
|0
|0
|.220
|Trammell cf
|3
|1
|2
|1
|1
|1
|.292
|Meyers cf
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|.210
|Vázquez c
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|.229
|Kansas City
|AB
|R
|H
|BI
|BB
|SO
|Avg.
|Totals
|38
|8
|13
|8
|3
|6
|Jensen dh
|4
|1
|1
|1
|1
|1
|.215
|Witt ss
|4
|1
|1
|1
|1
|0
|.278
|Pasquantino 1b
|4
|0
|1
|1
|0
|0
|.223
|b-Marte ph-rf
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|.254
|Garcia 3b
|5
|2
|2
|1
|0
|1
|.264
|Caglianone rf-1b
|5
|0
|0
|0
|0
|3
|.272
|Perez c
|5
|2
|3
|0
|0
|0
|.205
|Massey 2b
|4
|2
|2
|2
|0
|0
|.262
|Misner cf
|3
|0
|2
|2
|0
|0
|.600
|a-Thomas ph-cf
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|.227
|Collins lf
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|.217
|Houston
|900
|000
|001_10
|10
|0
|Kansas City
|500
|000
|030_8
|13
|1
a-struck out for Misner in the 8th. b-grounded out for Pasquantino in the 8th. c-homered for Loperfido in the 9th.
E_Witt (4). LOB_Houston 7, Kansas City 7. 2B_Trammell (5), Massey (11). HR_Alvarez (23), off Avila; Walker (17), off Avila; Alvarez (24), off Black; Matthews (5), off Strahm. RBIs_Alvarez 6 (54), Walker (49), Trammell (7), Matthews (16), Pasquantino (31), Garcia (25), Massey 2 (22), Misner 2 (3), Jensen (32), Witt (28).
Runners left in scoring position_Houston 3 (Vázquez 2, Peña); Kansas City 4 (Witt, Marte 2, Massey). RISP_Houston 2 for 9; Kansas City 5 for 12.
Runners moved up_Smith, Vázquez, Caglianone, Jensen. GIDP_Altuve, Jensen.
DP_Houston 1 (Peña, Walker); Kansas City 1 (Garcia, Pasquantino).
|Houston
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|NP
|ERA
|Imai
|2-3
|4
|5
|5
|1
|1
|38
|6.43
|Okert
|2
|1-3
|3
|0
|0
|0
|0
|28
|2.78
|Blubaugh
|2
|1
|0
|0
|1
|2
|38
|4.03
|Pearson, W, 1-0
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|15
|3.12
|De Los Santos
|1-3
|3
|3
|3
|0
|1
|27
|3.94
|King, H, 6
|2-3
|1
|0
|0
|1
|1
|18
|2.45
|Hader, S, 2-2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|0.00
|Kansas City
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|NP
|ERA
|Avila, L, 1-3
|2-3
|5
|8
|8
|3
|0
|49
|6.19
|Black
|2
|1-3
|3
|1
|1
|3
|3
|48
|2.63
|Cruz
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|21
|5.95
|Erceg
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|43
|5.81
|Morgan
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|5.19
|Strahm
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|14
|4.64
Inherited runners-scored_Okert 2-2, King 2-2, Black 3-3. HBP_Black (Paredes), King (Collins). PB_Perez (1).
ABS Challenge_Okert (Ball-Overturned to Strike); Trammell (Strike-Overturned to Ball); Trammell (Strike-Overturned to Ball); Blubaugh (Ball-Overturned to Strike); Cruz (Ball-Overturned to Strike); Marte (Strike-Overturned to Ball).
Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Nate Tomlinson; Second, Jacob Metz; Third, Mark Wegner.
T_3:19. A_25,672 (38,427).