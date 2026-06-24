James Rodríguez: ¿Por qué fue reemplazado en Colombia vs RD Congo?

El desarrollo del segundo tiempo en Guadalajara trajo consigo una de las variantes más comentadas en el banco de la Selección Colombia: la salida de James Rodríguez en los primeros minutos del complemento. Néstor Lorenzo decidió modificar el eje de la creación del equipo en un momento donde el compromiso ante el conjunto africano demandaba mayor dinamismo y frescura para romper el cerco defensivo rival.

La incógnita sobre el reemplazo de James Rodríguez ante RD Congo se instaló de inmediato entre los seguidores del conjunto cafetero. A los 13 minutos del complemento, el diez de la Tricolor abandonó el terreno de juego para cederle su lugar a Juan Fernando Quintero, el talentoso volante de River Plate, en un movimiento que alteró la fisonomía del ataque en el Estadio AKRON.

Colombia hoy: ¿por qué salió reemplazado James Rodríguez ante RD Congo?

A diferencia de lo que muchos temían en la previa, la salida del capitán no se debió a problemas musculares ni a una nueva dolencia física. El motivo del cambio fue una decisión netamente futbolística del cuerpo técnico, que buscaba un revulsivo con características distintas para afrontar el tramo decisivo del encuentro en territorio mexicano.

James Rodríguez no logró ser el conductor decisivo que su equipo necesitaba durante los minutos que estuvo en cancha. El mediocampista no pudo sacar provecho de su pegada característica ni de su habitual visión entre líneas, encontrando serias dificultades para asociarse con fluidez ante la intensa presión ejercida por los mediocampistas de la República Democrática del Congo.

El partido de James Rodríguez en números

El rendimiento de James Rodríguez quedó reflejado de manera nítida en el balance técnico de la jornada. A pesar de su esfuerzo por pedir el balón en la zona de gestación, la marca escalonada del rival diluyó su influencia, forzando pases hacia atrás y restándole sorpresa al andamiaje colectivo.

Las estadísticas de James Rodríguez vs RD Congo:

Minutos disputados: 57

Pases completados: 37 de 45 intentos (82% de efectividad)

Pases en el último tercio: 11

Pases hacia atrás: 9

Pases clave: 5

Grandes ocasiones creadas: 1

Pases largos completados: 2 de 5

Centros efectivos: 2 de 5

Remates directos a puerta: 1

Posesiones perdidas: 12

Goles y asistencias: 0

El ingreso de Quintero buscó precisamente explotar la media distancia y otorgar una circulación más vertical en los metros finales del campo de juego. El desempeño del combinado sudamericano se puede seguir al detalle revisando las estadísticas del Mundial oficiales de la FIFA para comprender la evolución del plantel en el torneo.

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