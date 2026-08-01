Jovan Leka, izjava posle pobede na UFC Beograd – MMA – Borilački sportovi – B92.sport

Leka je nokautom u prvoj rundi savladao Aleksandera Popeka i oduševio publiku u Beogradskoj areni.

“Nema reči kojima ovo mogu da opišem, neopisivo je! Stvarno sjajno”, bila je njegova prva reakcija:

“Velika podrška! Još se nije napunila Arena. Kao što sam zamislio, samo da se istuširam i idem da bodrim naše. Ludilo je i jedva čekam nastavak”.

O nokautu:

“Treneri su strogi i ja sam neko ko kasno počinje, kasno se pali, trebalo mi je malo vremena. Gledao sam kako se bori moj protivnik i čim sam video šansu, iskoristio sam je. Sve mi se usporilo”, rekao je Leka i dodao:

“Imam mnogo mnogo nožnih udaraca u karijeri, nije to ništa posebno”

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“Još uvek sam mlad u ovom sportu, tek sam četiri godine profesionalac i svakog dana naporno radim. Nema pauze u treningu, nema tu ništa osim napretka svakog dana. Drugačije je jer je ovo bio opasan protivnik kome čestitam na svemu, mnogo ljudi će se boriti na dosadan način, ali nema poente da budem takav. Nekada moram da se rvem, ali sada sam uspeo da uradim neke dobre stvari”

O pesmi “Tamo daleko” uz koju je ušao u Arenu:

“Ljudi koji su za trobojku ginuli i vodili ozbiljnije bitke od ovih koje mi danas imamo. Pesma koja prati naše pradede i čukundede. Ovo je mom pradedi bila himna. To prati moju porodicu i moje prezime. Imao sam sa devojkom neke razmirice u šali jer se nešto spekuliše oko mog prezima. Mi smo Srbi i uvek ćemo to biti”

Kako se osecao u punoj Areni?

“Čudan je osećaj. Imam neku svoju sliku i viziju u glavi, ne primeti se to. Hvala svima od srca koji su pevali himnu i kada svi zajedno idemo ka cilju”

“Još jednom želim da pozdravim protivnika jer je ovo viteški sport i želim da viteški ostavim poštovanje prema njemu jer je hrabar potez bio uskočiti u tešku kategoriju protiv 20kg težeg protivnika. Puno mi je srce. Voleo bih da i Rakić oduševi sve jer je prirodni teškaš. Teško je ponoviti ovako nešto”.

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Poruka za navijače:

“Pozdravite svakog od naših ratnika večeras. I ne samo večeras nego svaki put”

Da li je bilo teško prilagoditi se novom protivniku jer je stilski drugačiji od prvobitnog?

“Koliko je short notice njemu, toliko je i meni. Potpuno drugi tim i drugi plan u odnosu na ono prvo što smo spremali. Stres je samo jedan dan, nikada duži dan nisam imao nego sada kada sam se spremao za jedno ime. Hvala mom timu, radimo sve, spremamo se za svakoga i spremni smo za bilo koji stil. Radim MMA ne samo jednu disciplinu i tako će biti i u budućnosti. To je sve deo posla”

Od kolikog je značaja pobeda pred domaćom publikom i to prva pobeda?

“Nema pritiska u suštini i brutalan je osećaj. Hvala Bogu na svemu ovome što se dešava. UFC je došao ovde i na neki način nema lepše ništa nego sedeti ovde i pričati na svom jeziku i proslavljati pobedu”.