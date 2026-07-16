La Cámara de Representantes de EE. UU. vota a favor del horario de verano permanente

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó por abrumadora mayoría el martes para hacer que el horario de verano sea permanente, pero la medida para evitar a los estadounidenses el cambio de reloj semestral que acorta los días de invierno enfrenta un camino incierto hacia su promulgación.
La medida, apropiadamente llamada “Ley de Protección de la Luz Solar”, fue aprobada con 308 votos a favor y 117 en contra. Su destino es incierto en el Senado, donde un líder republicano dijo que no estaba claro si podría avanzar y al menos un republicano parece inclinado a intentar bloquearla.
El presidente Donald Trump ha defendido el esfuerzo para ahorrar una hora extra de luz antes del anochecer y hacer permanente el huso horario, y ha descrito el ritual de adelantar los relojes en primavera y atrasarlos en otoño como una “producción ridícula de dos veces al año”.
“Vamos con la alternativa mucho más popular, Ahorrar Luz Diurna, que te da un Día más largo y brillante”, escribió Trump en una publicación en redes sociales en mayo. “Y quién puede estar en contra de eso”.
Un bloque considerable de republicanos por Florida en el Congreso está liderando la iniciativa sobre la legislación que haría exactamente eso: que el horario de verano sea la norma a nivel nacional durante todo el año. El representante Vern Buchanan por la zona de la bahía de Tampa apoya el proyecto de ley, y la representante Anna Paulina Luna, otra republicana por la zona de la bahía de Tampa, lo copatrocinó.
Los líderes de la Cámara de Representantes acordaron permitir una votación sobre la medida esta semana como un incentivo para Luna, en sus esfuerzos por persuadirla de levantar un bloqueo legislativo que había mantenido mientras buscaba forzar la acción del Senado sobre un proyecto de ley de restricción del voto que Trump ha defendido.
El Congreso aprobó por primera vez la Ley de la Hora Estándar en 1918 y estableció la supervisión federal de los husos horarios. Luego vino la Ley de la Hora Uniforme de 1966, que estableció que los estados pueden acatar el horario de verano desde fines de la primavera hasta principios del otoño. Las prácticas de cambio de reloj del país fueron alteradas por última vez en 2005, con la promulgación de una legislación bipartidista que extendió el horario de verano por varias semanas.
La mayoría de los estados lo acatan, aunque hay excepciones: Hawái y la mayor parte de Arizona se rigen por la hora estándar todo el año, al igual que Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte. Hay 19 estados que han tomado medidas para hacer que el horario de verano sea permanente, aunque esas leyes no han entrado en vigor porque la ley federal actualmente no permite a las personas vivir en el horario de verano todo el año.
No todos están de acuerdo con el cambio propuesto. Los representantes Mary Gay Scanlon, demócrata por Pensilvania, y Pat Harrigan, republicano por Carolina del Norte, respaldaron un proyecto de ley alternativo este mes que ordenaría que la hora estándar —que los estadounidenses observan entre noviembre y marzo— se use todo el año.
“La luz de la mañana es una señal ambiental para configurar los relojes internos de nuestro cuerpo y promover el estado de alerta”, dijo Scanlon. “Y la luz tenue del atardecer le dice a nuestros cuerpos que es hora de dormir”.
Aunque muchos estadounidenses sienten que están aturdidos y cansados después de cambiar sus relojes, los expertos en sueño advierten que el horario de verano permanente perjudicaría, no ayudaría, a la salud del sueño. La Coalición por la Hora Estándar Permanente, un grupo de defensa, argumenta que el huso horario de invierno se alinea estrechamente con el ritmo circadiano del cuerpo, que es su reloj interno.
De aprobarse el proyecto de ley, los legisladores estatales podrían optar por la hora estándar durante todo el año en lugar del horario de verano permanente al promulgar dicha legislación.
Buchanan ha dicho que la medida daría a los estadounidenses todos los beneficios de salud y recreativos que brinda una hora extra de luz solar, incluyendo más tiempo al aire libre y menos depresión estacional. La legislatura de Florida aprobó una legislación similar en 2018, y se convirtió en el primer estado en hacerlo.
“El cambio de reloj dos veces al año es una reliquia del pasado que ya no refleja la forma en que los estadounidenses viven, trabajan y hacen negocios en el siglo XXI”, dijo el representante Gus Bilirakis, republicano por Florida.
No es la primera vez que el Congreso lidia con retrasar los relojes. En 1974, Estados Unidos intentó abandonar el cambio de horario, pero volvió a cambiar los relojes dos veces al año tras un descontento generalizado. En 2022, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley del entonces senador Marco Rubio para hacer que el horario de verano fuera permanente, pero ese proyecto de ley murió en la Cámara de Representantes.
El senador por Wyoming John Barrasso, el segundo republicano de más alto rango, señaló el martes que la Cámara de Representantes había “presionado el botón de posponer” en aquel entonces sobre la medida del Senado.
“Veremos qué pasa cuando llegue aquí”, dijo a los periodistas en el Capitolio, en referencia al proyecto de ley actual de la Cámara de Representantes.
No quiso decir si respaldaba la medida. “Depende de dónde vivas en el país y del impacto que tendría en tu propio estado natal”, dijo Barrasso. “Así que no es tan simple como lo que le gustaría a un estado”.
El senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, dijo en un discurso en el pleno el año pasado que se arrepentía de no haberse opuesto al proyecto de ley de Rubio.
“Al atrasar el reloj una hora en invierno, el horario de verano permanente empujaría los amaneceres de invierno a una hora absurdamente tardía, y privaría a los estadounidenses de la luz solar matutina que es esencial para nuestra seguridad y bienestar”, dijo.
Olivia Diaz es una periodista especializada en el Congreso y forma parte de la generación 2026-27 de Times Fellowship, un programa para periodistas al inicio de sus carreras.