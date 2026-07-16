La Cámara de Representantes de EE. UU. vota a favor del horario de verano permanente

“Vamos con la alternativa mucho más popular, Ahorrar Luz Diurna, que te da un Día más largo y brillante”, escribió Trump en una publicación en redes sociales en mayo. “Y quién puede estar en contra de eso”.

Un bloque considerable de republicanos por Florida en el Congreso está liderando la iniciativa sobre la legislación que haría exactamente eso: que el horario de verano sea la norma a nivel nacional durante todo el año. El representante Vern Buchanan por la zona de la bahía de Tampa apoya el proyecto de ley, y la representante Anna Paulina Luna, otra republicana por la zona de la bahía de Tampa, lo copatrocinó.

Los líderes de la Cámara de Representantes acordaron permitir una votación sobre la medida esta semana como un incentivo para Luna, en sus esfuerzos por persuadirla de levantar un bloqueo legislativo que había mantenido mientras buscaba forzar la acción del Senado sobre un proyecto de ley de restricción del voto que Trump ha defendido.

El Congreso aprobó por primera vez la Ley de la Hora Estándar en 1918 y estableció la supervisión federal de los husos horarios. Luego vino la Ley de la Hora Uniforme de 1966, que estableció que los estados pueden acatar el horario de verano desde fines de la primavera hasta principios del otoño. Las prácticas de cambio de reloj del país fueron alteradas por última vez en 2005, con la promulgación de una legislación bipartidista que extendió el horario de verano por varias semanas.

La mayoría de los estados lo acatan, aunque hay excepciones: Hawái y la mayor parte de Arizona se rigen por la hora estándar todo el año, al igual que Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte. Hay 19 estados que han tomado medidas para hacer que el horario de verano sea permanente, aunque esas leyes no han entrado en vigor porque la ley federal actualmente no permite a las personas vivir en el horario de verano todo el año.