Lista la Final de Liga MX Femenil con las mejores: América y Monterrey pelearán por el título

La Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil quedó definida con un duelo que reúne a los dos equipos más fuertes de la fase regular: América y Rayadas. Las Águilas sellaron su pase ante Toluca en una serie que tenían prácticamente encaminada desde la ida, mientras que Monterrey firmó una remontada memorable contra Pachuca para volver a pelear por el título.

América Femenil llegó al Estadio Ciudad de los Deportes con una ventaja amplia sobre Toluca, por lo que Ángel Villacampa aprovechó el margen para mover su once, administrar cargas y evitar riesgos antes de una Final que ya se veía muy cerca. Aun así, las azulcrema no tuvieron una noche sencilla, porque las Diablas compitieron con orgullo y obligaron a las locales a resolver hasta el cierre.

Gabriela García abrió el marcador para América y parecía terminar de apagar cualquier esperanza de Toluca, pero Faustine Valerie cambió el ritmo del partido con una actuación enorme. La atacante de las Diablas marcó doblete, después completó su hat-trick y permitió que su equipo se fuera al descanso con ventaja en la vuelta, aunque el global seguía muy lejos para pensar en una remontada completa.

En el complemento, Villacampa ajustó con el ingreso de algunas titulares para darle más ritmo al equipo rumbo a la Final y América respondió en los momentos importantes. Irene Guerrero anotó de penal, Aylin Aviléz apareció con un golazo para igualar el duelo y Alexa Soto concretó la voltereta en tiempo agregado, con lo que las Águilas cerraron con triunfo y llegaron a su séptima Final en la era del técnico español.

Del otro lado, Rayadas vivió una noche de enorme carácter en el Gigante de Acero, donde parecía quedar contra la pared apenas al minuto 2, cuando Natalia Mauleón anotó para Pachuca y aumentó la ventaja global de las Tuzas. Ese golpe pudo haber sentenciado la eliminatoria, pero Monterrey se sostuvo desde el empuje de su gente y empezó a construir una reacción que terminó por cambiar toda la serie.

El autogol de Osinachi Ohale al minuto 37 le dio vida a Rayadas antes del descanso y encendió la esperanza de una remontada que todavía necesitaba precisión y mucha contundencia. En la segunda parte, Valerie Vargas aprovechó una desatención en el área para acercar aún más a Monterrey, y Christina Burkenroad firmó el tanto que igualó el global, suficiente en ese momento para avanzar por mejor posición en la tabla.

Rayadas no se conformó con estar clasificando por criterio de desempate y terminó de coronar la noche con el gol de Lucía García al minuto 62, una definición que selló el 4-3 global y mandó al equipo regio de vuelta a una Final después de dos años. Además, Burkenroad volvió a marcar una página importante en su historia albiazul, con su noveno gol del torneo y el 117 con la camiseta de Monterrey.

América y Rayadas definirán ahora el título del Clausura 2026 en una Final que enfrentará al primer y segundo lugar de la competencia. La Liga MX Femenil dará a conocer en los próximos días las fechas y horarios oficiales de los partidos que decidirán a las nuevas campeonas.