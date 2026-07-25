LIVESTREAM Tour: Tweestrijd tussen Kuss en Carapaz voor de ritzege, Evenepoel vertoont geen barstjes op de laatste lange col

En zo schieten er nog maar 3 renners in zijn wiel over. Enkel Evenepoel, die er echt nog heel goed uitziet, Seixas en Del Toro hangen er nog aan. De witte trui heeft niet meer veel overschot, of zo ziet het er toch uit.

Even drukt Pogacar schijnbaar het tempo, waardoor Martinez er weer een vijftal van maakt. Dat is op 4’40” van de kopgroep.