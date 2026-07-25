LIVESTREAM Tour: Tweestrijd tussen Kuss en Carapaz voor de ritzege, Evenepoel vertoont geen barstjes op de laatste lange col

De koninginnenrit van de Tour de France hebben ze dit jaar opgespaard tot de voorlaatste dag. Met 4 loodzware cols én opnieuw finish op Alpe d’Huez belooft het een etappe voor de geschiedenisboeken te worden. Krijgen we nog een verrassende omwenteling? We volgen het hier én op radio en tv van start (11.30 uur) tot finish.
Kuss valt en verspeelt kostbare seconden!
Duur tijdsverlies voor Sepp Kuss. De leider schat een bocht fout in bij de duik naar Alpe d’Huez en ziet Richard Carapaz zo tot op 5 seconden naderen.
Pogacar brengt de favorieten tot op anderhalve minuut op het laatste hupje voor Alpe d’Huez. Hindley is daar in steun van Evenepoel verschenen.
15 seconden, Carapaz heeft 5 tellen van zijn achterstand afgeknabbeld. Daar is het volk ook weer op 8,5 km van de finish, de bolletjestrui wordt naar boven geschreeuwd.
Nog 10 kilometer
Een afdaling, dan weer een hupje en dan een langere afdaling naar de ‘voet’ van Alpe d’Huez. De korte versie dus, amper 3,8 kilometer lang van de achterkant beklommen.
De slotfase bestaat uit Carapaz-stroken, maar kan hij nog terugkomen? Is de veer niet gebroken?
Renaat Schotte
Seixas op een halve minuut
Terwijl Kuss boven komt en Carapaz 20 seconden later volgt, zien we 2 minuten verderop nog altijd Pogacar controleren. Geruststellend voor Del Toro zijn 3e plaats, die nog met een halve minuut groeit op dit moment.
Ayuso heeft zoals verwacht het Tourpodium (en Martinez) moeten laten rijden. Hij komt nu bij ploegmaat Skjelmose en Seixas, maar ook daar heeft de Spanjaard alle moeite om mee te gaan.
Tweestrijd om de ritzege
In de slotkilometer van de Sarenne, op de steilere stroken, neemt Kuss wat meer afstand op Carapaz. Hindley heeft de strijd om de ritzege gestaakt. Die zal tussen de Amerikaan en de Ecuadoraan gaan, met die eerste in polepositie.
Pogacar ziet een oud-ploegmaat voor hem uit rijden. Ayuso wordt ingerekend na zijn vlucht vooruit en zal nu zo lang mogelijk proberen te volgen. Plaatsgewin in het klassement zal er niet inzitten.
Martinez haakt wel weer aan bij het trio dat ook het eindpodium van deze Tour zal vormen. Pogacar heeft daar de kop weer overgenomen van Del Toro.
Del Toro gooit Seixas overboord.
Del Toro nekt Seixas
Schijn bedriegt dan toch niet voor Seixas. Del Toro neemt over na een kort beurtje van Evenepoel en die versnelling is er te veel aan voor de 19-jarige. Geen eindpodium dus bij zijn Tourdebuut, want hij stort hier in op de flanken van de Sarenne.
Kuss weer alleen
Bij het ingaan van de laatste 3 kilometer verstoort Kuss de rust. Supporters staan daar namelijk niet in het beschermde natuurgebied. Kuss knalt daar weg van Carapaz en Hindley.
Seixas nu zelf
Heel overtuigend ziet het er niet uit, maar Seixas neemt nu wel over na de voorzetten van zijn ploegmaats. Del Toro roept Pogacar even bij zich, vlak achter de jonge Fransman. Zij lijken nog heel wat over te hebben.
Seixas heeft het knap lastig in het wiel van zijn 2 ploegmaats, of zo ziet het er toch uit. Prodhomme is wel opgesoupeerd, nu is het aan Riccitello.
Weer 3 leiders
Carapaz en Hindley hebben Kuss weer te pakken dus ook voor de ritzege is nog niets beslist. Het slot van deze koninginnenrit belooft spektakel!
Daar is ook Riccitello nog, die in heeft gehouden in verloren positie voor de ritzege. Hier kan hij nog wel een rol van betekenis spelen voor Decathlon CMA CGM.
Seixas wil sneller
Prodhomme jaagt het tempo met een ruk de hoogte in. Seixas gooit zijn kaarten op tafel, hij wil nog op het podium en het wit veroveren.
Evenepoel zal de finale alleen moeten afwerken, want Van Gils stuurt uit na een beresterke etappe. Bij de kopman van Red Bull-Bora-Hansgrohe lijkt nog geen spatje verval te bespeuren.
Op 15 seconden van Kuss komt Carapaz bij Hindley. 2’40” bedraagt de achterstand van Pogacar en co. Dat ziet er dus nog goed uit voor de Vueltawinnaar van 3 jaar geleden.
Kuss solo
Krijgt Visma-Lease a Bike loon naar werken? Sepp Kuss bonjourt ook Jai Hindley overboord in zijn gooi naar de ritzege. Op 9 kilometer van de top van de Sarenne, de Amerikaan moet dus nog wel even klimmen.
Carapaz zit er wat door
Het is een taaie en helemaal afschrijven durven we hem nog niet, maar dat Carapaz de voorbije dagen (en weken) al bijzonder diep is gegaan, staat wel vast. De bolletjesman moet een gaatje laten op Hindley en Kuss.
Piganzoli is de volgende vluchter die Pogacar op zijn bord krijgt. Enkel Riccitello zwemt nu nog tussen kopgroep en favorieten in. In die kopgroep kiest Ayuso weer voor zijn eigen tempo bij een versnelling van Hindley en daarna Kuss.
Pogacar geeft Prodhomme een diepe blik na zijn poging tot versnelling.
Ook op de Sarenne blijft Pogacar zwoegen. Prodhomme gaat langszij en wil het tempo toch wat verhogen voor Seixas. Del Toro in de problemen brengen is het doel.
De 4 leiders zijn begonnen aan de Col de Sarenne. Daar staat weer een mensenmassa te wachten. 12,8 kilometer is de lengte, 7,3% de gemiddelde stijging. Vooral het tweede deel is pittig, zonder adempauzes onderweg en steeds steiler richting de top.
Het blijven natuurlijk maar 24 seconden die Seixas en Del Toro scheiden. Modelploegmaat en gele trui Pogacar blijft zich wel smijten en brengt het verschil terug tot 3’40”.
Dat er niets meer zal veranderen aan het eindpodium? Dat durf ik niet te zeggen.
José De Cauwer
Riccitello is zijn plekje in de kopgroep wel kwijtgeraakt, op 40 seconden geblazen na de afdaling. Johannessen is al helemaal terug gewaaid naar de groep-Pogacar.
Pogacar is nog geen moment van de kop gegaan na zijn overname op de Galibier. Ook in dit vlakkere deel van de vallei blijft hij onverstoord doorrijden, op 4’15” van de kop van de koers.
Die favorietengroep heeft 3 extra leden: Mattias Skjelmose, de 6e in de stand, heeft zijn wagonnetje aangehaakt. Samen met hem hebben Remco Evenepoel en Paul Seixas elk een ploeggenoot verwelkomd: Maxim Van Gils en Nicolas Prodhomme.
Thymen Arensman (Netcompany Ineos) was al even gelost vooraan, maar hij is ook nog ten val gekomen vroeg in de afdaling van de Galibier. Met wonden op zijn rechterflank stond hij wel snel recht, meldt de NOS. Hij rijdt nog altijd voor de favorietengroep.
Pogacar zet de lijnen uit in de afdaling bij de favorieten. Evenepoel heeft daar even een minder goede lijn te pakken in tweede positie, maar herstelt dat momentje.
10 kilometer dalen zit er al op, maar dat betekent dat er nog 30 aan zitten te komen. Het is een bijzonder lange overgang in de prachtige Alpenvalleien naar de voet van de Col de Sarenne.
De felle wind in de afdaling van de Galibier brengt pluimgewicht Riccitello in de problemen. Op een hoogte van 2.500 meter is dat niet onlogisch, maar zo moet de Amerikaan wel een gaatje laten op zijn medevluchters. Ayuso is wel weer aangesloten helemaal voorin.
Carapaz stelt zijn bollentrui veilig boven op de Galibier
Evenepoel, Seixas en Del Toro blijven over bij Pogacar
En zo schieten er nog maar 3 renners in zijn wiel over. Enkel Evenepoel, die er echt nog heel goed uitziet, Seixas en Del Toro hangen er nog aan. De witte trui heeft niet meer veel overschot, of zo ziet het er toch uit.
Even drukt Pogacar schijnbaar het tempo, waardoor Martinez er weer een vijftal van maakt. Dat is op 4’40” van de kopgroep.
Bergtrui voor Carapaz is binnen
De bolletjestrui kan Richard Carapaz niet meer ontglippen. Dankzij de 20 punten op de top van de Galibier, en het daarbij horende Souvenir Henri Desgrange kan Tadej Pogacar hem niet meer onttronen. Finishen in Parijs en Carapaz mag zich voor een tweede keer eindwinnaar van het bergklassement noemen.
Volgen wie kan volgen als Pogacar zich op kop zet.
Pogacar bepaalt nu het tempo!
Dan begint Pogacar er zelf maar aan! De gele trui, met witte trui Del Toro in het wiel, geeft er een lap op. Een tiental blijft nog over achter hem.
Stevig grimassend lijkt het beste eraf bij Grossschartner. Alleen blijft er geen helper meer over bij Pogacar, want Del Toro zal hier niet op kop gaan rijden. De Oostenrijker zet dus door, maar de voorsprong van de leiders stijgt zo wel snel naar 5’30”. Zit de winnaar vooraan?
Hindley, Kuss en Riccitello hebben Ayuso nu wel achtergelaten. Het trio maakt de oversteek weer naar Carapaz. Heeft die zich wat vergaloppeerd?
Die bollen zijn peperbollen in het gat van Carapaz!
José De Cauwer
Een voorzichtig prikje van Ayuso was de inleiding voor die knal van Carapaz. Daar betaalt de 7e in het klassement een prijsje voor, maar op eigen tempo komt hij weer bij Hindley, Kuss en Riccitello. Dat is op 10 seconden van Carapaz.
Carapaz!
Wat een versnelling weer van Carapaz. De Ecuadoraanse bolletjesman knalt met overmacht weg van zijn medevluchters. Wil hij een solo van 65 kilometer opzetten?
De 10e in het klassement hangt aan de rekker. Jordan Jegat bengelt in laatste positie van het groepje der favorieten. Zo kan Yannis Voisard misschien nog een plekje opschuiven van 11 naar 10.
Op 7 kilometer van de top is ook Grossschartner aan het versnellen. De kloof op de kopgroep blijft wel 4’30”, maar achteraan de groep gaan wel weer wat renners overboord.
Healy is leeg
Nu is het aan de bolletjestrui zelf. Na het harde labeur van Healy, in wat zijn beste dag deze Tour was, stuurt de Ierse Urbanus uit.
In het wiel van Grossschartner zag Yates al stevig af en na een snelle kopbeurt is het ook op bij de herstellende Brit. Grossschartner neemt weer over, als laatste helper voor Pogacar. Of je moet Del Toro daar ook nog bij rekenen.
Kwaad moment bij Tobias Halland Johannessen, voor wie Ben Healy te snel gaat in de kopgroep. De Noorse klimmer moet zijn medevluchters laten rijden.
Pogacar wil de rit winnen
UAE geeft er dan ook maar een snok aan in het peloton, waardoor de bonus weer zakt naar 4 minuten. De gele trui wil zijn 6e rit winnen.
Werkers Piganzoli en Foss kunnen die tempoversnelling niet aan. 8 leiders blijven over, die in één klap plots hun voorspong uitbreiden met 45 seconden. 4’45” op de favorieten, dat ziet er weer beter uit.
Healy beseft dat het sneller moet in de kopgroep als ze een kans willen blijven maken. Carapaz springt naar zijn ploegmakker toe, ook Kuss volgt.
Vooral Sepp (Kuss) voelt zich nog goed. Je ziet constant dezelfde mannen vooraan, die mentaal klaar zijn en de benen nog hebben.
Marc Reef (Head of Performance Visma-Lease a Bike)
Reef: “Van mij mogen ze allemaal aanvallen vandaag”
Onder aanvoering van Van Mechelen worden eerst Paret-Peintre en daarna ook Pedersen en Braz Afonso ingerekend. Nu rijdt er niemand meer tussen kopgroep en peloton in.
Vlad Van Mechelen, die toch wel bezig is aan een sterke eerste Tour, doet nog zijn duit in het zakje op kop van de favorietengroep. Hij brengt de troepen van Bahrain Victorious tot onder de 4 minuten van de leiders.
Nog eens 17,7 kilometer klimmen aan 6,9%, naar een hoogte van liefst 2.642 meter boven zeeniveau. De openingskilometers zijn nog gezapig en ook richting de top haalt een vlakker stukje hier en daar het klimritme er even uit.
Een vijftal makkelijke kilometers bergaf en over vlakker terrein leiden nu naar de voet van de Col du Galibier, met op de top het Souvenir Henri Desgrange als dak van de Tour.
10 punten erbij voor Carapaz
Richard Carapaz gaat op een drafje naar de volle buit op de Col du Télégraphe. 10 punten extra voorsprong op Tadej Pogacar, die niet eens zijn naaste achtervolger is. Dat is namelijk Valentin Paret-Peintre, maar het vat is af bij de Fransman. 31 punten heeft Carapaz nu als speling op Pogacar.
Op een kilometer van de top van de Télégraphe verhoogt Healy het tempo vooraan. Echt sprinten voor die bergpunten zal Carapaz niet meer moeten doen, maar toch.
Die Italiaanse tandem Tiberi-Caruso verkleint de bonus op de kopgroep wat, tot 4’25” Pogacar zal het graag zien gebeuren. Een 7e ritzege voor UAE wordt zo weer heel wat waarschijnlijker.
Bahrain Victorious lost UAE af
Einde werkdag voor Politt en Wellens want het tempo moet de hoogte in. Dat vindt Bahrain Victorious toch, want hun kopman Lenny Martinez is zijn 5e plaats virtueel kwijt aan aanvaller Juan Ayuso.
We houden nog 10 leiders over. Braz Afonso haakt na wat schommelen dan toch af. Deze mannen vormen nu de kopgroep:
Sepp Kuss & Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike)
Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe)
Juan Ayuso (Lidl-Trek)
Richard Carapaz & Ben Healy (EF-EasyPost)
Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM)
Thymen Arensman & Tobias Foss (Netcompany Ineos)
Tobias Halland Johannessen (Uno-X)
Het tempo van Piganzoli en ook Foss ligt hoger dan dat van Politt daarachter. Halverwege de Télégraphe klimt hun voorsprong boven de 4 minuten.
De tengere Fransman ziet zijn medevluchters steeds kleiner worden. Het breekpunt is bereikt bij Paret-Peintre. In de favorietengroep lijkt Wellens uitgewerkt, maar dan keert hij toch nog eens terug achter de rug van Politt.
Paret-Peintre blijft tegenspartelen, maar dit kan niet meer de goede richting uitgaan.
Renaat Schotte
Weinig overschot bij Paret-Peintre
Valt hier ook al de beslissing voor het bergklassement? Op de Télégraphe en de Galibier liggen nog 30 bergpunten voor de primussen op de top, maar die zal een zwalpende Paret-Peintre wellicht niet oprapen. Carapaz draait wel nog goed mee en kan zich dus van die eindwinst verzekeren.
Armirail parkeert
Nog een werkkracht minder in de kopgroep. Visma-Lease a Bike heeft ook Armirail opgesoupeerd, maar breidt zo de voorsprong van de aanvallers uit tot 3’45”. Piganzoli is de volgende in rij die aan de bak moet.
Voor Pedersen is het ook welletjes geweest na een laatste inspanning om Ayuso bij te staan. Zo houden we nog 13 leiders over. Onder aanvoering van Wellens begint ook het peloton aan de Télégraphe.
2.000 hoogtemeters van de 5.450 zijn achter de kiezen, maar het leeuwendeel gaat vanaf nu wel nog bergop. Er zit nog heel wat klimwerk aan te komen, met snel na de Télégraphe de Galibier naar het dak van de Tour.
Een ferme tweetrapsraket wacht, te beginnen met de Col du Télégraphe. De vallei is achter de rug, voor 11,9 kilometer bergop aan 7,1%. Jorgenson laat meteen lopen na zijn werk voor Kuss en Piganzoli. Armirail heeft wel nog wat over.
Wellens en Politt maken er werk van in de favorietengroep. 3 minuten, dat is zeker nog speelbaar voor een nieuwe ritzege voor Pogacar. Nog eens hun 15 uitdagers in de vlucht:
Bruno Armirail, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss & Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike)
Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe)
Mads Pedersen & Juan Ayuso (Lidl-Trek)
Richard Carapaz & Ben Healy (EF-EasyPost)
Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM)
Thymen Arensman & Tobias Foss (Netcompany Ineos)
Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quick Step)
Tobias Halland Johannessen (Uno-X)
Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ)
Mads Pedersen heeft zijn groene trui op zak.
Mads Pedersen mag het groen al opschrijven
De groene strijd is beslecht. Mathematisch kan Jasper Philipsen het duel nog tot Parijs rekken, maar daarvoor moet hij in de top 10 finishen op Alpe d’Huez straks. Nee, dat zal niet gebeuren. Mads Pedersen mag vieren na de tussensprint in Saint-Julien-Mont-Denis.
Politt is ook teruggekeerd in het peloton, dat weer heel wat groter is geworden in de lange overgang tot de voet van de Col du Télégraphe. Het laatste trapje van de ellenlange afdaling is bijna achter de rug.
Pogacar kan zo weer op 5 ploegmaats in steun rekenen. Enkel de vroeg geloste Vermeersch is er niet meer bij.
Ik ken de Col de Sarenne niet. Misschien is dat beter zo.
Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike)
Sepp Kuss: “Ik zal me vandaag niet kunnen verstoppen”
De lange afzink van de Croix de Fer is bijna achter de rug. De kopgroep van 15 komt beneden met een bonus van net geen 2 minuten. Even zijn ze wel nog met 14, want Ben Healy moet een gaatje dichten.
Ook Pascal Ackermann is overigens daarnet al uit koers verdwenen. De snelle Duitser zal snel in de problemen gekomen zijn en ingezien hebben dat binnen tijd finishen onmogelijk werd.
Na zijn zware smak sprong Ilan Van Wilder nog wel op de fiets, maar nu geeft hij er dan toch de brui aan. Onze landgenoot stapt uit de Tour, bijzonder zuur een dag voor Parijs en met een voorlopige 12e plaats op zijn naam.
Visma-Lease a Bike blijft met zijn 4 aanvallers stevig doorrijden, vooral met Armirail als werkmier. Zo komen ze bij Carapaz en Paret-Peintre, Pedersen zit helemaal voorin.
Pedersen is erbij
Carapaz en Paret-Peintre zijn samengekomen in de afdaling en gaan rustig naar beneden, waardoor de tweede groep op 40 seconden nadert. Ook in dat gezelschap: Pedersen, die dus perfect op koers is voor de volle buit aan de tussensprint.
Stevige smak van Van Wilder
Een heel stuk achter het peloton der favorieten is Ilan Van Wilder, de 12e in het klassement, ook zwaar ten val gekomen in de afdaling van de Croix de Fer. Al bij al snel krabbelt hij weer overeind, maar dit zal het moreel niet bepaald bevorderen.
Met de leeftijd is Mads beter gaan klimmen, maar hij heeft nog al geweldig gereden in de bergen. Als hij er zich toe zet, dan kan hij dat gewoon.
Steven de Jongh (ploegleider Lidl-Trek)
Benoot valt in de afdaling, maar vertrekt snel weer
Anderhalve minuut later komt Benoot over de top. Voortvarend begint hij aan de afdaling, maar al in een van de eerste bochten komt hij ten val.
De favorietengroep knalt hem zo voorbij. Na wat gesleutel aan zijn stuur trapt Benoot zich weer op gang. De schade lijkt beperkt.
20 bergpunten voor Carapaz
Dat begint er steeds beter uit te zien voor zijn bolletjes. Carapaz mag de 20 bergpunten op de top van de Croix de Fer bijschrijven, Paret-Peintre moet het met 15 eenheden stellen.
Tegenaanval Benoot
Wil Seixas een tweede pion voorop hebben? Daar lijkt het wel op, want Benoot gaat in de tegenaanval op Pedersen. Met Riccitello heeft Decathlon CMA CGM al een man in de kopgroep.
Pedersen herleeft helemaal en versnelt naar de kopgroep.
In het peloton(netje) gaat de voet van het gaspedaal. De bonus van de leiders stijgt zo naar 1’40” en dat is te veel naar de zin van Pedersen. In zijn groene trui vlamt hij weg uit de favorietengroep, op zoek naar de kop van de koers. Pedersen wil zich vandaag écht verzekeren van dat groen.
Carapaz valt aan om zijn bollentrui te verstevigen.
Carapaz verrast Paret-Peintre
De bolletjestrui wil niet weer sprinten om de bergpunten, waarin hij al telkens het onderspit moest delven tegen Paret-Peintre. Carapaz knalt weg uit de kopgroep, de Fransman schiet te laat in actie en krijgt het gat niet meteen gedicht. Dat is op 3 kilometer van de top van de Croix de Fer.
Tadej onttronen zal heel moeilijk zijn. Wij rijden onze eigen koers, misschien kan er nog iets gebeuren.
Klaas Lodewyck (ploegleider Red Bull-Bora-Hansgrohe)
Lodewyck: “Die tweede plaats moeten we kunnen veiligstellen”
Wellens keert terug
Nog een extra werkmier voor Pogacar (en Del Toro). Wellens maakt samen met Van Mechelen de aansluiting met de favorietengroep. Sterk werk van het Belgische duo, dat even op adem kan komen in een volgend dalend tussenstukje.
Bij UAE hebben ze ook begrepen dat Pedersen terug is en dat dat ook voor hen interessant kan zijn. Yates heeft de boodschap gekregen om te versnellen en de kopgroep nog dichter te brengen.
De troepen van Pedersen zouden dan wel eens de controle kunnen overnemen als ze merken dat de tussensprint weer binnen handbereik is.
14 leiders
30 seconden zijn de 14 leiders ondertussen weggereden, op 8 kilometer van de top:
Bruno Armirail, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss & Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike)
Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe)
Juan Ayuso (Lidl-Trek)
Richard Carapaz & Ben Healy (EF-EasyPost)
Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM)
Thymen Arensman & Tobias Foss (Netcompany Ineos)
Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quick Step)
Tobias Halland Johannessen (Uno-X)
Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ)
Pedersen is terug
Straffe kost, daar is de groene man weer! De steilste stukken van de Croix de Fer zijn achter de rug en dus maakt Mads Pedersen de aansluiting weer met de favorietengroep. Bijzonder knap, al zijn er wel 14 renners voorop die potentieel veel punten zullen wegkapen bij de tussensprint.
UAE laat het tempo niet zakken, op 35 seconden van de kop van de koers. Yates zet de lijnen uit, terwijl een verbeten Pedersen niet plooit. 15 seconden moet hij nog dichtrijden op de groep met de gele trui.
Het kan zeker nog misgaan voor de groene trui. Theoretisch is er nog een kans dat Mads de trui kan verliezen.
Steven de Jongh (ploegleider Lidl-Trek)
De Jongh: “Als Mads zegt dat hij het gaat doen, zijn dat niet zomaar woorden”
Een sliert van een renner of 15, met daarbij Carapaz, hangt aan het wiel van Ayuso. Overname komt er niet meteen, waardoor de Spanjaard zich ostentatief laat uitzakken. 15 seconden bedraagt de bonus op de tweede groep favorieten, met daarbij Pogacar en de andere klassementsmannen.
Volle bak koers!
Ayuso leidt het peloton helemaal naar de kop van de koers. Of ja, van een peloton is niet meer echt sprake. Het favorietengroepje is helemaal uit elkaar geslagen. Yates moet voor Pogacar een gaatje dichtrijden.
De spanning kan even van de benen in een korte afdaling na het eerste deel van de Croix de Fer. Welgekomen, want het middenrif van deze col is het zwaarste. De komende 5 kilometer bergop wisselen tussen percentages van 11%, 9,5% en 6,5%.
De gele trui kan nog op 3 ploegmaats rekenen: Yates, Grossschartner en Del Toro. Vermeersch kwam al vroeg in de problemen en ook Politt en Wellens werden daarnet in een groepje gelosten gesignaleerd.
Pedersen past
De strijd voor de groene trui gaat door tot in Parijs. Mads Pedersen kan het tempo ook niet aan in het peloton en past, net als mederitwinnaar Mauro Schmid. Egan Bernal verliest de aansluiting met het peloton eveneens.
Een groepje met Healy, Armirail, Romo, T. Johannessen, Foss en Riccitello heeft een handvol seconden bonus te pakken op het peloton, dat niet stilvalt. Zo staat de deur achteraan wagenwijd open op deel 1 van de Croix de Fer.
Barguil en Steinhauser blijven over als betere klimmers van de oorspronkelijke kopgroep van 6. Abrahamsen verliest de strijd tegen de kilo’s als bonkiger type, nadat ook al Delbove en Azparren hebben afgehaakt.
Nieuwe voordeur voor Ganna
Filippo Ganna wordt prominent in beeld genomen als een van de vele lossers in het peloton. Met recht en reden, want de Italiaan wordt vandaag 30 jaar. Dat zal op de fiets alvast geen prettige dag zijn.
Paul moet gewoon alles proberen om nog op dat podium te raken en als dat niet lukt, is een 4e plaats heel mooi op je 19 jaar.
Tiesj Benoot (Decathlon CMA CGM)
Tiesj Benoot: “We zullen Seixas proberen naar die derde plaats te loodsen”
Ayuso dicht het gaatje
Gisteren viel hij nog compleet uitgeput tegen de hekken net na de finish op Alpe d’Huez, maar vandaag gaat het beter met Juan Ayuso. Of toch in deze beginfase, want de nummer 7 in het klassement dicht het gaatje op Jorgenson.
De eerste bus met daarin Jasper Philipsen wordt al gevormd. Matteo Jorgenson versnelt uit het peloton, 45 seconden achter de kopgroep. De werken van Campenaerts zitten er dus op.
Visma-Lease a Bike neemt het heft in handen in het peloton, met Victor Campenaerts op kop. Vooraan gaat het meteen te snel voor Baptiste Veistroffer. Dat zijn niet veel extra aanvalskilometers als kandidatuur voor de Superstrijdlust.
Daar is de eerste monstercol van de dag al. 24 kilometer lang gaat het hoofdzakelijk omhoog op de Col de la Croix de Fer, met hier en daar wel een tussenstukje dat het gemiddelde van 5,2% vertekent.
Toegangsgeld? Dat past niet binnen de geest van de Tour. Het is een gratis sport voor de toeschouwers.
Thierry Gouvenou
Uiteraard zal Tadej graag opnieuw willen winnen. In de meeting ging het wel meer over de witte trui van Isaac.
Tim Wellens (UAE)
Wellens: “De eerste 10 kilometer kan ik nog van dienst zijn”
Het is toch niet Robbe Dhondt, maar wel zijn ploegmaat Warren Barguil die mee is. Jonas Abrahamsen, Xabier Mikel Azparren, Joris Delbove en Georg Steinhauser maken het zestal compleet.
Een nieuwe poging met opnieuw Robbe Dhondt levert nu wel een seconde of 15 voorsprong op. Baptiste Veistroffer herkennen we ook.
Schmid, Abrahamsen en Dhondt mengen zich in een eerste offensief. Een voorzichtige aanval was dat, want al snel sluit de rest van het peloton aan.
C’est parti!
Daar is Christian Prudhomme. Zijn gele vlag wappert, maar niemand kletst weg in het zog van de jurywagen. De eerste 10 kilometer van deze etappe zijn nog vlak tot heel licht oplopend.
Vandaag kan je je niet verstoppen: als de benen er niet zijn, heb je een probleem.
Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe)
Carapaz zal wellicht niet lang op zich laten wachten in de eerste aanvallen. Onderweg liggen maar liefst 70 bergpunten voor de eerste renners over de top van de 4 Alpenreuzen.
De bolletjestrui mag dan wel officieel van hem zijn sinds gisteren, Carapaz heeft wel amper 1 puntje voorsprong op Pogacar. Ook Paret-Peintre is nog niet uitgeteld met 84 stuks.
Op dit moment kan ik niet genieten van mijn 12e plaats. Het is gewoon afzien.
Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step)
Van Wilder: “Het moet altijd zwaarder en spectaculairder”
Ze zijn weg!
De koninginnenrit is officieus op gang gevlagd. Richard Carapaz moet nog even wennen aan zijn plaatsje op de eerste startrij als nieuwe eigenaar van de bolletjestrui. Hij is vermist bij de start in Bourg d’Oisans, maar we beginnen wel al aan de neutralisatie van 6,7 kilometer.
Daar is ook vertrouwd groen gezicht Mads Pedersen al. Zijn truitje kan vandaag helemaal van hem zijn, met puntengewin bij de tussensprint in Saint-Julien-Mont-Denis, in de vallei na de Col de la Croix de Fer, de eerste klim van de dag.
Ook deze laatste Alpenrit zal Tadej Pogacar afwerken in zijn zwarte broek. Gisteren hebben we geleerd dat dat helemaal niets zegt over zijn gezondheid, maar gewoon een cosmetische keuze was. Ploegmaat Isaac del Toro komt hem als eerste gezelschap houden op de voorste startrij.
Start uitzending
Ook van deze laatste Alpenrit moet je geen trap missen op VRT 1, VRT Max of de livestream op deze pagina. Veel kijk- en luisterplezier met Renaat Schotte of José De Cauwer, of luisterplezier op Radio 1 met Sporza Tour.
Er zijn nog heel veel renners in het peloton die geen goede benen meer hebben. Samen moeten we deze dag doorkomen.
Lennert Van Eetvelt (Lotto-Intermarché)
Van Eetvelt: “Zal er vandaag een beetje een granfondo van maken”
Achterkant van Alpe d’Huez
Vanuit Bourg d’Oisans gaat het vandaag dus niet Alpe d”Huez op, maar trekken de renners noordwaarts voor een heuse Alpenexpeditie. Na een lange lus met onderweg 3 cols komen ze weer in de regio van de ‘feestberg’, maar wel via de achterkant.
Na de beklimming van de Col de Sarenne, de 4e reus onderweg, leidt de weg via een plateautje opnieuw naar Alpe d’Huez. Alleen nu dus via de achterkant en goed voor nog geen 4 kilometer omhoog als uitsmijter van deze rit.
Bourg d’Oisans
Starten doen we vandaag in Bourg d’Oisans, het bekende dorpje aan de voet van Alpe d’Huez. De renners brachten de nacht allemaal door in hotels op de berg zelf en moesten dus vandaag de afdaling maken voor het vertrek.
Voor mij is dit de laatste dag. Ik denk dat ik mijn hoofd er nog wel naar kan zetten.
Thymen Arensman (Netcompany Ineos)
Arensman: “Misschien wel de allerzwaarste Tourrit in de geschiedenis”
Klimmen, klimmen en nog eens klimmen
Maar liefst 5.600 hoogtemeters krijgen de renners te verwerken in de allerlaatste bergrit en dat voor “maar” 170 kilometer.
Het begint met 3 bekende Alpencols, vaste klanten in de Tourgeschiedenis: eerst de Croix de Fer (24 km aan 5,2%), daarna de Télégraphe (11,9 km aan 7,1%) en vervolgens de Galibier (17,7 km aan 6,9%). Op de top van die laatste col ligt de Souvenir Henri Desgrange: 5.000 euro voor wie als eerste passeert over het dak van de Tour.
Na dit driekoppige monster is de etappe nog lang niet voorbij. Met de Col de Sarenne (12,8 km aan 7,3%) krijgen we nog een derde beklimming buiten categorie. Finishen doen we opnieuw op Alpe d’Huez, maar via de Sarenne stappen we er deze keer wel veel later in (3,7 km aan 6,2%).