Lo que debe saber sobre los fuegos artificiales y el riesgo de incendios forestales este 4 de julio – Telemundo Miami (51)

Con los incendios forestales arrasando el oeste de Estados Unidos, ciudades y estados están restringiendo los fuegos artificiales justo cuando el país se prepara para una de sus mayores celebraciones del 4 de julio en décadas.

Utah prohibió recientemente los espectáculos personales de fuegos artificiales, citando un riesgo extremo de incendios forestales. Esta semana, los gobernadores de Colorado y Nuevo México pidieron moderación, mientras que ciudades y condados desde el suroeste hasta Oregón y Washington han impuesto sus propias restricciones.

El mensaje es simple: las familias deberían asistir a espectáculos profesionales en lugar de encender fuegos artificiales en sus propios patios.

Este 4 de julio marca el 250 aniversario del país. Estados Unidos espera una versión especialmente grande de la mezcla habitual de rojo, blanco y azul de esta festividad. Desde el Monte Rushmore hasta Washington, D.C., y en miles de comunidades entre ambos, todavía se planean espectáculos espectaculares.

Condiciones de sequedad récord elevan el riesgo este año

Solo en la última semana, cientos de incendios forestales se desataron en todo el Oeste de Estados Unidos, sumándose al ritmo ya superior al promedio de superficie quemada en lo que va de año. Las llamas están siendo alimentadas por condiciones secas y ventosas.

Aunque el suroeste se vio particularmente afectado por un invierno inusualmente seco y una escasa capa de nieve, otras partes de Estados Unidos, incluidas gran parte de la Costa Este y zonas del Sur, están experimentando distintos niveles de sequía, según datos del U.S. Drought Monitor.

Casi el 85% de los incendios forestales son causados por las personas, tanto de manera intencional como accidental, por ejemplo cuando fallan líneas eléctricas o se dejan fogatas sin vigilancia. Los rayos son una causa natural común, pero también pueden provocar incendios responsables menos frecuentes, como animales que muerden cables expuestos.

Los elementos que favorecen un incendio forestal incluyen vegetación inflamable, condiciones meteorológicas y una fuente de ignición. Los fuegos artificiales funcionan como fuente de ignición, por eso el número de incendios se dispara cada año el 4 de julio, dijo Philip Higuera, profesor de ecología del fuego en la Universidad de Montana.

“No es porque el 4 de julio sea siempre particularmente cálido, seco y ventoso”, dijo. “Es porque en ese único día se añaden muchas fuentes de ignición al territorio”.

Las autoridades alientan alternativas para celebrar

Solo Utah ha aplicado restricciones a nivel estatal, después de que el gobernador Spencer Cox declarara una emergencia debido al riesgo de incendios forestales. En otros estados, las decisiones se están tomando a nivel local.

Aunque algunas ciudades y condados todavía planean realizar espectáculos de fuegos artificiales, otros los han cancelado, incluida Colorado Springs, la segunda ciudad más grande de Colorado. La decisión del miércoles se tomó justo cuando un incendio en las estribaciones de las Montañas Rocosas, a 50 millas (80 kilómetros) al sur de la ciudad, se extendió por 55 millas cuadradas (142 kilómetros cuadrados), destruyendo bastante más de 100 estructuras.

En ciertos condados de Florida hay prohibiciones de quema vigentes.

Las restricciones a los fuegos artificiales no son nada nuevo, pero algunas zonas están tomando la decisión por primera vez.

Frank Wirth, jefe de bomberos en Alamosa, Colorado, tomó la difícil decisión de cancelar el espectáculo de fuegos artificiales de su localidad porque se esperan condiciones secas. La ciudad, de casi 10,000 habitantes, está rodeada de matorrales y pastizales, y varios cientos de personas suelen asistir al show anual de fuegos artificiales.

“Creo que están decepcionados, y yo también lo estoy”, dijo Wirth, pero “los fuegos artificiales causan incendios, no hay duda”.

Hay formas seguras de disfrutar la festividad

La industria de los fuegos artificiales generó 2,300 millones de dólares el año pasado, y esa cifra podría subir a 3,000 millones este año debido a las celebraciones de America 250, según Julie Heckman, directora ejecutiva de la American Pyrotechnics Association.

Heckman alentó a la gente a comprar a un vendedor con licencia y de confianza, ya sea una gran tienda minorista o una organización sin fines de lucro, y a seguir las instrucciones para evitar lesiones.

Después de usar fuegos artificiales, tenga a mano un balde con agua para remojar los artefactos ya utilizados antes de desecharlos, dijo. Que no haya una llama no significa que la combustión no siga ocurriendo.

Los expertos también dijeron que se preste atención a las autoridades locales y que se tengan presentes las restricciones vigentes.

“Las condiciones determinan las tácticas”, dijo Joe Ten Eyck, experto en incendios de vegetación de la International Association of Fire Fighters. “Y eso podría quitar entusiasmo a la celebración de algunas personas y quizá tengan que celebrarlo de otra manera”.

Provocar un incendio forestal de forma intencional o accidental es un delito castigable en todo el país, aunque las consecuencias varían según la jurisdicción.

Pero la opción más segura es prescindir de los fuegos artificiales personales y optar por un espectáculo profesional, donde por lo general hay equipos de bomberos en alerta. En la actualidad, algunos espectáculos usan shows con drones en lugar de pirotecnia combustible, lo que reduce aún más el riesgo de incendio.

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo 51 revisó la traducción.