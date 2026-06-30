Matías Galarza Fonda, titular en Paraguay vs. Alemania por el Mundial

Con el empate ante Australia del pasado jueves, a Paraguay le alcanzó para clasificar tercero en su grupo del Mundial. Así, luego de una dura derrota en el debut, el equipo de Gustavo Alfaro renovó ilusiones, y este lunes enfrentará a Alemania por los 16avos de final. Matías Galarza Fonda será titular.

Un rato antes de que empiece el partido, el DT argentino confirmó la formación del elenco albirrojo y decidió que el volante repita titularidad. Tras ser suplente en el estreno con Estados Unidos y quedar en el ojo de la crítica por un supuesto bajón anímico ante su situación en River, Galarza Fonda fue titular contra Turquía y convirtió el gol del triunfo.

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En ese duelo, el futbolista de 24 años fue MVP y rompió dos curiosos récords. Después, el zurdo también estuvo de arranque contra Australia y jugó 90 minutos, siendo reemplazado sobre el final del partido. Ahora, tendrá su tercera aparición en la Copa del Mundo en el duelo en el Gillette Stadium de Foxborough, donde Paraguay irá por la épica frente a Alemania.

Galarza será titular por tercera vez seguida en el Mundial, donde fue figura ante Turquía.

Galarza Fonda, gol y récords en el Mundial

Sin saberlo, Galarza Fonda logró dos records insólitos con su gol tempranero ante los turcos. En primer lugar, se convirtió en el único jugador en toda la historia de los Mundiales en marcar gol y recibir tarjeta amarilla en los primeros cuatro minutos del partido. En segundo, se transformó en el primer futbolista, desde que se introdujeron las tarjetas amarillas en 1970, en realizar un tanto y ser amonestado antes del minuto 15 en un Mundial.

River espera ofertas por Galarza Fonda

En Nuñez están atentos al rendimiento que pueda tener el futbolista en la Copa del Mundo porque de eso dependerá qué equipos vienen a la carga por él. Al no entrar en los planes de Coudet, Fonda entrenará con los borrados una vez que termine la participación de Paraguay en la cita mundialista y River espera venderlo lo antes posible, luego de un paso poco fructífero por Atlanta United el último semestre.

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A qué hora juega Paraguay vs. Alemania y cómo ver en vivo

El partido entre los europeos y los sudamericanos se disputará este lunes 29 de junio, a partir de las 17.30 horas de Argentina. Se podrá ver en vivo por TV en la pantalla de TyC Sports, y vía streaming por Paramount+ y DGO. El ganador del duelo enfrentará en octavos de final al vencedor de Francia vs. Suecia.