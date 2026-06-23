Messi, máximo goleador histórico de los Mundiales

Leo Messi sigue marcando goles y devorando récords. Con el doblete conseguido contra Austria ya es el máximo goleador histórico de los Mundiales, con 18, dos por encima del alemán Miroslav Klose, al que había igualado con el hat-trick que logró ante Argelia en la primera jornada de la fase de grupos. Lo hizo justo 40 años después de que Diego Maradona marcara el mejor gol en la historia de los Mundiales, el ‘gol del siglo’ y se pusiera la mano de Dios contra Inglaterra.

Messi ha dividido sus tantos en seis Copas del Mundo: un gol en 2006, cuatro en 2014, uno en 2018, siete en 2022 y cinco en 2026, por el momento. No marcó en 2010. Klose logró 16 tantos en los cuatro Mundiales que disputó. Cinco en 2002, cinco en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014.

Un gol menos que Klose, 15, consiguió el brasileño Ronaldo en las cuatro Copas del Mundo en las que estuvo presente, aunque solo jugó partidos en tres. No marcó en 1994, donde no disputó ningún minuto, hizo cuatro en 1998, ocho en 2002 y tres en 2006.

Con 14 goles aparece el también alemán Gerd Müller, que los convirtió en dos Mundiales, diez en 1974 y cuatro en 1978. Y ahora también Mbappé. El delantero del Real Madrid marcó cuatro en 2018, donde ganó el título, ocho en 2022, donde perdió la final contra la Argentina de Messi, y, de momento, dos en este Mundial 2026, los que le hizo a Senegal.

Con 13 goles aparece el francés Just Fontaine, que los marcó todos en el Mundial de Suecia ‘58, el único que disputó.

Doce goles logró el brasileño Pelé en los cuatro Mundiales en los que participó: seis en 1958, donde fue campeón; uno en 1962, donde repitió título; uno también en 1966 y cuatro en 1970, donde levantó su tercera Copa del Mundo.

Otros dos futbolistas históricos, el alemán Jürgen Klinsmann y el húngaro Sandor Kocsis cerraron sus participaciones en Mundiales con 11 goles. Klinsmann los sumó en tres Copa del Mundo: tres en 1990, donde fue campeón; cinco en 1994 y tres en 1998. Kocsis marcó sus 11 tantos en un solo Mundial, el de Suiza ‘54, donde la Hungría de Ferenc Puskas perdió la final contra Alemania Federal.

Con 10 goles aparecen Harry Kane (Inglaterra), Gabriel Batistuta (Argentina), Teófilo Cubillas (Perú), Grzegorz Lato (Polonia), Gary Lineker (Inglaterra), Thomas Müller (Alemania) y Helmut Rahn (Alemania).

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Se despidieron con nueve goles en los Mundiales ilustres futbolistas como Ademir (Brasil), que los marcó todos en la Copa de 1950; Eusebio (Portugal), que los logró en Inglaterra ‘66; Roberto Baggio (Italia), Paolo Rossi (Italia), Karl-Heinz Rummenigge (Alemania), Uwe Seeler (Alemania), Vavá (Brasil), Christian Vieri (Italia), David Villa (España) y Jairzinho, que hizo historia al marcar en todos los partidos que disputó con Brasil en México ‘70. En ese torneo consiguió siete goles y otros dos en Alemania ‘74.

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