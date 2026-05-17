Muere el cantante Sammy Marrero, quien fue la voz principal de La Selecta

By / May 17, 2026

El cantante puertorriqueño Sammy Marrero, falleció hoy, domingo, a sus 84 años, según confirmó su hija Jennissa Marrero Morales a través de un mensaje en sus redes sociales.

Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años. Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable. Su pasión por la música y el cariño que siempre recibió de su gente fueron parte fundamental de su vida”, destacó la hija, de quien fue la voz por más de 40 años de la Orquesta La Selecta de Raphy Leavitt.

“Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo. Descansa en paz, papi”, añadió Marrero Morales.

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