Mundial 2026 | Blog EN VIVO Hoy 23 de junio juegan Portugal vs. Uzbekistán; Colombia vs. RD Congo; Panamá vs. Croacia e Inglaterra vs. Ghana: el minuto a minuto, resultados y goles

Tim Reynolds – The Associated Press

Las entradas para la Copa del Mundo son caras. Los vuelos a Norteamérica son caros. Las habitaciones de hotel en muchos lugares son caras. Y luego está el precio de la cerveza.

Hay algunas ofertas de comida y bebida divertidas —y sí, a veces costosas— en las sedes que albergan la Copa del Mundo. Una bandeja de croquetas de papa con caviar por 75 dólares y una empanada de 5 libras por 40 dólares, ideal para los más atrevidos o para compartir, en Miami. Tacos de rib-eye por 8 dólares en Guadalajara, México. Algo llamado hamburguesa con queso “Twinkie” —que no tiene nada que ver con el postre— por 22 dólares en Los Ángeles.

= 1000px) and (resolution < 2dppx)"> Croquetas de papa, caviar, crème fraîche y cebollino durante un partido de la Copa del Mundo en el estadio de Miami, el 21 de junio de 2026. Tim Reynolds / AP Photo/Tim Reynolds

En muchos casos, los precios no difieren mucho de lo que los aficionados estadounidenses pagan los domingos de NFL o los sábados de fútbol americano universitario. Sin embargo, algunos aficionados internacionales no están acostumbrados a estos precios y se quejan, especialmente por el costo de la cerveza, que puede superar los 20 dólares.

“Es injusto. No está bien. Es un abuso”, dijo Thomas Schüller, un ingeniero alemán que viajó a Toronto para ver jugar a su selección nacional durante el fin de semana, mientras sostenía una cerveza que le costó 24.25 dólares canadienses (unos 17 dólares o 15 euros). “Cuesta tres veces más de lo que pago en mi país”.

= 1000px) and (resolution < 2dppx)"> Las empanadas que venden en el estadio de Miami, el 21 de junio de 2026. Marta Lavandier / AP Photo/Marta Lavandier

Algunos aficionados argentinos presumieron en redes sociales sus sándwiches de langosta de 34 dólares durante un partido en Kansas City; pero en Toronto, un sándwich de pecho de res con papas fritas y un refresco por casi 40 dólares canadienses (28 dólares) provocó que algunos comentaristas en línea lo calificaran de “robo”.

Las “Fancy AF Tots” (croquetas de papa de lujo) de 75 dólares en el estadio de Miami no son realmente croquetas tradicionales: se trata de tres tortitas de papa rallada frita cubiertas con caviar, crème fraîche y cebollino. (Para quienes solo quieran el caviar, el precio es de 70 dólares).

= 1000px) and (resolution < 2dppx)"> Lázaro Luya, el chef de Sol Cubano, muestra su platillo especial con lechón y mariquitas frescas en el estadio de Miami, el 21 de junio de 2026. Marta Lavandier / AP Photo/Marta Lavandier

La hamburguesa con queso “Twinkie” del sur de California es, en realidad, una hamburguesa coronada con un “Texas Twinkie”: un chile jalapeño envuelto en tocino y relleno de pecho de res y queso crema.