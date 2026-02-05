Municipales 2026 : le point à Lyon

Municipales 2026 : la dynamique électorale à Lyon

Le climat politique à Lyon

Le travail accompli par la Municipalité de Lyon depuis 2020 suscite du mécontentent chez plus de la moitié des personnes interrogées

En effet, 52% des Lyonnais interrogés se déclarent mécontents du travail réalisé par l’équipe sortante depuis 2020, dont un quart très mécontent. A l’inverse, 46% se déclarent satisfait, mais seul un sur dix est très satisfait.

La satisfaction est nettement plus forte parmi les sympathisants de gauche : deux tiers des sympathisants PS et LFI se disent satisfaits, même si une minorité seulement se dit très satisfaite (10% de très satisfaits chez les sympathisants LFI, et 16% chez les sympathisants PS). La satisfaction est presque unanime chez les sympathisants EELV (94%).

Au centre et à droite, le rejet du travail accompli par la municipalité est très net, même si celui-ci est moins prononcé parmi les sympathisants Renaissance/MoDem/Horizons, dont 43% se déclarent satisfaits, mais très affirmé chez les soutiens LR et RN (respectivement 20% et 7% de satisfaits).

Mis à part les initiatives en matière de transport et d’environnement, le bilan municipal détaillé est globalement négatif, bien que relativement mieux perçu par les sympathisants d’EELV et du PS

Les transports en commun et les politiques environnementales constituent les domaines les mieux évalués : sept Lyonnais interrogés sur dix inscrits s’en déclarent satisfaits.

À l’inverse, les conditions de circulation et de stationnement apparaissent comme le point noir du bilan municipal : seuls un quart s’en déclarent satisfaits, un taux qui tombe à 2% chez les sympathisants LR. La sécurité constitue également un facteur critique d’insatisfaction : quatre lyonnais sur dix seulement s’en disent satisfaits, avec des niveaux particulièrement faibles parmi les sympathisants du centre (32%), LR (17%) et RN (7%).

Les clivages politiques sont très marqués : les sympathisants du RN et de LR expriment une insatisfaction claire quel que soit le domaine évalué. Les proches d’EELV, au contraire, font preuve d’un soutien massif : leurs niveaux de satisfaction atteignent 99% sur l’action environnementale et ne descendent jamais sous les 68%.

Les sympathisants socialistes se montrent globalement positifs, même si la circulation et le stationnement constituent un point critique (37% seulement de satisfaits). Les sympathisants LFI, qui affichent des taux de satisfaction relativement élevé, sont en revanche très mécontents sur la question du logement : seuls 32% d’entre eux jugent l’action municipale satisfaisante. Constat particulièrement partagé par les sympathisants LR (38%) et RN (37%).

Une ville où il ferait moins bon vivre depuis 2020 selon quatre Lyonnais sur dix et un désir de reconduction de l’équipe sortante assez faible

42% des Lyonnais estiment que la qualité de vie s’est détériorée depuis 2020. À l’inverse, 28% des Lyonnais considèrent qu’elle s’est améliorée, et trois sur dix estiment que la qualité de vie n’a ni progressé ni reculé.

Seuls 37% des Lyonnais souhaitent la reconduction de l’équipe sortante, tandis que 60% s’y opposent. Les moins de 35 ans, légèrement plus satisfaits du bilan municipal que leurs aînés se montrent plus ouverts à l’idée d’une reconduction : 47% y sont favorables, contre seulement 27% chez les plus de 60 ans.

Les sympathisants EELV se prononcent très largement en faveur d’une reconduction (89%), dont 54% se déclarent même tout à fait favorables tandis que les sympathisants LFI sont plus divisés : la moitié sont en faveur d’une reconduction, mais seuls 9% y sont tout à fait favorables. Les sympathisants PS se montrent plus en faveur de la reconduction de l’équipe en place (59%).

À l’inverse, les sympathisants Renaissance / MoDem / Horizons rejettent largement cette idée d’une reconduction (74% y sont opposés), et plus encore du côté des sympathisants RN (84%) et LR (92%).

L’intention de vote place Jean Michel Aulas en tête, Grégory Doucet en deuxième position

Jean‑Michel Aulas, candidat soutenu par Les Républicains, Renaissance, Horizons, le MoDem et l’UDI, bénéficie d’une très forte notoriété : 92% des sondés déclarent le connaître, un niveau équivalent à celui du maire sortant, Grégory Doucet, tandis que la notoriété des autres candidats se situe à des niveaux nettement inférieurs.

Si Aulas et Doucet dominent donc très largement le paysage en termes de notoriété, l’avantage se creuse en faveur d’Aulas lorsqu’il s’agit d’image. L’ancien président de l’Olympique lyonnais est perçu plus positivement que le maire sortant : 46% des sondés déclarent avoir une bonne image de Jean‑Michel Aulas (contre 26% de mauvaise), tandis que 33% seulement déclarent avoir une bonne image de Grégory Doucet, contre 45% de mauvaise.

Autre point clé : l’image de Jean-Michel Aulas est meilleure au sein même des sympathisants de droite : 67% de bonnes opinions chez les sympathisants du centre, 81% chez les sympathisants LR, et même 69% chez les sympathisants RN. À titre de comparaison, l’image de Doucet est nettement plus contrastée chez les sympathisants de gauche : 45% de bonnes opinions chez les sympathisants LFI, 59% chez les sympathisants PS et une image plus positive chez les écologistes (78%).

À quarante jours du scrutin, la liste conduite par Jean‑Michel Aulas arrive nettement en tête, avec 44% des intentions de vote. Grégory Doucet se situe en seconde position avec 30% des intentions de vote. Les autres listes arriveraient loin derrière et ne seraient pas qualifiés pour le second tour.

Rapport complet

À propos du Groupe EBRA

Leader de la presse quotidienne régionale française et seul groupe de presse en France à être certifié JTI (Journalism Trust Initiative), il a une diffusion de plus de 800 000 exemplaires par jour pour 3,2 millions de lecteurs print et une audience digitale de 15,7 millions de pages vues par jour et 18,7 millions de visiteurs uniques par mois.

Présent dans 23 départements à travers ses 9 titres de presse (Le Dauphiné Libéré, Le Progrès, Le Bien Public, Le Journal de Saône-et-Loire, Le Républicain Lorrain, L’Est Républicain, Vosges Matin, Les Dernières Nouvelles d’Alsace et L’Alsace), le Groupe EBRA est guidé par une raison d’être : « Agir pour renforcer les liens de proximité et de confiance entre les acteurs de ses régions ». Le Groupe EBRA est le pôle média de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

En savoir plus

À propos de ce sondage

Enquêtes Ipsos bva-CESI École d’ingénieurs pour le Groupe EBRA menées :