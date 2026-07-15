OL – Servette FC : la chaîne TV pour regarder ce match amical

L’Olympique Lyonnais continue sa préparation de la saison 2026-2027 avec un nouveau match amical contre les Suisses du Servette FC, ce mercredi 15 juillet 2026. Voici l’heure du coup d’envoi et la chaîne TV qui diffuse la rencontre.

Qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais a déjà deux matchs amicaux dans les jambes et vise une troisième victoire en trois sorties avant le début de la saison 2026-2027.

À quelle heure le match OL – Servette FC a lieu ?

Le match amical entre l’Olympique Lyonnais et le Servette FC se tiendra ce mercredi 15 juillet avec un coup d’envoi qui sera donné à 18h30, à Bourgoin-Jallieu. L’occasion pour les Gones de Paulo Fonseca de décrocher une 3e victoire en 3 matchs après deux premiers larges succès contre l’UF Mâconnais (5-2) et Saint-Gall (6-3). Deux démonstrations offensives à relativiser vu l’opposition limitée affrontée jusque-là par les partenaires de Corentin Tolisso.

Avec 6 buts marqués lors de son dernier match de préparation contre les Suisses de Saint-Gall, l’OL a confirmé sa bonne santé offensive dans une rencontre qui aura vu les recrues estivales se mettre en action et les deux gardiens Dominik Greif et Rémy Descamps se partager le temps de jeu en l’absence de Matt Turner, le portier américain ayant de nouveau été prêté en Major League Soccer durant ce mercato d’été 2026.

Le match OL – Servette FC est-il diffusé ?

Il sera possible de regarder le match de préparation entre l’Olympique Lyonnais et le Servette FC sur la chaîne TV officielle de l’OL, OL Play, disponible avec abonnement.

Une nouvelle balade pour l’OL ?

Attendu le 4 ou le 5 août (match aller) et le 11 août (match retour) à l’occasion du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais doit commencer à entrevoir son équipe-type pour ce premier rendez-vous majeur de la saison 2026-2027. Si le secteur offensif tourne à plein régime avec 11 buts marqués en 2 matchs amicaux, les Rhodaniens ont encore besoin de peaufiner leurs réglages sur le plan défensif.

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Après Saint-Gall, c’est une autre formation suisse qui se présente face à l’OL. 8e sur 12 de la saison régulière en 2025-2026, le Servette FC voit la saison 2026-2027 se rapprocher à grands pas avec un premier choc contre le FC Bâle, le 25 juillet, dans le cadre de la 1ère journée du championnat.