Operación Xabi en Londres – AS.com

Xabi Alonso ha pasado un tiempo desconectado del fútbol, descansando con su familia y alejado del foco, pero su nombre está en boca de todo el mundo. Primero, por cómo ha terminado el Madrid la temporada que con él inició y, segundo, por las posibilidades de futuro que se le presentan para continuar con su carrera el próximo curso.

Una novedosa y que ya tiene encima de la mesa es la del Chelsea. Según ha podido saber AS, el conjunto ‘blue’ ha contactado con él para que sea el próximo entrenador del Bridge tras una temporada de vaivenes que se llevó por delante a Enzo Maresca y a Liam Rosenior. Se busca un técnico joven y de método, y Xabi encaja a la perfección.

A pesar de que la forma de actuar altisonante de BlueCo, propietaria del Chelsea, no es la más común para entrenadores rigurosos como Xabi, la posibilidad de llegar a un conjunto poderoso de la Premier siempre debe valorarse. Alonso escucha la propuesta y, si la acepta, será suya, a pesar de que también Iraola ha sonado para el banquillo. En las últimas horas el Telegraph añadió los nombres de Glasner y Filipe Luís.

Hay un hándicap sobre la mesa: el Chelsea ahora mismo está fuera de puestos europeos, lo que puede condicionar la llegada de uno u otro técnico. Tiene la bala de la final de la FA Cup y también las tres jornadas de Premier que quedan para poder enderezar la situación. A Xabi, en cualquier caso, tampoco le incomodaría tomar las riendas de un Chelsea sin Europa, algo que ya le ayudó en su primera temporada completa a ganar la Bundesliga con el Leverkusen.

El Liverpool y Slot

Lo que parece bloqueado es el asunto del Liverpool. La temporada está siendo discreta con Slot, pero la Premier conquistada el pasado curso le da crédito como para mantenerse en el cargo más allá de verano. Ni que decir tiene que a Xabi le une un vínculo importantísimo con Anfield y tiene la ilusión de dirigir algún día allí, pero para ello su banquillo debe quedar libre y ahora mismo no parece lo más factible.

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De eso quiere aprovecharse el Chelsea para lanzar la red al cotizado entrenador de 44 años. Muchos en Stamford Bridge creen que podrán conseguirlo, pero no se descarta tampoco que Xabi deje pasar un tiempo hasta que se muevan más opciones interesantes. Todo se concretará en unas semanas.

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