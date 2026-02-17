Pronostico Galatasaray-Juventus quote andata playoff Champions

Al via le gare di andata dei playoff di Champions per completare il tabellone degli ottavi: i bianconeri volano a Istanbul dove troveranno l’ex interista e Osimhen

Iniziano i play off di Champions per definire il tabellone degli ottavi di finale e la Juventus dovrà affrontare la gara di andata a Istanbul contro vecchie conoscenze della nostra serie A come Mauro Icardi e Victor Osimhen. Un impegno per niente facile, che metterà alla prova le ambizioni bianconere: scopriamo pronostico e quote di Galatasaray-Juventus in programma martedì 17 febbraio alle ore 18.45.

PRONOSTICO GALATASARAY-JUVENTUS QUOTE — La Juve volerà in Turchia con il peso di tutto quello che è successo a San Siro nella sfida contro la Juventus. L’espulsione di Kalulu, lo scontro di Chiellini e Comolli con l’arbitro La Penna nel tunnel che porta agli spogliatoi e le polemiche successive che non tendono a placarsi. Anzi, sono destinate a continuare in attesa delle decisioni del giudice sportivo. Spalletti cercherà di isolare la squadra e di riportarla sull’obiettivo Champions.

A causa della sconfitta contro l’Inter la squadra dell’ex ct azzurro ha perso momentaneamente il quarto posto ma la corsa è ancora molto lunga e riprenderà nel prossimo week end. Ora c’è il Galatasaray e Spalletti dovrà fare le scelte più opportune per mettere l’ipoteca sul passaggio del turno. Il girone di qualificazione aveva prodotto 13 punti e una serie finale di cinque gare positive (2 pareggi e 3 vittorie) che hanno garantito l’ingresso ai playoff. Da valutare nella sfida contro il Galatasaray la soluzione del Goal, in lavagna a quota 1,70 su Admiralbet, Netbet e Starcasinò e a 1,68 su Betflag. Il mercato ‘segna gol squadra ospite’, normalmente in lavagna a 1.15 su StarVegas, DomusBet e Vincitu, sale invece da 1.14 a 8.00 su Sisal per effetto della quota maggiorata riservata ai nuovi iscritti.

LA SFIDA CONTRO… GLI “ITALIANI” — Ci saranno Osimhen e Icardi, con cui Spalletti era andato in rottura all’epoca in cui allenava l’Inter, tra gli avversari da affrontare. Due attaccanti temibilissimi soprattutto per una squadra che nelle ultime uscite ha incassato tre gol dall’Atalanta nei quarti di Coppa Italia e altri tre dall’Inter in campionato ma anche a causa dell’ingiusta espulsione di Kalulu. Turchi lanciatissimi in vetta al loro campionato e pronti a dedicarsi a questa sfida dei play off che condurrà agli ottavi contro una tra Tottenham e Liverpool. I padroni di casa dopo la qualificazione agli spareggi hanno conquistato quattro vittorie consecutive, l’ultima battendo l’Eyupspor per 5-1. Ora sono in testa al campionato con 55 punti, alle loro spalle il Fenerbahce a 52. Nella ricerca di pronostico e quote Galatasaray-Juventus, da valutare in una sfida così delicata ed equilibrata il possibile pareggio al termine del primo tempo: soluzione che vale quota 2,20 su Bet365 e Netwin, 2,19 su Vincitu e 2,15 su Eurobet.

