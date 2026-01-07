The Cerveau : qui est éliminé ce mercredi 7 janvier ? Enzo règle ses comptes

Dans l’épisode du mercredi 7 janvier de The Cerveau sur W9, les tensions explosent. L’un des huit derniers candidats est éliminé et Enzo règle ses comptes avec Louison. Attention, spoilers.

À l’approche de la finale, les enjeux sont grands et les tensions finissent par éclater. Mercredi 7 janvier, W9 diffusera l’épisode 43 de la saison 2 de The Cerveau déjà disponible en avant-première sur M6+ Max. Depuis le lancement de cette deuxième saison, le lundi 10 novembre 2025, le jeu est proposé quotidiennement et ne cesse de redistribuer les cartes. La veille, la tension était déjà montée d’un cran à l’académie. Et pour cause, la Doyenne avait convié les proches des candidats pour une épreuve. À l’issue de celle-ci, Fabrice, Stéphanie et Enzo se sont retrouvés sur la sellette. Le vote décisif de Louison devait les départager. Attention spoilers.

Enzo : “Je suis archi déçu”

Dans l’épisode diffusé ce mercredi 7 janvier, Louison a finalement choisi de sauver Stéphanie. Nadège Lacroix s’est réjouie : “Louison, t’es le meilleur du monde. Ça, c’est une bonne décision pour nous, pour notre alliance et pour ma copine”. Louison a expliqué son choix : “Stéphanie amicalement parlant, je l’apprécie beaucoup. J’ai suivi mon instinct.” Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette décision a déçu Enzo. Face caméra, il a lâché : “Louison, c’est vraiment la girouette qu’il pense être. Je suis archi déçu. On s’était mis d’accord sur des micros pactes. Et là, il n’est même pas capable de respecter ça, je ne sais pas comment il fait pour se regarder dans un miroir tous les matins.”

Enzo s’est donc retrouvé en duel avec Fabrice. La Doyenne a proposé trois énigmes. Le premier à deux points l’emporte. Pour cela, il faut buzzer, mais la moindre erreur et le point va à l’adversaire. Pour Fabrice, c’était déjà le quatrième duel. Le verdict est tombé après une mauvaise réponse d’Enzo. Ce dernier a donc été éliminé. Mais avant de partir, il a pris la parole : “Je m’en veux. C’est difficile, je ne sais pas quoi dire. Je suis confus, j’aimerais trouver les mots”, avant de régler ses comptes avec Louison : “Toi me parles pas. Tu es lâche. Tu es un petit filou qui n’assume pas”. Et de surenchérir : “C’est un hypocrite, il ne se mouille pas. C’est pas un homme. Il ne mérite même pas d’aller en finale.” Colette, attristée par le départ de sa moitié, confie : “C’est un gros coup de massue. […] C’est mon pire moment de cette aventure.”

Un marathon de l’intelligence pour le prochain épisode

La team Katana est donc désormais réduite à deux membres : Nicolas et Colette. Ils ne sont donc plus que sept en compétition : Fabrice, Colette, Nicolas Couteau, Nadège Lacroix, Louison, Tressia et Stéphanie Clerbois. Dans le prochain épisode, la Doyenne annonce un nouveau défi : un marathon de l’intelligence.