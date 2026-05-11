Thousands of people in Kenner in the dark after power outage
MAGICAL. SO I THINK. GOING TO BE MAGICAL. JIM, $1,000. CAN YOU IMAGINE SPENDING A THOUSAND BUCKS ON PROM? WELL, I THINK IT’S WORTH IT, DON’T YOU? YEAH. I MEAN, HEY, IT’S A, YOU KNOW, A MONUMENTAL NIGHT, BUT $1,000, THAT’S A THAT’S A LOT OF MONEY. BOY, YOU NEED TO LOOSEN THE PURSE STRINGS, MY FRIEND. COME ON, SPIN, LIVE A LITTLE. WELL, I’LL I’LL ASK YOU FOR, FOR THE EXTRA CASH. OR, YOU KNOW. NO, I THINK YOU’RE RIGHT. PROBABLY BE FRUGAL. CHEAPER IS BETTER. LET’S GO AHEAD AND SHOW YOU THE RADAR, BECAUSE WE DO HAVE A COUPLE OF SHOWERS OUT THERE. TODAY IS GOING TO BE AN UNSETTLED WEATHER DAY. NOT LIKE YESTERDAY. NOT LIKE THE RAIN. YESTERDAY WAS A WASHOUT COMPLETELY. BUT WE’RE SEEING SOME SHOWERS POP UP BECAUSE THE ATMOSPHERE IS STILL VERY UNSTABLE. AND WE MAY HAVE THE REMNANTS OF A FRONTAL BOUNDARY, THE ONE THAT HELPED TO PRODUCE THE RAIN YESTERDAY, THE REMNANTS OF THAT MAY STILL BE IN THE PICTURE. THERE YOU SEE SOME LIGHT SHOWERS ON THE NORTH SHORE. PLAQUEMINES PARISH. NOW THAT’S MORE SIGNIFICANT RAIN AND A THUNDERSTORM BECAUSE WE DID HAVE A LITTLE BIT OF LIGHTNING ABOUT FIVE MINUTES AGO. HERE ARE SOME SHOWERS MOVING FROM THE WEST TO THE EAST. CUT OFF. GIVE IT ANOTHER FIVE MINUTES LAFITTE ANOTHER FIVE MINUTES AND THE RAIN SHOULD BE PASSING OVER YOU. BUT THESE SHOWERS, INDICATIVE OF THE WAY THE REST OF TODAY IS GOING TO PLAY OUT. SOME OF US ARE SEEING SOME SUNSHINE, AND I THINK THAT WILL CONTINUE OFF AND ON THROUGH THE MORNING INTO THE AFTERNOON. BUT WE’RE ALSO GOING TO SEE THOSE POP UP SHOWERS, THUNDERSTORMS GETTING A BIT MORE NUMEROUS BY THE AFTERNOON. ONE OF THEM COULD CONTAIN SOME HEAVY RAIN. EVEN THE SMALL POSSIBILITY ONE OF THE STORMS TODAY COULD BE A TOUCH ON THE STRONG SIDE. 77 RIGHT NOW IN BEAUTIFUL GRAND ISLE, 70 IN BOGALUSA IS THE WAY IT LOOKS RIGHT NOW. LOUIS ARMSTRONG INTERNATIONAL AIRPORT YOU SEE THE LIVE SUPER DOME CAMERA BEHIND IT. SEE THE SKIES ARE PARTLY CLOUDY AT THE SUPERDOME, EAST TO NORTHEASTERLY WINDS AT EIGHT. THAT WIND IS GOING TO BECOME NORTHERLY ONCE WE LOOK TOWARD LATE IN THE DAY TOMORROW, THE REMNANTS OF A FRONT. IT’S NOT ON THE MAP RIGHT HERE. I WAS GOING TO DRAW IT ON THE SURFACE MAP, BUT IT REALLY IS PRETTY MUCH JUST WASHED OUT. A STRONGER COLD FRONT IS GOING TO BE HERE LATE TOMORROW, AND THAT’S GOING TO BRING US A VERY GOOD CHANCE FOR RAIN AGAIN ON MONDAY. TODAY, A VERY UNSETTLED DAY. CLOUDS BREAKING UP FOR SOME OF US. A LITTLE MORE SUNSHINE ON THE NORTH SHORE. I THINK AS WE GET TO THE LATE MORNING AND AFTERNOON, BUT BY THE NOON HOUR, PICKING UP ON A LITTLE BIT OF RAIN. A FEW MORE SHOWERS AS WE GET TO ABOUT 3:00, 4:00. ONE OF THE STORMS COULD CONTAIN SOME GUSTY WINDS. I DON’T THINK THAT’S VERY LIKELY. IT’S A SMALL POSSIBILITY. AND IF YOU DO SEE SOME SUNSHINE, YOUR HIGH TEMPERATURE IS GOING TO GET INTO THE LOW 80S. THAT SUNSHINE A GOOD THING. BUT ALSO IT MAY HELP TO ENERGIZE THE ATMOSPHERE A LITTLE BIT AT A LITTLE BIT OF FUEL TO THE AFTERNOON AND EVENING SHOWERS AND THUNDERSTORMS TOMORROW, THOUGH, THAT’S WHEN WE HAVE THE VERY GOOD CHANCE TO SEE, AGAIN SOME HEAVIER RAINS FIRST THING IN THE MORNING. SOME SHOWERS CLOSE TO THE COAST, BUT THE REAL CHANCE FOR RAIN IS COMING BY THE AFTERNOON. SCATTERED SHOWERS, ISOLATED THUNDERSTORMS DEVELOPING, ESPECIALLY ONCE WE GET PAST THE NOON HOUR. BECAUSE OF THIS COLD FRONT, IT WILL BE MOVING THROUGH LATE IN THE DAY. PRODUCES SOME RAIN FOR US BEHIND THE FRONT. EVENTUALLY WE SEE THE COOLER AND DRIER AIR, BUT I DON’T THINK YOU’RE REALLY GOING TO NOTICE IT UNTIL LATE MONDAY AND ESPECIALLY TUESDAY MORNING. TODAY, YOUR FORECAST CALLING FOR SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORM OR TWO. HIGH TEMPERATURE 83 TO 86, WITH AN EASTERLY WIND AT ABOUT FIVE MILES PER HOUR. TONIGHT, SHOWERS ENDING BY ABOUT 7:00 8:00. THEN WE’RE GOING TO HAVE SOME PATCHY FOG AGAIN. WE HAD A LITTLE BIT ON THE NORTH SHORE THIS MORNING. DON’T THINK IT WILL BE A BIG DEAL FIRST THING TOMORROW MORNING. THEN NUMEROUS SHOWERS AND THUNDERSTORMS TOMORROW. BRIEF HEAVY RAIN MAKING TOMORROW A WEATHER IMPACT DAY AS WELL, BECAUSE I THINK SOME OF THE SHOWERS ARE GOING TO PRODUCE OVER AN INCH OF RAIN. 83 TO 86 FOR THE HIGH TEMPERATURE. THEN THE COOLER AIR. FINALLY STARTS TO MOVE IN TUESDAY MORNING. GOING TO BE A LITTLE BIT LESS HUMID, DEFINITELY LESS HUMID AND COOLER BY WEDNESDAY MORNING. AND I THINK T
Thousands of people in Kenner in the dark after power outage
Updated: 5:42 PM CDT May 10, 2026
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Thousands of people are in the dark in Jefferson Parish on Sunday evening.The Entergy map shows more than 9,000 customers without power in Kenner.The estimated restoration time according to Entergy is 8 p.m. The cause of the outage is under investigation. Click here to view the map.
Thousands of people are in the dark in Jefferson Parish on Sunday evening.
The Entergy map shows more than 9,000 customers without power in Kenner.
The estimated restoration time according to Entergy is 8 p.m.
The cause of the outage is under investigation.
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