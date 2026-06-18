US Open 2026: McIlroy, Scheffler, Fleetwood, Rahm, Fitzpatrick tee-times at Shinnecock Hills

Starting on hole one:
11:35 James Nicholas (US), Taylor Montgomery (US), Caleb Surratt (US)
11:46 Ethan Fang (US*), Jayden Schaper (SA), Jackson Suber (US)
11:57 Chase Kyes (US*), Matthew Jordan (Eng), Alejandro Tosti (Arg)
12:08 Carl Yuan (Chn), Brandon Wu (US), Jimmy Stanger (US)
12:19 Padraig Harrington (Ire), Miles Russell (US*), Cameron Smith (Aus)
12:30 Brooks Koepka (US), Cameron Young (US), Chris Gotterup (US)
12:41 Daniel Berger (US), Keegan Bradley (US), Rickie Fowler (US)
12:52 Patrick Reed (US), Andrew Novak (US), Kurt Kitayama (US)
13:03 Harris English (US), Adam Scott (Aus), Nick Taylor (Can)
13:14 Mason Howell (US*), Scottie Scheffler (US), JJ Spaun (US)
13:25 Sahith Theegala (US), Jackson Koivun (US), Michael Kim (US)
13:36 J.B. Holmes (US), Filippo Celli (Ita), Jackson Ormond (US*)
13:47 Jake Peacock (US), Vaughn Harber (US*), Kaito Onishi (Jpn)
17:30 Niklas Norgaard (Den), Rocco Repetto Taylor (Spa), Sudarshan Yellamaraju (Can)
17:41 Laurie Canter (Eng), John Parry (Eng), Bryan Lee (US*)
17:52 Chris Kirk (US), Max McGreevy (US), Jake Knapp (US)
18:03 Harry Hall (Eng), Michael Brennan (US), Andrew Putnam (US)
18:14 Davis Thompson (US), Preston Stout (US*), David Puig (Spa)
18:25 Ryo Hisatsune (Jpn), Corey Conners (Can), Ryan Fox (NZ)
18:36 Ryan Gerard (US), Russell Henley (US), Ben Griffin (US)
18:47 Justin Thomas (US), Hideki Matsuyama (Jpn), Xander Schauffele (US)
18:58 Nicolai Hojgaard (Den), Nicolas Echavarria (Col), Robert MacIntyre (Sco)
19:09 J.T. Poston (US), Patrick Cantlay (US), Billy Horschel (US)
19:20 Arni Sveinsson (Ice*), Taihei Sato (Jpn), Marcelo Rozo (Col)
19:31 Nick Hardy (US), Cole Hammer (US), Jack Schoenberger (US)
19:42 Marek Fleming (US*), TK Kim (US), Giuseppe Puebla (US*)
Starting on hole 10:
11:35 Chandler Phillips (US), Harry Higgs (US), Hamilton Coleman (US*)
11:46 Nathan Kimsey (Eng), Jackson Herrington (US), Cooper Dossey (US)
11:57 Peter Uihlein (US), Eric Lee (US*), Sam Stevens (US)
12:08 Adrien Dumont de Chassart (Bel), Ben Silverman (Can), Emiliano Grillo (Arg)
12:19 Patrick Rodgers (US), Keith Mitchell (US), Graeme McDowell (NI)
12:30 Sungjae Im (Kor), Lucas Herbert (Aus), Kristoffer Reitan (Nor)
12:41 Sam Burns (US), Tyrrell Hatton (Eng), Si Woo Kim (Kor)
12:52 Rory McIlroy (NI), Ludvig Aberg (Swe), Tommy Fleetwood (Eng)
13:03 Alex Noren (Swe), Maverick McNealy (US), Sepp Straka (Aut)
13:14 Max Greyserman (US), Brian Harman (US), Jacob Bridgeman (US)
13:25 Alex Fitzpatrick (Eng), Tom Kim (Kor), Benjamin James (US)
13:36 Brandon Holtz (US*), Ryuichi Oiwa (Jpn), Dylan Wu (US)
13:47 Greyson Leach (US), Logan Reilly (US*), Robbie Higgins (US)
17:30 William Mouw (US), Ryder Cowan (US*), Hennie Du Plessis (SA)
17:41 Adrien Saddier (Fra), Jackson Van Paris (US), Ugo Coussaud (Fra)
17:52 Neal Shipley (US), Matthias Schmid (Ger), Bud Cauley (US)
18:03 Pierceson Coody (US), Zac Blair (US), Kevin Roy (US)
18:14 Aaron Rai (Eng), Collin Morikawa (US), Jason Day (Aus)
18:25 Bryson DeChambeau (US), Viktor Hovland (Nor), Matt Fitzpatrick (Eng)
18:36 Dustin Johnson (US), Wyndham Clark (US), Gary Woodland (US)
18:47 Joaquin Niemann (Chi), Alex Smalley (US), Shane Lowry (Ire)
18:58 Akshay Bhatia (US), Carlos Ortiz (Mex), Min Woo Lee (Aus)
19:09 Justin Rose (Eng), Jordan Spieth (US), Jon Rahm (Spa)
19:20 Ben Kohles (US), Johnny Keefer (US), Matt McCarty (US)
19:31 Angel Hidalgo (Spa), Mateo Pulcini (Arg*), Spencer Tibbits (US)
19:42 Matthew Robles (US*), Jake Sollon (US), Manav Shah (US)