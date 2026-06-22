WATCH: Dangerously strong winds cause power flashes in OKC metro

WATCH: Dangerously strong winds cause power flashes across OKC metro
Power flashes were caught on camera in central Oklahoma as severe storms with extremely dangerous winds moved through the state.
OUTRUN THIS AS SAFELY AS POSSIBLE. IT LOOKS LIKE YOU’VE PARKED UP A LITTLE BIT. YOU’RE IN EL RENO. WHAT ARE YOU SEEING THERE AS YOU LOOK OFF TO THE WEST? ANYTHING OF NOTE WHEN IT COMES TO POWER OR POWER FLASHES, I GUESS IS WHAT I’M LOOKING FOR. WHAT DO YOU SEE, SHANE? SO WE’RE NOT SEEING POWER FLASHES YET. THE WIND IS JUST NOW STARTING TO CATCH US. WE’RE ONE MILE OR. WELL, WE’RE AT THE LOVE’S, WHICH IS ON THE EAST SIDE OF EL RENO. THAT MIGHT HAVE BEEN A POWER FLASH RIGHT THERE. THAT VERY WELL COULD HAVE BEEN ONE. NOW I HAVE BEEN SEEING THE DUST BLOWING. YEP, THERE’S POWER FLASHES. YEP. POWER FLASHES IN EL RENO. YEP. THERE’S ANOTHER ONE. SO THEY’RE ALL IN THE SAME SPOT. SO I DON’T KNOW. YOU KNOW WHAT THAT MEANS. I DON’T KNOW IF IT’S JUST SOMETHING OVER AND OVER AND OVER, BUT WE’VE BEEN WATCHING THE WIND, THE DUST BLOWING THE WIND. SO IT’S CATCHING UP TO US HERE PRETTY QUICK. SHANE. ZOOM IN A LITTLE BIT RIGHT THERE IN THAT ZONE. IT’S GOING TO BE REALLY HARD TO SEE. I MEAN, WE’RE SPLITTING HAIRS HERE WHEN IT COMES TO TRYING TO FIND SOMETHING MAY NOT NECESSARILY BE A TORNADIC CIRCULATION. COULD CERTAINLY BE STRONG STRAIGHT LINE WIND
WATCH: Dangerously strong winds cause power flashes across OKC metro
Power flashes were caught on camera in central Oklahoma as severe storms with extremely dangerous winds moved through the state.
Updated: 1:57 AM CDT Jun 22, 2026
Editorial Standards
Power flashes were caught on camera in central Oklahoma as severe storms with extremely dangerous winds moved through the state. KOCO 5 First Alert Storm Chaser Shane Helton captured multiple power flashes in El Reno at about 1:35 a.m. This area was part of a severe thunderstorm and tornado warning. El Reno had a wind gust of 70 mph reported just minutes later. Just west of El Reno in Hinton, a 102-mph wind gust was reported within that same storm system. >> Video Below: 102-mph wind gust reported near HintonMore power flashes were caught on camera in norther Oklahoma City. >> Video Below: Power flashes captured in Oklahoma City
Power flashes were caught on camera in central Oklahoma as severe storms with extremely dangerous winds moved through the state.
KOCO 5 First Alert Storm Chaser Shane Helton captured multiple power flashes in El Reno at about 1:35 a.m.
This area was part of a severe thunderstorm and tornado warning. El Reno had a wind gust of 70 mph reported just minutes later.
Just west of El Reno in Hinton, a 102-mph wind gust was reported within that same storm system.
>> Video Below: 102-mph wind gust reported near Hinton
More power flashes were caught on camera in norther Oklahoma City.
>> Video Below: Power flashes captured in Oklahoma City